அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிடாததற்கு உட்கட்சி மோதல் காரணமா? - டென்ஷனான வானதி சீனிவாசன்

வேட்பாளர்கள் தேர்வு மற்றும் தொகுதி முடிவு ஆகியவற்றை கட்சியின் உயர்மட்ட குழுதான் முடிவு செய்யும் என வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.

வானதி சீனிவாசன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 9:48 AM IST

கோயம்புத்தூர்: அண்ணாமலை தேர்தலில் போட்டியிடாததற்கு உட்கட்சி பிரச்சனை காரணமா? என்ற கேள்விக்கு வானதி சீனிவாசன் பதிலளித்துள்ளார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தல் சூடு பிடித்துள்ள சூழலில், அனைத்து கட்சிகளும் தங்களது வேட்பாளர்களை அறிவித்து, பிரச்சாரத்தை தொடங்கியுள்ளனர். அந்த வகையில், அதிமுக தலைமையில் உள்ள பாஜகவும் தங்களது கட்சி வேட்பாளர்களை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி தே.ஜ கூட்டணியின் பாஜக கோவை வடக்கு சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளராக வானதி சீனிவாசனும், திருப்பூர் மாவட்டம் அவிநாசி சட்டமன்றத் தொகுதி வேட்பாளராக மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகனும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

இந்நிலையில், சென்னையிலிருந்து கோவை விமான நிலையம் வந்த பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு அக்கட்சி சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, இருவருக்கும் மாலை அணிவித்து, மலர் கிரீடம் சூட்டி வரவேற்றனர்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வானதி சீனிவாசன், “திமுக ஆட்சியில் பெண்கள் பாதுகாப்பு கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. போதைப் பழக்கம் அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக, கொங்கு மண்டலத்தில் உள்ள சிறு, குறு தொழில்கள் மின்கட்டண உயர்வு மற்றும் சொத்து வரி உயர்வால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று அனைத்து தரப்பு மக்களும் திமுக ஆட்சியில் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். எனவே, தே.ஜ கூட்டணி வெற்றி பெற்று சிறந்த ஆட்சியை தரும்.

வேட்பாளர்கள் பட்டியல் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, தே.ஜ கூட்டணி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பாஜக தேசிய தலைவர்கள், மத்திய அமைச்சர்கள் பிரச்சாரம் செய்யவுள்ளனர். மக்களின் ஆதரவோடு பாஜகவின் அனைத்து வேட்பாளர்களும் வெற்றி பெறுவார்கள்” எனத் தெரிவித்தார்.

தொடர்ந்து அண்ணாமலை போட்டியிடாது ஏன்? உட்கட்சி பிரச்சனையா? என்ற செய்தியாளர்களின் கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “சீட் கொடுக்கக் கூடிய இடத்தில் நாங்கள் கிடையாது. இதில் எந்த உட்கட்சி பிரச்சனையும் இல்லை. அண்ணாமலை போட்டியிடாத காரணத்தை அவரே தெரிவித்துவிட்டார். மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயலும் இதனைத் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

அதேசமயம் பாஜக வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அண்ணாமலை, சிறப்பான முறையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள உள்ளார். வேட்பாளர்கள் தேர்வு மற்றும் தொகுதி முடிவு ஆகியவற்றை கட்சியின் உயர்மட்ட குழுதான் முடிவு செய்யும். அண்ணாமலையே தேர்தலில் போட்டியிட விரும்பவில்லை என்று கூறிய பிறகும், எதற்காக இந்த கேள்வியை மீண்டும் மீண்டும் கேட்கிறீர்கள்” என டென்ஷனாக பதிலளித்தார்.

வானதி சீனிவாசன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
தொடர்ந்து பேசிய எல்.முருகன், “பிரதமர் மோடியின் ஆசீர்வாதத்துடன் பாஜக வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளேன். திமுகவை ஆட்சியிலிருந்து அகற்றுவது தான் தே.ஜ கூட்டணியின் ஒரே நோக்கம். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் மக்கள் பல வேதனைகளை சந்தித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் கருணாநிதி, ஸ்டாலின், உதயநிதி, இன்பநிதி என குடும்ப ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதனால், தமிழகத்தின் வளர்ச்சி பெரிதும் தடைபட்டுள்ளது. தமிழகத்தின் வளர்ச்சிக்கு டபுள் இன்ஜின் சர்க்காராக உள்ள தே.ஜ கூட்டணி அரசுதான் தேவை” என்றார்.

