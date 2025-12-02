சேராத இடம் சேர்ந்த செங்கோட்டையன் தோல்வியை சந்திப்பார் - நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்
என்ன சிக்கல் வந்தாலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தேர்தலை சந்திப்போம் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : December 2, 2025 at 7:29 PM IST
மதுரை: சேராத இடம் சேர்ந்த செங்கோட்டையன் தேர்தலில் தோல்வியை சந்திப்பார் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
மதுரை ஆதீனத்தை சந்தித்த பின்னர் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர், "திமுக தனது தேர்தல் அறிக்கையில் கொடுத்த பல்வேறு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றவில்லை. சொத்து வரி, மின்சார கட்டணம் உயர்வு என மக்களுக்கு எதிராக திமுக செயல்படுகிறது. நீர் மேலாண்மைக்காக ரூபாய் 10 ஆயிரம் கோடி ஒதுக்குவதாக திமுக அரசு அளித்த வாக்குறுதியை இதுவரை நிறைவேற்றவில்லை. கடந்த முறை பொங்கலுக்கு பணம் ஏதும் கொடுக்காத திமுக அரசு சட்டமன்ற தேர்தல் வருவதால் ரூ.5000 கொடுப்பார்கள்.
தேர்தலுக்காக மட்டுமே திமுக செயல்படுகிறது. போதைப்பொருட்கள் புழக்கம் தமிழ்நாடு முழுவதும் அதிகரித்து வருகிறது. இதன் காரணமாக சட்டம் ஒழுங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால் இவற்றையெல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ்நாடு மக்கள் திமுகவுக்கு ஓட்டு போடுவார்கள் என நினைக்காதீர்கள். கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்ததற்கு பாஜக காரணம் என்பதை ஏற்றுக் கொள்ள முடியாது. இப்போது அதிமுகவில் நிலவும் உட்கட்சி பூசல், வெறும் கண்துடைப்பு தான்” என்றார்.
தவெகவில் செங்கோட்டையன் இணைந்துள்ளது குறித்து கேட்ட போது, “தவெகவுக்கு ஒரு கவுன்சிலர் கூட கிடையாது. கர்ணன், துரியோதனனிடம் சென்றது போல, சேராத இடம் சேர்ந்துள்ளார் செங்கோட்டையன். அவருக்கு தேர்தலில் தோல்வி தான் கிடைக்கும். இந்த தேர்தலில் உறுதியாக தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தான் ஆட்சியமைக்கும். டிடிவி தினகரன் எங்கள் கூட்டணியை விட்டு வெளியேறி விட்டார். இனியும் அவரை மீண்டும் எப்படி அழைக்க முடியும்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
அண்ணாமலை தனிக்கட்சி துவங்குவதாக வெளியான தகவல் குறித்து கேட்ட போது, “அண்ணாமலை உறுதியாக தனிக்கட்சி துவங்க மாட்டார். என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தான் தேர்தலை சந்திப்போம். அதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்” என கூறினார்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை மீது தீபம் ஏற்றுவது குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த நயினார் நாகேந்திரன், “திருப்பரங்குன்றம் மலை விவகாரத்தில் கலவரத்தை தூண்டக் கூடிய கதாநாயகனே மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு.வெங்கடேசன் தான். தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதில் யாருக்கும் சங்கடம் உள்ளதா? திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதில் நடைமுறை சிக்கல் எதுவும் இல்லை" என்றார்.