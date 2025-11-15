Bihar Election Results 2025

செங்கல்பட்டில் விழுந்து நொறுங்கிய பயிற்சி விமானம்: நீண்ட தேடுதலுக்கு பிறகு கிடைத்தது கருப்பு பெட்டி!

விமான விபத்து ஏற்பட்ட இடத்தில் இரண்டாவது நாளாக 50-க்கும் மேற்பட்ட விமானப்படை அதிகாரிகள், ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் கருப்பு பெட்டியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்தனர்.

விபத்து நடந்த இடத்தில் கருப்பு பெட்டியை தேடும் பணியின்போது
விபத்து நடந்த இடத்தில் கருப்பு பெட்டியை தேடும் பணியின்போது (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 15, 2025 at 1:36 PM IST

செங்கல்பட்டு: திருப்போரூர் அருகே இந்திய விமானப் படைக்கு சொந்தமான பயிற்சி விமானம் (Pilatus PC-7) நேற்று நொறுங்கி விழுந்த நிலையில், தற்போது அதன் கருப்பு பெட்டி கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

திருப்போரூர் பகுதியில் சிறிய ரக பயிற்சி விமானம் ஒன்று, நேற்று பிற்பகல் வானில் பறந்து கொண்டிருந்தது. அப்போது விமானத்தில் திடீரென தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்ட நிலையில், விமானம் கட்டுப்பாட்டை இழந்து கீழே விழுந்தது. உடனே சாதூர்யமாக செயல்பட்ட விமானி, பாராசூட் மூலமாக பத்திரமாக வெளியேறினார். இந்நிலையில், அந்த விமானம் திருப்போரூர் அருகே கட்டுமானப் பணிகள் நடைபெறும் இடத்தில் விழுந்து நொறுங்கியது. இந்த விபத்தில் அதிர்ஷ்டவசமாக யாருக்கும் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை.

தகவலறிந்த போலீசார், விமானியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டனர். இதையடுத்து, சாலையோரத்தில் விழுந்து கிடந்த விமானியை மீட்டு விமான படையினரிடம் போலீசார் ஒப்படைத்தனர். பின்னர், ஹெலிகாப்டர் மூலம் விமானியை சக வீரர்கள் மருத்துவ சிகிச்சைக்காக அழைத்துச் சென்றனர்.

இந்நிலையில், விமான விபத்து ஏற்பட்ட இடத்தில் இரண்டாவது நாளாக 50க்கும் மேற்பட்ட விமானப்படை அதிகாரிகள் ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் கருப்பு பெட்டியை தேடும் பணியில் ஈடுபட்டு வந்த நிலையில் தற்போது கருப்பு பெட்டி கிடைத்துள்ளது. மேலும் விமானத்தின் உதிரி பாகங்களை விமானப்படையினர் சேகரித்து வருகின்றனர்.

விபத்து நடந்த இடத்தில் கருப்பு பெட்டியை தேடும் பணியின்போது
விபத்து நடந்த இடத்தில் கருப்பு பெட்டியை தேடும் பணியின்போது (ETV Bharat Tamil Nadu)
இதையும் படிங்க: ரூ.119 கோடியில் ஆட்சியர் அலுவலகம்: இன்னும் திறக்கப்படாதது ஏன்? நீதிபதிகள் அதிரடி கேள்வி!

முன்னதாக, விபத்து குறித்து விமானத்தை இயக்கி வந்த விமானி குவாட் லீடர் சுபன் (36) கூறுகையில், "நான் விமானத்தை இயக்கும் பயிற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது, விமானத்தில் எதிர்பாராத விதமாக தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்பட்டது. அதனை சரி செய்ய முயன்றும், இயலவில்லை. அப்போது திடீரென விமானம் தரையை நோக்கி கீழே விழுந்தது. உடனடியாக பாராசூட் மூலம் வெளியேறினேன்" என்றார். இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஏற்கனவே தனியார் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான சிறிய ரக பயிற்சி விமானம், தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக புதுக்கோட்டை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் நேற்று முன்தினம் தரையிறங்கியது. அதிர்ஷ்டவசமாக, அங்கு போக்குவரத்து இல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிர்க்கப்பட்டது. இந்நிலையில், நேற்று இந்திய விமானப் படைக்கு சொந்தமான பயிற்சி விமானம், விபத்தை சந்தித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

