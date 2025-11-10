ETV Bharat / state

சென்னை இதழியல் கல்வி நிறுவனத்தில் 50 மாணவர்களுக்கு உண்டு உறைவிடப் பயிற்சி தொடக்கம்!

எஸ்சி.எஸ்டி மாணவர்களுக்கு சம வாய்ப்பு அளித்தால் மட்டுமே அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற முடியும் என ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் எழுத்தாளர் இமையம் தெரிவித்தார்.

மாநில திட்டக்குழு துணை தலைவர் ஜெயராஜன்
மாநில திட்டக்குழு துணை தலைவர் ஜெயராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 10, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: இதழியல் கல்வி நிறுவனத்தில், ஆதி திராவிட மற்றும் பழங்குடியினர் சார்பில் 50 மாணவர்களுக்கு உண்டு உறைவிடப் பயிற்சி இன்று தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை கோட்டூர்புரத்தில் உள்ள தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தில் ஆதி திராவிடர், பழங்குடியினர் நலத்துறை மற்றும் சென்னை இதழியல் கல்வி நிறுவனம் சார்பில் இதழியல் மற்றும் தொடர்பியில் துறையில் மாநிலத்தில் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்களுக்கான உண்டு உறைவிட பயிற்சி இன்று தொடங்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு கல்லூரிகளில் இருந்து 300 விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்ட நிலையில், அதில் 50 மாணவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு தங்குமிடம் உணவுடன் கூடிய பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது. இந்த உண்டு உறைவிட பயிற்சியை ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை அரசு செயலர் லட்சுமி பிரியா, மாநில திட்டக் குழு செயல் துணைத் தலைவர் ஜெயரஞ்சன் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர்.

இதில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் இமையம், சென்னை இதழியல் கல்வி நிறுவனத் தலைவர் ரவி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

நிகழ்ச்சியில் பேசிய மாநில திட்டக்குழு துணை தலைவர் ஜெயராஜன், "ஜனநாயக பிரதிநிதித்துவம் மிகவும் முக்கியம். சமூக ஜனநாயகம், பொருளாதார ஜனநாயகத்தை கொண்டு வர வேண்டும் என்று அம்பேத்கர் சொன்னதற்கு ஏற்ப அதற்கான பெரு முயற்சியை அரசு எடுத்து வருகிறது.

இந்த துறையில் அரசு கொண்டு வந்த 69% இடஒதுக்கீடு முழுவதுமாக கடைபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. நீதித்துறை எந்த வகையில் செயல்படுகிறது என்று தெரியவில்லை. பத்திரிக்கை துறையில் எஸ் சி, எஸ் டி பிரிவினருக்கான ஒதுக்கீடு தேவை இருக்கிறது, அதற்கு இந்த பயிற்சி பட்டறை நல்ல தொடக்கம். தமிழ்நாட்டில் 100 ஆண்டுகளாக சமூக நீதிக்கான பிரதிநிதித்துவத்தை நாம் முன்வைத்து வருகிறோம்" என தெரிவித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல ஆணையத்தின் துணைத் தலைவர் எழுத்தாளர் இமையம், "இதழியல் மற்றும் ஊடகத் துறையில் பயிலும் மற்ற சமூகத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்களின் பங்களிப்பு அதிகமாக உள்ள நிலையில் எஸ்.சி, எஸ்.டி மாணவர்களின் பங்களிப்பை அதிகரிப்பதற்காக இந்த முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது" என தெரிவித்தார்.

இதையும் படிங்க: முல்லைப் பெரியாறு அணை: இரண்டாம் கட்ட ஆய்வைத் தொடங்கிய கண்காணிப்புக் குழு!

மேலும், எஸ்சி.எஸ்டி மாணவர்களுக்கு சம வாய்ப்பு அளித்தால் மட்டுமே அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேற முடியும் என்று இந்த கல்லூரி தொடங்கப்பட்டது என கூறிய அவர், பட்டியலின மாணவர்கள் இந்த துறையில் சாதிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் என்றும், இது போன்ற திட்டத்தின் மூலம் இந்த சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த மாணவர்கள் முன்னேறுவார்கள் என்றார்.

மேலும், எடிட்டிங், சொற்றொடர் அமைத்தல், ஒரு செய்தி உருவாக்கம் முதல் முடிவு வரை எப்படி இருக்கும் என்று முழுமையான பயிற்சி அளிக்கப்படும். இந்த மாணவர்களுக்கு இரண்டு மாதங்கள் ஊடக நிறுவனங்களில் இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சியும் வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளதாகவும், ஊடகம் மட்டுமல்லாது ஊடகத்தின் வழியாக சமூகத்தை படிக்க இந்த வகுப்புகள் மிகவும் உதவும் என்றும் எழுத்தாளர் இமையம் கூறினார்.

TAGGED:

சென்னை இதழியல் கல்வி நிறுவனத்தில்
ஆதி திராவிட மற்
BOARDING AND LODGING TRAINING
CHENNAI INSTITUTE OF JOURNALISM
CHENNAI INSTITUTE OF JOURNALISM

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

தூங்கா நகரம் குப்பை நகராக சீரழிந்த கதை - கண்ணீர் வடிக்கும் மாமதுரை!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

தானியங்கி மூலம் சிப்ஸ் மட்டும் இல்ல புத்தகமும் வரும்.. பட்டதாரி பெண்ணின் புதிய முயற்சி!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.