வியட்நாம் படகு விபத்து: கோவை வந்தடைந்த 6 பேரின் உடல்கள் அரசு மரியாதையுடன் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைப்பு
விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் உதவி செய்ய வேண்டும் என உறவினர்கள் கோரிக்கை வைத்தனர்.
Published : July 14, 2026 at 3:23 PM IST
கோயம்புத்தூர்: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 6 பேரின் உடல்கள் கோவை விமான நிலையம் வந்தடைந்த நிலையில், அரசு மரியாதையுடன் அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
'லாவா' மொபைல் நிறுவனம், தனது சிறந்த விற்பனையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களை பாராட்டி, வியட்நாம் நாட்டுக்கு சுற்றுலா அழைத்து சென்றது. அதில் இந்தியாவை சேர்ந்த 32 பேர் சென்றிருந்தனர்.
அவர்கள் அனைவரும் ஜூலை 12ஆம் தேதி தாயகம் திரும்பவிருந்த சூழலில், 11ஆம் தேதி ஃபு குவோக் தீவு அருகே ஹோன் மே ரட் நகோய் தீவிலிருந்து மதிய உணவுக்காக மற்றொரு பகுதிக்குச் சென்றபோது, கரையில் இருந்து 400 மீட்டர் தொலைவில் படகு திடீரென கவிழ்ந்தது.
கடல் சீற்றம் அதிகமாக இருந்ததாலும், திடீரென தாக்கிய ராட்சத அலையினாலும் படகு ஒரு பக்கமாகச் சாய்ந்துள்ளது. இதனால் பயணிகள் அனைவரும் ஒரே பக்கமாக சரிந்ததால், நிலைதடுமாறி படகு தலைகீழாகக் கவிழ்ந்தது.
அப்படகில் 32 சுற்றுலாப் பயணிகளும், 4 பணியாளர்களும் பயணித்த சூழலில், 21 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். 15 பேர் உயிரிழந்தனர். அதில், தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 10 பேரும், ஆந்திராவை சேர்ந்த மூவரும், கேரளாவைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரும் அடங்குவர்.
படகு மூடிய வடிவில் இருந்ததால், பின் இருக்கைகளில் இருந்தவர்கள் வெளியே வர முடியாமல் உள்ளேயே சிக்கி மூச்சுத்திணறி உயிரிழந்ததாக, விபத்தில் உயிர்தப்பியவர்கள் தெரிவித்தனர்.
இச்சம்பவத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவாகத் தாயகம் கொண்டு வரவும், சிகிச்சையில் இருப்பவர்களுக்கு உதவவும் இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். அதனடிப்படையில், படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 10 பேரின் உடல்களும் இன்று சென்னை மற்றும் கோவை விமான நிலையம் வந்தடைந்தது.
அதில், முதல்கட்டமாக கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு திருச்சியைச் சேர்ந்த ஷேக் அப்துல்லா, பாலாஜி, அழகுராஜன் ஆகிய மூவரின் உடல்கள் வந்தடைந்தன. உடல்களை கோவை தெற்கு கோட்டாட்சியர் மாருதி பிரியா பெற்றுக் கொண்டார். பின்னர், அரசு சார்பில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, திருச்சி கோட்டாட்சியர் சாலை தவவளனிடம் மூவரது உடலையும் கோவை கோட்டாட்சியர் ஒப்படைத்தார். உடல்கள் அமரர் ஊர்தி மூலம் திருச்சிக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டன.
இரண்டாம் கட்டமாக, மும்பையில் இருந்து மேலும் மூவரின் உடல்கள் கோவை வந்தடைந்தன. தருமபுரியை சேர்ந்த செந்தில்குமார், பழனியை சேர்ந்த முருகபிரபு, சேலத்தை சேர்ந்த ஸ்ரீதர் ஆகியோரின் உடல்கள் மும்பையில் இருந்து வந்தடைந்தன.
இதுகுறித்து உயிரிழந்த அழகுராஜானின் நண்பர் வேல்முருகன் கூறுகையில், “சிறந்த சேவையை பாராட்டி லாவா நிறுவனம் எனது நண்பரை வியட்நாமுக்கு சுற்றுலா அழைத்து சென்றது. ஆனால், எதிர்பாராதவிதமாக நடந்த விபத்தில் அவர் உயிரிழந்துவிட்டார். இந்த துயரிலிருந்து எங்களால் மீண்டு வரமுடியவில்லை.
மிகவும் பின்தங்கிய குடும்பத்தை சேர்ந்த அழகுராஜன் நல்ல உழைப்பாளி, அவரது உயிரிழப்பு அவர் குடும்பத்திற்கு பெரும் இழப்பு. அழகுராஜனுக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளன. வேறு வருமானம் ஏதுமில்லை. எனவே, அவரின் குடும்பத்திற்கு மத்திய, மாநில அரசுகள் உதவி செய்ய வேண்டும்" என கோரிக்கை வைத்தார்.
உயிரிழந்த தமிழர்களின் விவரம்
- சந்தோஷ் குமார் - சென்னை, அகரம்
- பாபு - கும்மிடிப்பூண்டி, திருவள்ளூர்
- ஷேக் அப்துல்லா, பாலாஜி, அழகுராஜன் - திருச்சி
- ஸ்ரீதர் - சேலம்
- செந்தில்குமார் - தருமபுரி
- முருகபிரபு - பழநி, திண்டுக்கல்
- வினய்குமார் - வேலூர்
- ரவிசங்கர் - திருவண்ணாமலை
முன்னதாக, சென்னை விமான நிலையத்திற்கு 4 பேரின் உடல்கள் கொண்டுவரப்பட்டு, அவரவர் சொந்த ஊர்களுக்கு அரசு மரியாதையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.