வியட்நாம் படகு விபத்து: உயிரிழந்தோர் குடும்பத்திற்கு தலா ரூ.25 லட்சம் அறிவித்த லாவா மொபைல் நிறுவனம்
இந்த துயரமான நேரத்தில், இறந்தவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு துணை நிற்பதோடு, இந்த இக்கட்டான காலத்தைக் கடக்க எங்களது ஆதரவையும் தெரிவிக்கிறோம் என்று லாவா செல்போன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : July 14, 2026 at 6:30 PM IST
சென்னை:/மும்பை: வியட்நாம் படகு விபத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு தலா 25 லட்ச ரூபாய் நிவாரணம் வழங்குவதாக லாவா மொபைல் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த இக்கட்டான தருணத்தில், உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பத்திற்கு ஆதரவாக இருப்பதாகவும் லாவா செல்ஃபோன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
'லாவா' மொபைல் நிறுவனம், தனது சிறந்த விற்பனையாளர்கள் மற்றும் விநியோகஸ்தர்களை பாராட்டி, வியட்நாம் நாட்டுக்கு சுற்றுலா அழைத்து சென்றது. அதில் இந்தியாவை சேர்ந்த 32 பேர் சென்றிருந்தனர்.
அவர்கள் அனைவரும் ஜூலை 12-ஆம் தேதி தாயகம் திரும்பவிருந்த சூழலில், 11ஆம் தேதி ஃபு குவோக் தீவு அருகே ஹோன் மே ரட் நகோய் தீவிலிருந்து மதிய உணவுக்காக மற்றொரு பகுதிக்குச் சென்றபோது, கரையில் இருந்து 400 மீட்டர் தொலைவில் படகு திடீரென கவிழ்ந்தது.
The flight transporting the mortal remains of the Indian nationals who had lost their lives in the tragic boat accident on 11 July in Phu Quoc has just arrived in Mumbai.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026
The Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City will continue to coordinate with respective… pic.twitter.com/LAJMyU2BW3
கடல் சீற்றம் அதிகமாக இருந்ததாலும், திடீரென தாக்கிய ராட்சத அலையினாலும் படகு ஒரு பக்கமாகச் சாய்ந்துள்ளது. இதனால் பயணிகள் அனைவரும் ஒரே பக்கமாக சரிந்ததால், நிலைதடுமாறி படகு தலைகீழாகக் கவிழ்ந்தது.
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அப்படகில் 32 சுற்றுலாப் பயணிகள், 4 பணியாளர்கள் என மொத்தம் 36 பேர் பயணித்தனர். அவர்களில், 21 பேர் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். 15 பேர் உயிரிழந்தனர். இறந்தவர்களில், 10 பேர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்கள், 3 பேர் ஆந்திராவை சேர்ந்தவர்கள், 2 பேர் கேரளாவைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆவர்.
இந்த சம்பவத்திற்கு இரங்கல் தெரிவித்த முதலமைச்சர் விஜய், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களை விரைவாகத் தாயகம் கொண்டு வரவும், சிகிச்சையில் இருப்பவர்களுக்கு உதவவும் இந்தியத் தூதரக அதிகாரிகளுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படவும் திகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். அதனடிப்படையில், படகு விபத்தில் உயிரிழந்த தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த 10 பேரின் உடல்கள், மும்பையில் இருந்து சென்னை மற்றும் கோவை விமான நிலையத்தை இன்று காலை வந்தடைந்தன.
The flight transporting the mortal remains of the Indian nationals who had lost their lives in the tragic boat accident on 11 July in Phu Quoc has just arrived in Mumbai.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026
The Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City will continue to coordinate with respective… pic.twitter.com/LAJMyU2BW3
விமான நிலையத்தில், உயிரிழந்தவர்களின் உடல்களுக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்ட பிறகு, உறவினர்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, அவரவர் சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டன. படகு விபத்தில் உயிரிழந்த 15 பேரில், ஒருவர் லாவா நிறுவனத்தின் ஊழியர், 14 பேர் லாவா நிறுவனத்தின் விநியோகிஸ்தர்கள் ஆவர்.
இந்நிலையில், உயிரிழந்த 15 பேரின் குடும்பத்திற்கு லாவா இன்டர்நேஷனல் செல்ஃபோன் நிறுவனம், தலா 25 லட்ச ரூபாய் நிவாரண உதவியை அறிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், "இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு எங்களது ஆதரவைத் தெரிவிக்கும் வகையில், நிவாரண உதவியை அறிவிக்கிறோம். ஆவணம் சரிபார்ப்பு பணிகள் முடிந்த பிறகு, பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு இந்த நிவாரண உதவி நேரடியாக கொண்டு சேர்க்கப்படும்.
The Indian national undergoing treatment at Phu Quoc after the tragic boat accident successfully underwent a medical procedure yesterday evening. He has been admitted in a hospital in Ho Chi Minh City today.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026
His family members have also arrived in Ho Chi Minh City.
We continue…
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உயிரிழந்தவர்கள் லாவா குடும்பத்தின் மதிப்புமிக்க அங்கத்தினர் ஆவர். இந்த துயரமான நேரத்தில் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கு துணை நிற்பதோடு, இந்த இக்கட்டான காலத்தைக் கடக்க எங்களது ஆதரவையும் தெரவிக்கிறோம்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.