ETV Bharat / state

நடுக்கடலில் மூழ்கிய நாட்டுப்படகு; உயிர் தப்பிய மீனவர்கள்

தருவைகுளம் மீனவ கிராமத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு விசைப்படகு கடலில் மூழ்கியது.

நடுக்கடலில் மூழ்கிய நாட்டுப்படகு
நடுக்கடலில் மூழ்கிய நாட்டுப்படகு (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 2, 2026 at 9:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: நடுக்கடலில் மீன்பிடி படகு மூழ்கிய நிலையில், அதில் பயணம் செய்த 7 மீனவர்கள் கடலில் குதித்து உயிர் தப்பினர்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், தருவைகுளத்தைச் சேர்ந்த சுகிர்தன் என்பவருக்கு சொந்தமான நாட்டுப்படகில், அவர் உள்பட 7 மீனவர்கள் நேற்று முன்தினம் ஆழ்கடலுக்கு மீன்பிடிக்கச் சென்றுள்ளனர். அப்போது புன்னக்காயல் - திருச்செந்தூர் இடையேயான கடல் பகுதியில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்தபோது, திடீரென பலத்த காற்று வீசியதால் நாட்டுப்படகு கட்டுப்பாட்டை இழந்து கடலில் மூழ்கத் தொடங்கியது.

இதையடுத்து, படகில் இருந்த அனைத்து மீனவர்களும் உடனடியாக கடலில் குதித்தனர். அருகில் மீன்பிடித்துக் கொண்டிருந்த விசைப்படகில் இருந்த மீனவர்கள் விரைந்து சென்று அவர்களை மீட்டு பாதுகாப்பாக கரைக்கு அழைத்து வந்தனர். இதனால் பெரும் உயிரிழப்பு தவிர்க்கப்பட்டது.

இந்த விபத்தில் சுமார் ரூ.30 லட்சம் மதிப்பிலான நாட்டுப்படகு கடலில் மூழ்கியதாக கூறப்படுகிறது. பலத்த காற்றின் காரணமாக படகு மூழ்கும் காட்சிகள் அடங்கிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தருவைகுளம் மீனவ கிராமத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு விசைப்படகும் கடலில் மூழ்கியிருந்தது. மேலும், இரண்டு சிறுவர்கள் கடலில் மூழ்கி உயிரிழந்த சோக சம்பவமும் சமீபத்தில் நடைபெற்றிருந்தது. இந்நிலையில், மீண்டும் நாட்டுப்படகு கடலில் மூழ்கியுள்ள சம்பவம் தருவைகுளம் மீனவ கிராம மக்களிடையே சோகத்தையும் அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

FISHERMEN
THOOTHUKUDI
நாட்டுப்படகு
மீனவர்கள்
BOAT SANK

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.