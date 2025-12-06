தமிழ்நாடு அயோத்தியாக மாறுவதில் என்ன தவறு? நயினார் நாகேந்திரன் காட்டம்
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபத்தூண் இருக்கும் இடத்தில் தீபம் ஏற்ற எந்த இஸ்லாமியரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 6, 2025 at 3:56 PM IST
சென்னை: தமிழ்நாடு அயோத்தியாக மாறுவதில் தவறில்லை என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியது சர்ச்சையாகியுள்ளது.
அம்பேத்கரின் நினைவு தினமான இன்று (டிச.6), ராஜாஜி சாலையில் அமைந்திருக்கும் அம்பேத்கரின் உருவச் சிலைக்கு நயினார் நாகேந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். பின்னர், அங்கிருந்த செய்தியாளர்களை நயினார் நாகேந்திரன் சந்திதார்.
அவர் கூறுகையில், "அம்பேத்கரின் நினைவு நாளை போற்றும் வகையில், அவருக்கு மரியாதை செலுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம். வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் பாஜக, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மிகப்பெரிய வெற்றி அடையும் என்று அம்பேத்கர் நினைவு நாளில் சபதம் ஏற்றுக் கொள்கிறோம்" எனக் கூறினார்.
தொடர்ந்து, திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "தமிழ்நாட்டை அயோத்தியாக மாற்ற பாஜக முயற்சி செய்வதாக சிலர் கூறுகிறார்கள். அயோத்தி ஒன்றும் இங்கிலாந்திலோ, ஐரோப்பியாவிலோ இல்லை. அயோத்தி இந்தியாவில் தான் உள்ளது. ஆகையால் தமிழ்நாடு அயோத்தியாக மாறுவதில் எந்த தவறும் இல்லை. எது எப்படியோ, தமிழ்நாட்டில் ராமரின் ஆட்சியை போல தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி செய்ய வேண்டும்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “திருப்பரங்குன்றம் மலையில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும். அதன் அருகில் தர்கா இருக்கிறது என்று அனைவருக்கும் தெரியும். தர்காவுக்கு அருகில் செல்லாமல் தீபத்தூண் இருக்கும் இடத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என்று நீதிமன்றமே அனுமதி வழங்கியுள்ளது. இதற்கு எந்த இஸ்லாமியர்களும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. இதில் மதக்கலவரம் வருவதற்கு எந்த முகாந்திரமும் இல்லை.
துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், சனாதான தர்மத்தை அழித்து விடுவோம் என்று சொல்லுகிறார். அதற்கான ஆரம்ப கட்ட வேலைகளில் திமுக ஈடுபடுகிறதோஎன்று நான் எண்ணுகிறேன். துணை முதலமைச்சரின் கனவு பலிக்காது, எத்தனை யுகங்கள் ஆனாலும், சனாதன தர்மத்தை யாராலும் ஒன்று செய்ய முடியாது” என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
சட்டமன்ற தேர்தல் கூட்டணி குறித்து கேட்ட போது, “கூட்டணிக்கு நாள் இருக்கிறது, திமுகவின் ஆட்சி காலம் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. திமுக கூட்டணியில் நிச்சயம் குழப்பம் உள்ளது. அதில் எந்தவித சந்தேகமும் கிடையாது. காங்கிரஸுக்கு எத்தனை சீட்டுகளை திமுக ஒதுக்கப் போகிறது என தெரியவில்லை" என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.