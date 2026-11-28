தொகுதி மறுவரையறை மசோதா: திமுகவின் ஆதரவு நிலைப்பாட்டிற்கு பாஜக வரவேற்பு
இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாகவும், இந்துக்களுக்கு எதிராகவும் தற்போதைய விஜய் அரசு செயல்படுவதாக பாஜகவின் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : November 28, 2026 at 8:22 PM IST
சென்னை: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக திமுக எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டை பாஜக வரவேற்பதாக பாஜக மாநிலத் தலைமைச் செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை தி.நகரில் உள்ள தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில், பாஜக மாநிலத் தலைமைச் செய்தித் தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் நீண்ட நாட்களாக நியாயத்திற்காக நடைபெற்ற போராட்டத்திற்கு தற்போது வெற்றி கிடைத்துள்ளது. தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்ள முருக பக்தர்கள் இந்த விழாவில் உற்சாகமாகக் கலந்து கொள்கின்றனர்.
கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ கைதானதற்கு விஜய் அரசு காரணமில்லை
எப்படியெல்லாம் இந்துக்களின் உரிமைகளைப் பறிக்கலாம், இந்துக்களை எப்படித் தடுக்கலாம், தீபம் ஏற்றும் நிகழ்வை எப்படித் தடுத்து நிறுத்தலாம் என்று நினைத்தவர்களின் சதித்திட்டம் பகல் கனவாகத் தகர்ந்துள்ளது. தமிழ்நாடு அரசாங்கம் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் பொய்யான தகவல்களைத் தெரிவித்துள்ளது.
முதல் நாளில் தீபத்தூண் இல்லை என்று கூறினர். அரசாங்கம் தனக்கு எதுவும் தெரியாததைப் போலச் செயல்படுகிறது. அறங்காவலர் ஒருவர், அங்கு தீபத்தூணில் விளக்கேற்றக் கூடாது என்று போராட்டம் நடத்தினார். உச்ச நீதிமன்றத்தை எப்படியாவது ஏமாற்றிவிடலாம் என்று தமிழ்நாடு அரசு நினைத்தது. ஆனால், தமிழ்நாடு அரசின் மோசடியையும், பொய்களையும் உச்ச நீதிமன்றம் மிக எளிதாகக் கண்டறிந்து, நீண்ட நாள் எதிர்பார்ப்பைப் பூர்த்தி செய்துள்ளது.
இந்த மோசடியில் ஈடுபட்டவர்கள், உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்புக்கு எதிராகச் செயல்பட்டவர்கள் என அனைவரையும், உச்ச நீதிமன்றம் கடுமையாகத் தண்டிக்க வேண்டும். தீர்ப்புக்கு எதிராகச் செயல்பட்டவர்கள் நிச்சயமாகத் தண்டிக்கப்படுவார்கள். கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பது விஜய் அரசு எடுத்த நடவடிக்கை அல்ல.
நீதிமன்றம் தலையிடாமல் இருந்திருந்தால் இந்தக் கைது நடந்திருக்காது. இந்த விவகாரத்தில் மேலும் நூற்றுக்கணக்கானோர் கைது செய்யப்பட வேண்டும். ஏனெனில், கடந்த மூன்று மாதங்களாக இதுதொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. விஜய் தமிழ்நாடு மக்களிடம் மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும். இஸ்லாமியர்களுக்கு ஆதரவாகவும், இந்துக்களுக்கு எதிராகவும் விஜய் அரசு செயல்படுகிறது.
திமுகவின் நிலைபாடு வரவேற்கத்தக்கது
தேனியில் இருந்து திருப்பரங்குன்றம் நோக்கிச் சென்ற முருக பக்தர்களின் பேருந்தை வழிமறித்து விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியினர் அராஜகத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஜவாஹிருல்லா, இஸ்லாமிய அடிப்படைவாத பயங்கரவாதக் கும்பலைச் சேர்ந்தவர். காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆலோசனையின்படிதான் விஜய், திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் இந்துக்களுக்கு எதிராகச் செயல்படுகிறார்.
காங்கிரஸ் கட்சியிடம் இருந்து விஜய் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். தொகுதி மறுவரையறை மசோதா தொடர்பாக திமுக எடுத்துள்ள நிலைப்பாட்டை பாஜக வரவேற்கிறது. தொகுதி மறுவரையறை விவகாரத்தில் திமுக தனது நிலைப்பாட்டை மாற்றிக்கொண்டு தற்போது ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது. கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள், விசிக உள்ளிட்ட கட்சிகளும் இதற்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும்.
வெட்கக்கேடான அரசியலைத் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் செய்து கொண்டிருக்கிறார். தமிழ்நாட்டில் கொலைச் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. உச்ச நீதிமன்றத்தை மதித்து நடந்து கொள்வதுதான் ஓர் அரசுக்கு அழகு. திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தை மதக் கலவரமாக மாற்ற நினைப்பவர்கள் தமிழக வெற்றிக் கழகக் கூட்டணியைச் சேர்ந்தவர்கள்தான்.
சிறுபான்மையினரின் வாக்குகளுக்காக பெரும்பான்மை மக்களைத் துன்புறுத்துவதுதான் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் செயல்பாடாக உள்ளது. தொகுதி மறுவரையறையால் காங்கிரஸ் கட்சி எங்கே அழிந்துவிடுமோ என்ற அச்சத்தில்தான் அக்கட்சி இந்த மசோதாவை எதிர்த்து வருகிறது” என்று கூறினார்.