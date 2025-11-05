ETV Bharat / state

தமிழகத்தில் குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பதே திமுக அரசுதான்: வானதி சீனிவாசன் குற்றச்சாட்டு!

திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதாக பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன்
பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 5, 2025 at 8:40 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கத்தை அதிகரித்து, குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பதே திமுக அரசுதான் என பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான, பாஜகவின் மாநில அளவிலான பூத் கமிட்டி உறுப்பினர்கள் கூட்டம் ராயப்பேட்டையில் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் கலந்துகொண்டு சிறப்புரையாற்றினார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது அவரிடம் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் குறித்து கேள்வி எழுப்பட்டது.

அதற்கு பதிலளித்த அவர், “வாக்காளர் பட்டியலை சீர்திருத்தம் செய்வதற்கான பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி இன்னும் ஒரு மாத காலத்தில் தேர்தல் ஆணையத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் அனைவரது வீட்டுக்கும் வருவார்கள். அவர்களோடு அங்கீகாரம் பெற்ற அரசியல் கட்சிகளின் பூத் கமிட்டியின் முகவர்களும் வருவார்கள். அவர்களிடம் புதிதாக இணைக்கக்கூடிய வாக்காளர்களின் படிவங்களையும், வேறு மாவட்டம், வேறு மாநிலம் மாறி சென்றுள்ளவர்களின் தகவலையும் கொடுக்கலாம். தமிழகத்தில் எஸ்.ஐ.ஆர்-ஐ திமுக கூட்டணி கட்சிகள் நிறைவேற்றக்கூடாது என கூறி வருகிறார்கள். திமுக தனது சித்தாந்தத்தை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு தேர்தல் ஆணையம் சொல்வதை பின்பற்ற வேண்டும்” என்றார்.

தொடர்ந்து அவரிடம் கோவையில் கல்லூரி மாணவி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து கேட்டதற்கு, “அனைவரது மனதையும் இச்சம்பவம் உலுக்கியுள்ளது. குற்றவாளிகளை காலில் சுட்டுப் பிடித்ததாக காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது. அந்த குற்றவாளிகளுக்கு தகுந்த முறையில் நீதிமன்றத்தில் உரிய தண்டனைகளை வாங்கி கொடுக்க வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளன.

குறிப்பாக, திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் 11 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. பெண்கள் கையில் பெப்பர் ஸ்பிரே வைத்துக் கொள்ளும் நிலைதான் இங்கு உள்ளது. எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் நாம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறோம் என உணர வைப்பது அரசின் கடமை. ஆனால் இதுபோன்ற சம்பவங்களை வைத்து பார்க்கும்போது, போதைப்பொருள் புழக்கத்தை அதிகரித்து, குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக இருப்பதே திமுக அரசுதான் என்று தோன்றுகிறது.

கோவை சம்பவத்தை கண்டித்து வரும் 6ஆம் தேதி தமிழ்நாடு முழுவதும் பாஜக மகளிர் அணி சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த உள்ளோம். அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவி விவகாரத்தில் உண்மையான குற்றவாளிதான் தண்டிக்கப்பட்டாரா? என்கிற சந்தேகம் எங்களுக்கு வருகிறது. மாநிலத்தின் முதல்வர் வெறும் வாக்குறுதிகளை மட்டும் கொடுக்காமல், வீடியோ போட்டு மக்களிடம் பேசாமல், எதை செய்ய வேண்டுமோ அதை செய்ய வேண்டும்” என்றார்.

