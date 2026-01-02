ETV Bharat / state

2026 தேர்தலில் காங்கிரஸ் நடுத்தெருவில் நிற்கும் - அண்ணாமலை விமர்சனம்

2026 தேர்தலில் மக்கள் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்குவார்கள். திமுக தலைமையிலான எந்த ஆட்சியும் வேண்டாம் என்று அவர்கள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள் என அண்ணாமலை கூறினார்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை
செய்தியாளர்களை சந்தித்த அண்ணாமலை (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 2, 2026 at 7:05 PM IST

வேலூர்: வரும் 2026 சட்டப் பேரவைத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் நடுதெருவில் நிற்கும் என பாஜக முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்தார்.

வேலூரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அண்ணாமலை, மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ மேற்கொண்டுள்ள நடைபயணத்தில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு, தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறியிருப்பது உண்மைக்கு புறம்பானது என்றார். வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளில் இருந்து போதைப்பொருட்கள் கடத்தி வரப்படுவதாகவும், அதை மத்திய அரசு தடுக்க வேண்டும் என முதல்வர் கூறுவது பொறுப்பை தட்டிக் கழிப்பது என்றும் அவர் விமர்சித்தார்.

“நான்கரை ஆண்டுகளாக முதல்வராக இருக்கும் ஒருவர், முழுப் பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பது போல மத்திய அரசின் மீது பழியைப் போடுகிறார். அந்தந்த மாநிலங்களுக்குள் நடைபெறும் கஞ்சா மற்றும் போதைப்பொருள் கடத்தலை தடுக்க வேண்டிய பொறுப்பு மாநில அரசுக்கே உள்ளது” என அண்ணாமலை சாடினார்.

அரசு ஊழியர்கள் போராட்டம் குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “முதல்வர் தனி உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். இடைநிலை ஆசிரியர்கள், தூய்மைப் பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினர் போராட்டம் நடத்தினால் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் பரிசு கைது மட்டுமே. மக்கள் பசியால் சிரமப்படுகின்றனர். சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட்டுள்ளது. இதையெல்லாம் புறக்கணித்து மத்திய அரசின் மீது பழி சுமத்தி வருகிறார் முதல்வர்” என்றார்.

2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் குறித்து பேசிய அண்ணாமலை, “இன்னும் 90 நாட்களில் அரசியல் நிலை தெளிவாகும். 2026 தேர்தலில் மக்கள் தெளிவான தீர்ப்பை வழங்குவார்கள். திமுக தலைமையிலான எந்த ஆட்சியும் வேண்டாம் என்று மக்கள் முடிவு செய்துவிட்டார்கள். யாருக்கு வாக்களிக்க வேண்டும் என்பதையும் மக்கள் தீர்மானித்து விட்டார்கள்” என்றார்.

தவெக தலைவர் நடிகர் விஜய்க்கு பொதுக்கூட்டங்களில் மக்கள் அதிகமாக கூடுவது குறித்து கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு, “நான் எந்த கூட்டத்திற்கும் செல்லவில்லை, எதையும் பார்க்கவில்லை. எல்லா தலைவர்களும் கூட்டம் நடத்தட்டும். ஆனால் மக்கள் ஈவிஎம் இயந்திரத்தின் முன் நின்று சுயமாக யோசித்து வாக்களிக்க வேண்டும். தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் மீது மக்கள் நம்பிக்கை வைத்து விட்டார்கள்” என பதிலளித்தார்.

காங்கிரஸ் கட்சி குறித்து ஜோதிமணி எம்பி கூறிய கருத்து பற்றி கேள்வியெழுப்பப்பட்ட போது, “தமிழக காங்கிரஸ் கட்சியில் டெல்லிக்கு ஜால்ரா அடிப்பவர்கள் ஒரு பக்கம், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஜால்ரா அடிப்பவர்கள் இன்னொரு பக்கம் என இரு கோஷ்டிகள் உள்ளன. காங்கிரஸ் அழிந்து கொண்டிருக்கும் கட்சி. தமிழக மக்களுக்கு அவர்கள் எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கிரஸ் நடுத்தெருவில் நிற்கும்” என அண்ணாமலை விமர்சித்தார்.

