'சார்' என்ற வார்த்தையை கேட்டாலே திமுகவுக்கு பயம்: நயினார் நாகேந்திரன் கிண்டல்
நேரு காலத்தில் இருந்தே இந்த வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடத்தப்பட்டதுதான் வருகிறது என பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
Published : October 28, 2025 at 12:00 PM IST
கோயம்புத்தூர்: சமீபகாலமாக திமுகவினருக்கு 'சார்' (SIR) என்ற வார்த்தையே கேட்டாலே பயமாக உள்ளது என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார். தமிழ்நாட்டில் மேற்கொள்ளவுள்ள வாக்காளர் பட்டியல் தீவிர திருத்தத்துக்கு (SIR) திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், நயினார் நாகேந்திரன் இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.
கோயம்புத்தூர் விமான நிலையத்திற்கு வருகை தந்த பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அங்கு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், ”துணை ஜனாதிபதியாக பொறுப்பேற்ற பிறகு தமிழ்நாட்டிற்கு முதல் முறையாக வருகை தந்த சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பாஜக சார்பில் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அதன் பின்னர், அவர் கோயம்புத்தூரில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க உள்ளார்" எனக் கூறினார்.
மேலும், வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் (SIR) குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், "அண்ணா பல்கலைக்கழக சம்பவத்திற்குப் பிறகு திமுவுக்கு 'சார்' என்று சொன்னாலே பயம் வந்துவிடுகிறது. நேரு காலத்தில் இருந்தே இந்த வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் நடத்தப்பட்டது வருகிறது. பீகாரில் வாக்காளர்களில் 65 லட்சம் பேரில் 30 லட்சம் பேர் இடம் பெயர்ந்து விட்டார்கள். மீதமுள்ளவர்கள் உயிரிழந்துவிட்டனர்.
ஆனால், கொளத்தூர் தொகுதியில் குறிப்பிட்ட வாக்காளர்களை விட 900 வாக்குகள் அதிகமாக உள்ளன. திமுக அமைச்சர்கள் அனைவரும், தாங்கள் போலியாகச் சேர்த்த வாக்காளர்கள் பற்றி இந்த 'சார்' மூலம் வெளியே தெரிந்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் உள்ளனர்” என்று நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வியெழுப்பினார்.
மேலும், நடிகர் விஜய் கொடுத்த பணத்தை கரூர் விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெண் திருப்பி அனுப்பியது குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் பேசுகையில், ”ஒரு சிலர் உதவி செய்யும் நோக்கத்துடன் கொடுப்பார்கள். சிலர் உதவியை வாங்க மறுப்பார்கள். சிலர் யாரிடமும் உதவி வாங்காமல் வாழ வேண்டும் என நினைப்பார்கள், அந்த நோக்கத்தில் அந்தப் பெண்மணி பணத்தைத் திருப்பி அனுப்பி இருக்கலாம்” என்றார்.
|இதையும் படிங்க: முதல்வர் ஒருநாள் இந்த சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் பயணிக்க வேண்டும் - தமிழிசை சௌந்தரராஜன் விருப்பம்!
தொடர்ந்து, தனி விமானம் மூலம் கோயம்புத்தூர் வந்த துணை குடியரசு தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணனுக்கு பாஜகவினர் மேளதாளம் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். பின்னர் விமான நிலையத்திலிருந்து கார் மூலம் அவருக்கு பாராட்டு விழா நடைபெறும் கொடிசியா வளாகத்திற்கு சென்றார். குடியரசு துணைத் தலைவர் வருகையை ஒட்டி, கோயம்புத்தூர் மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதியில் சுமார் 1,800 போலீசார் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டனர்.