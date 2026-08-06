பழுதானதால் கடலில் திசை மாறிச் சென்ற படகு - ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 11 பேரை சிறைப்பிடித்த இலங்கை கடற்படை
இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண மத்திய, மாநில அரசுகள் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
Published : August 6, 2026 at 4:09 PM IST
ராமேஸ்வரம்: நடுக்கடலில் பழுதானதால் இலங்கை கடற்பகுதிக்குள் சென்ற படகில் இருந்த ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 11 பேரை, இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்துள்ள சம்பவம் அப்பகுதி மீனவர்களை கவலையில் ஆழ்த்தி உள்ளது.
ராமேஸ்வரம் மீன்பிடித் துறைமுகத்தில் இருந்து மீன்பிடிப்பதற்கான அனுமதிச் சீட்டை பெற்று சுமார் 500-க்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகளில் மீனவர்கள் கடலுக்குள் மீன்பிடிக்கச் சென்றனர்.
அப்போது ஒரு மீன்பிடிப்படகு பழுதாகி நெடுந்தீவு கடல் பகுதிக்குள் சென்றுள்ளது. இதனால் அந்த படகில் இருந்த மீனவர்கள் செய்வதறியாமல் தவித்து வந்துள்ளனர். அப்போது அந்த வழியாக ரோந்து வந்த இலங்கை கடற்படையினர், எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கூறி, அந்த விசைப்படகை சிறைப்பிடித்து, அதில் இருந்த மீனவர்கள் 11 பேரையும் கைது செய்து இலங்கைக்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
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கைது செய்யப்பட்ட மீனவர்களிடம் இலங்கை கடற்படையினர் விசாரணை நடத்தியுள்ளனர். அப்போது அவர்கள், தாங்கள் வந்த படகு பழுதானதால், வழிதவறி நெடுந்தீவு பக்கம் வந்துவிட்டதாக இலங்கை கடற்படையிடம் மீனவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதற்கிடையே, மீனவர்கள் கைது செய்யப்பட்டதை அறிந்த ராமேஸ்வரம் பகுதி சக மீனவர்கள் கவலையில் ஆழ்ந்துள்ளனர். தமிழக கடலோர பகுதிகளில் இருந்து மீன்பிடிக்கச் செல்லும் மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்வது தொடர் நிகழ்வாக இருப்பதாக மீனவர்கள் தெரிவித்தனர். இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண மத்திய, மாநில அரசுகள் தலையிட்டு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் மீனவர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
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இந்நிலையில், இலங்கையில் கைதாகி இருக்கும் ராமேஸ்வரம் மீனவர்களிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு, அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட பிறகே விடுதலை செய்யப்படுவார்கள் என்று இலங்கை கடற்படையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.