போடிநாயக்கனூரில் திமுக வேட்பாளராக களமிறங்கிய ஓபிஎஸ்? வெற்றி யாருக்கு

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் ஓ.பன்னீர்செல்வம், அதிமுக தரப்பில் வி.டி.நாராயணசாமி, நாதக-வின் எஸ். கலையரசு, தவெக சார்பில் எஸ்.பிரகாஷ் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.

போடிநாயக்கனூர் தொகுதி
Published : May 4, 2026 at 3:15 AM IST

தேனி: தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில், முன்னாள் முதல்வர் ஓ.பன்னீர் செல்வம், இந்த முறை திமுக சார்பில் போட்டியிடுவது எதிர்பார்ப்பை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.

தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள போடி நாயக்கனூர் தொகுதி முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா, ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆகியோரை தேர்ந்தெடுத்த தொகுதியாகும். இந்த தொகுதியில் அதிக முறை அதிமுகவே வெற்றி பெற்றுள்ளது.

எம்ஜிஆர் மறைவுக்குப் பிறகு 1989-இல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக (ஜெ) அணி சார்பில் போட்டியிட்ட ஜெயலலிதா 28,731 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் திமுக வேட்பாளர் முத்து மனோகரனை தோற்கடித்தார்.

2011, 2016ல் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தல்களில், அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ஓ.பன்னீர்செல்வம், திமுக வேட்பாளர் எஸ்.லட்சுமணனை தோற்கடித்தார்.

2021இல், திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தங்க தமிழ்ச்செல்வனை அதிமுக வேட்பாளர் ஓ.பன்னீர் செல்வம் தோற்கடித்தார்.

2026 தேர்தல் நிலவரம்

ஏற்கெனவே இத்தொகுதியில் இருந்து தொடர்ந்து 3 முறை வெற்றி பெற்ற ஓ.பன்னீர் செல்வம், 4வது முறையாக போட்டியிடுகிறார்.

ஆனால், இந்த முறை அவர், திமுக வேட்பாளராக களம் காண்கிறார். இதனால் அவர் சொந்த வலிமையை நிரூபிக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.

இவரை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் வி.டி.நாராயணசாமி, களம் இறக்கப்பட்டுள்ளார். தவெக சார்பில் எஸ்.பிரகாஷ் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் எஸ். கலையரசு என்பவரும் போட்டியிடுகின்றனர்.

இந்த தொகுதியில் 1,27,593 ஆண் வாக்காளர்கள், 1,35,683 பெண் வாக்காளர்கள், 16 மூன்றாம் பாலினத்தவர் என மொத்தம் 2,63,292 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். அவர்களில் 2,17,929 பேர் வாக்களித்துள்ளனர். மொத்தம் 82.77 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன.

போடிநாயக்கனூர் தொகுதியில் பதிவான வாக்குகள், தேனி கொடுவிலார்பட்டியில் உள்ள கம்மவார் சங்கம் கல்லூரியில் எண்ணப்படுகின்றன.

