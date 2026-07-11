வியட்நாமில் படகு கவிழ்ந்து விபத்து - பழனியைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணி உயிரிழப்பு
வியட்நாம் படகு விபத்தில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 10 பேர், ஆந்திராவை சேர்ந்த 3 பேர், கேரளாவை சேர்ந்த 2 பேர் என மொத்தம் 15 இந்தியர்கள் உயிரிழந்தனர்.
Published : July 11, 2026 at 8:09 PM IST
திண்டுக்கல்: வியட்நாம் நாட்டின் பூ குவாக் தீவு அருகே இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் சென்ற படகு கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், பழனியைச் சேர்ந்த முருகபிரபு என்பவர் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி பகுதியைச் சேர்ந்த முருகபிரபு (44), நிர்மல்குமார் ஆகிய இருவரும் பழனியில் உள்ள ஒரு செல்போன் நிறுவனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ விநியோகஸ்தர்களாகப் பணியாற்றி வந்தனர். இவர்களின் சிறப்பான வணிகச் செயல்பாட்டிற்காக, சம்மந்தப்பட்ட செல்போன் நிறுவனம், இவர்களை வியட்நாம் நாட்டிற்கு சுற்றுலா அழைத்துச் சென்றுள்ளது.
இதற்காக முருகபிரபு, நிர்மல் குமார் ஆகிய இருவரும் கடந்த புதன்கிழமை ( ஜூலை 08) வியட்நாம் நாட்டிற்குப் பயணம் சென்றனர். வியட்நாமின் புகழ்பெற்ற சுற்றுலாத் தலமான பூ குவாக் (Phu Quoc) தீவு அருகே, இந்தியச் சுற்றுலாப் பயணிகள் இரு வேறு படகுகளில் பயணித்தனர். முதல் படகில் முருகபிரபு உள்பட 32 இந்திய சுற்றுலாப் பயணிகளும் 3 ஊழியர்களும் கடலுக்குள் சென்றனர். அவருடன் சென்ற நிர்மல் குமார் இரண்டாவது படகில் சென்றார்.
இந்நிலையில், முருகபிரபு சென்ற படகு எதிர்பாராத விதமாக திடீரென கடலில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. இதில், முதல் படகில் சென்ற முருகபிரபு (44) துரதிர்ஷ்டவசமாக கடலில் மூழ்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். அதே நேரத்தில், இரண்டாவது படகில் பயணித்த நிர்மல்குமார் உயிர் தப்பியுள்ளார். விபத்துக்குள்ளான முதல் படகில் இருந்து 18 பேர் மீட்கப்பட்டனர்.
தமிழகத்தை சேர்ந்த 10 பேர் உயிரிழப்பு
ஆனால், முருக பிரபு உள்பட தமிழகத்தை சேர்ந்த 10 சுற்றுலா பயணிகள், ஆந்திராவை சேர்ந்த 3 பேர், கேரளாவை சேர்ந்த 2 பேர் என மொத்தம் 15 பேர் உயிரிழந்தனர்.
இந்நிலையில், உயிரிழந்த இந்திய சுற்றுலா பயணிகளை இந்தியா கொண்டு வருவதற்கு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் தேவையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்டு வருகிறது.
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இந்நிலையில், முருகபிரபு உயிரிழந்த செய்தியைக் கேட்டு, பழனியில் உள்ள அவருடைய குடும்பத்தினரும் உறவினர்களும் சோகத்தில் உள்ளனர். படகு விபத்தில் முருகபிரபு உயிரிழந்த தகவல், காலை 10.30 மணிக்கு கிடைத்தது என்றும், அவருடைய உடலை தாயகம் மீட்டு வர மத்திய, மாநில அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அவருடைய சகோதரர் தெரிவித்துள்ளார்.