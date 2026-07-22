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குன்னூரில் இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்கிய பூச்சிகள்: வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டம்

பேக்கரி பொருட்களில் அமர்ந்து கருப்பு பூச்சிகள் இறந்து விடுவதால் வியாபாரம் செய்ய முடிவதில்லை என்று வியாபாரிகள் வேதனையுடன் தெரிவித்துள்ளனர்.

குன்னூரில் இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்கிய கருப்பு பூச்சிகள்
குன்னூரில் இயல்பு வாழ்க்கையை முடக்கிய கருப்பு பூச்சிகள் (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 6:57 PM IST

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நீலகிரி: நீலகிரி மாவட்டம், குன்னூர் சேலாஸ் பகுதியில் கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்து வரும் கருப்பு பூச்சிகளுக்கு பயந்து, வியாபாரம் செய்ய முடியாமல், வியாபாரிகள் கடைகளை மூடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர், சேலாஸ் பகுதியில் கடந்த சில நாட்களாக, கூட்டம் கூட்டமாக வரும் கருப்பு நிற பூச்சிகள், குடியிருப்பு பகுதி, உணவகங்கள், மளிகைக் கடைகள் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் படையெடுத்து வருகின்றன. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டு உள்ளது. கருப்பு பூச்சிகளை ஒழிப்பதற்கு உலிக்கல் பேரூராட்சி நிர்வாகம் சார்பில் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டும் எந்தவித பலனும் அளிக்கவில்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.

கருப்பு பூச்சிகளை ஒழிக்க புகை வீசும் பேரூராட்சி ஊழியர்
கருப்பு பூச்சிகளை ஒழிக்க புகை வீசும் பேரூராட்சி ஊழியர் (ETV Bharat Tamilnadu)
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இதுகுறித்து உலிக்கல் பேரூராட்சி உறுப்பினர் ராம் சுந்தர் கூறுகையில், "சேலாஸ் பகுதியில் கடந்த ஒரு வார காலமாக கருப்பு பூச்சிகள் அதிக அளவில் பறந்து வருகின்றன. உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் பால் உள்ளிட்ட பொருட்களில் பூச்சிகள் விழுகின்றன. கருப்பு பூச்சிகளை ஒழிப்பதில் உலிக்கல் பேரூராட்சி நிர்வாகம் மெத்தனம் காட்டி வருகிறது.

நாள்தோறும் நீர் தெளிப்பான் மற்றும் புகை மூலம் மருந்துகள் தெளிக்கப்பட்டாலும் அவற்றுக்கு பூச்சிகள் இறப்பது இல்லை. முறையான தடுப்பு மருந்துகள் மூலமே பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியும். பொதுமக்கள் மற்றும் குழந்தைகளின் உயிர்களுடன் அரசு விளையாடக் கூடாது. எனவே, உடனடியாக இந்தப் பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கை பேரூராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொள்ள வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

இந்நிலையில், கருப்பு பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக் கோரி சேலாஸ் பகுதியில் வியாபாரிகள், தங்கள் கடைகளை மூடி கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால், குன்னூர் குந்தா மாநில நெடுஞ்சாலை, மக்கள் நடமாட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது.

கருப்பு பூச்சிக்கு பயந்து குன்னூரில் வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டம்
கருப்பு பூச்சிக்கு பயந்து குன்னூரில் வியாபாரிகள் கடையடைப்பு போராட்டம் (ETV Bharat Tamilnadu)

இதுகுறித்து பாஸ்கர் என்கிற வியாபாரி கூறுகையில், "கூட்டம் கூட்டமாக படையெடுத்து வரும் பூச்சிகளால் வியாபாரம் செய்ய முடியவில்லை. பேக்கரி பொருட்களில் கேக் மற்றும் உணவுப்பொருட்களின் மீது அமர்ந்து பூச்சிகள் இறந்து விடுவதால் வியாபாரம் செய்ய முடிவதில்லை. மேலும் இந்த பூச்சிகளை அரசு முறையாக கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தவித்து வருகிறது.

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எனவே, சேலாஸ் பகுதியில் உள்ள அனைத்து வியாபாரிகளும் இன்று கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளோம். எனவே, தமிழக அரசு முறையான நடவடிக்கை எடுத்து பொதுமக்கள் மற்றும் வியாபாரிகளை பாதுகாக்க வேண்டும்" என்று கோரிக்கை விடுத்தார்.

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