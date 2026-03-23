தேர்தல் குழுவை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்த பாஜக மாவட்ட மா.செ. கைது
பேராவூரணியில் கடந்த மார்ச் 21-ம் தேதி தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது.
Published : March 23, 2026 at 5:31 PM IST
தஞ்சாவூர் : தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கண்காணிப்பு குழுவை பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாக தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட பாஜக பொதுச் செயலாளரை காவல்துறையினர் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்றத் தேர்தல் நடைபெறவுள்ளதையொட்டி, தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் அமலில் உள்ளன. இதனையடுத்து, மாநிலம் முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக தேர்தல் பறக்கும் படையினர் மற்றும் நிலை கண்காணிப்பு குழுக்கள் தீவிர சோதனை பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், தஞ்சை மாவட்டம் பேராவூரணியில் கடந்த மார்ச் 21-ம் தேதி தனியார் திருமண மண்டபத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சி நிர்வாகிகள் கூட்டம் நடைபெற்றது. தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகளை பின்பற்றி, இதனை தேர்தல் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த, சேதுபாவாசத்திரம் வேளாண் அலுவலரும், வீடியோ கண்காணிப்புக் குழு அலுவலருமான ராஜ்குமார் தலைமையிலான குழுவினர் வீடியோ எடுக்க சென்றுள்ளனர். அப்போது உள்ளரங்க கூட்டத்தில் நடைபெறுவதை வீடியோ எடுக்கக்கூடாது என்று கூறி, தஞ்சை தெற்கு மாவட்ட பாஜக பொதுச் செயலாளர் வீரா என்ற வீரசிங்கம் அதிகாரிகளை தடுத்து வாக்குவாதம் செய்ததாக கூறப்படுகிறது.
காவல்துறையினரிடம் புகார்
அரசு அலுவலரான தன்னை தேர்தல் பணி செய்யவிடாமல் தடுத்ததாக ராஜ்குமார், பேராவூரணி காவல்துறையினர் புகார் அளித்தார். இந்த புகாரின் அடிப்படையில் வீரசிங்கத்தை காவல்துறையினர் நேற்று கைது செய்து விசாரணை நடத்தினர். பின்னர் பேராவூரணி அரசு மருத்துவமனையில் மருத்துவ பரிசோதனை நடத்தப்பட்டது. அதைத்தொடர்ந்து பட்டுக்கோட்டை நீதிமன்றத்தில் வீரசிங்கத்தை ஆஜர்படுத்தி அவரை தஞ்சை சிறையில் அடைத்தனர். இந்த சம்பவம் அப்பகுதி அரசியல் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.