திமுகவின் B TEAM-ஆ தவெக? நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி

திமுக தேவையெனில் கூட்டணி வைப்பார்கள், தேவையில்லை என்றால் விமர்சிப்பார்கள் என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : December 18, 2025 at 7:37 PM IST

வேலூர்: செங்கோட்டையன், அமைச்சர் சேகர் பாபு சந்திப்பை சுட்டிக் காட்டி தவெக, திமுகவின் B TEAM ஆக செயல்படுகிறதா என நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

’தமிழ்நாடு தலை நிமிர தமிழனின் பயணம்’ என்ற பெயரில் யாத்திரை மேற்கொண்டு வரும் பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று வேலூர் மாவட்டம் கே.வி. குப்பத்தில் நடைபெற்ற கிராம சபை கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டு விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களை சந்தித்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அவர் பல்வேறு அரசியல் விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார்.

அப்போது தமிழக வெற்றிக் கழகம் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் B TEAM என திமுக குற்றம்சாட்டுவது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது, “தவெக பாஜகவின் B TEAM என திமுக ஒரு வதந்தியை பரப்புகிறது. ஒரு பொய்யை திரும்பத் திரும்ப சொன்னால் அது உண்மையாகிவிடும் என்ற தத்துவத்தை திமுக தொடர்ந்து கடைபிடித்து வருகிறது. செங்கோட்டையன் தவெகவிற்கு செல்லும் முன்பு திமுக அமைச்சர் சேகர்பாபுவை சந்தித்து விட்டு சென்றார். அப்படியானால் தவெக திமுகவின் B TEAMஆ என நீங்கள் தான் கேட்க வேண்டும்” என்று தெரிவித்தார்.

மேலும், “அதிமுகவிடமிருந்து பாஜகவை காப்பாற்ற வேண்டும்” என உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறியிருப்பது குறித்து கேட்ட போது,
“ஒரு பழமொழி உள்ளது, அதை சொன்னால் நன்றாக இருக்காது. ஆடு நனைகிறது என்பதற்காக யாரோ கவலைப்படுவது போல இருக்கிறது. அதிமுகவும், திமுகவும் எதிரெதிர் கட்சிகள். அப்படி இருக்கையில் அதிமுகவை காப்பாற்ற வேண்டிய அவசியம் திமுகவுக்கு ஏன்?” என கேள்வி எழுப்பினார்.

சட்டமன்ற தேர்தலில் அதிமுக, பாஜக கூட்டணி குறித்து விளக்கமளித்த நயினார் நாகேந்திரன், “அதிமுகவுடன் பாஜக இன்று, நேற்று கூட்டணி வைக்கவில்லை. 1998-லேயே கூட்டணி அமைத்தோம். அதே போல் திமுக 1999-ல் பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்தது. தேவையெனில் கூட்டணி வைப்பார்கள், தேவையில்லை என்றால் விமர்சிப்பார்கள்” என கூறினார்.

மேலும் திமுகவை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன், “1967 முதல் திமுக தனித்து நின்று மக்கள் செல்வாக்கோடு தொடர்ச்சியாக வெற்றி பெற்றதா? எப்போதும் கூட்டணியை வைத்து தான் வெற்றி பெறுகிறார்கள்” என தெரிவித்தார்.

