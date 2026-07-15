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வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 3 பேரின் உடல்கள் சொந்த ஊரில் தகனம் - கே.என். நேரு நேரில் அஞ்சலி

வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த திருச்சி, கிராப்பட்டியை சேர்ந்த அழகுராஜாவின் உடலுக்கு திமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார்.

படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் உடலுக்கு கே.என்.நேரு அஞ்சலி
படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவரின் உடலுக்கு கே.என்.நேரு அஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 15, 2026 at 11:02 AM IST

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திருச்சிராப்பள்ளி: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மூவரின் உடல்கள் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 14) அவர்களது சொந்த ஊரில் தகனம் செய்யப்பட்டது.

வியட்நாம் நாட்டின் பூகுவோக் தீவுக்கு அருகே கடந்த ஜூலை 11ஆம் தேதியன்று, கடலில் படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இந்த விபத்தில் 10 தமிழர்கள் உட்பட 15 இந்திய சுற்றுலா பயணிகள், பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர்.

வியட்நாம் நாட்டுக்கு, ’லாவா மொபைல்ஸ்’ நிறுவனம் தங்களின் விநியோகஸ்தர்களுக்கு சுற்றுலா ஏற்பாடு செய்திருந்தது. இதனையடுத்து சுற்றுலாவின் போது, படகு சவாரி சென்ற போது, விபத்து ஏற்பட்டதில் 15 பேர் உயிரிழந்த சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

இதில் உயிரிழந்தவர்களில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேரும், ஆந்திரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த 3 பேர்கள், கேரளத்தைச் சேர்ந்த 2 பேர்கள் அடங்குவர். படகு கவிழ்ந்த விபத்தில் உயிரிழந்த 15 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளின் உடல்கள், நேற்று விமானம் மூலம் மும்பைக்குக் கொண்டு வரப்பட்டது. பின்னர் அங்கிருந்து உடல்கள் நேற்று சென்னை, கோயம்புத்தூர் விமான நிலையங்களுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது.

தொடர்ந்து சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து திருவண்ணாமலை மற்றும் வேலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த 2 பேர்களின் உடல்கள், இன்று காலை திருச்சி கொண்டு வரப்பட்டது. பின்பு உயிரிழந்தவர்கள் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திய பின்னர், உடல்கள் குடும்பத்தினரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.

இதேபோன்று கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்தில் இருந்து ஆம்புலன்ஸ் மூலமாக திருச்சி மாவட்டம், கிராப்பட்டியை பகுதியை சேர்ந்த அழகுராஜா, ஸ்ரீரங்கம் கொண்டயம்பேட்டை பகுதியை சேர்ந்த பாலாஜி, பீமநகர் பகுதியை சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா ஆகிய 3 நபர்களின் உடல்களை அவர்களின் குடும்பத்தாரிடம் ஒப்படைக்கபட்டது.

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உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை பெற்றுக் கொண்ட குடும்பத்தினர், கதறி அழுகும் காட்சி பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது. தொடர்ந்து சட்டபேரவை துணை சபாநாயகர் ரவிசங்கர், முன்னாள் திமுக அமைச்சரும், திருச்சி மேற்கு தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினருமான கே.என்.நேரு, மற்றும் திருச்சி எம்பி துரை வைகோ உயிரிழந்த அழகுராஜா உடலுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

பின்னர் அழகுராஜாவின் உடல், மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே உள்ள வாகைகுளம் கிராமத்தில் நல்லடக்கம் செய்ய எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. அதேபோல், திருச்சி, பீமநகர் பகுதியை சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா உடல் நேற்று இரவு 8 மணிக்கு மேல் இஸ்லாமிய முறைப்படி அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

TAGGED:

வியட்நாம் படகு விபத்து
கே என் நேரு
VIETNAM BOAT TRAGEDY
TRICHY
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