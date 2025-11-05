உண்மையான காங்கிரஸ் தொண்டராக இருந்தால் இதை செய்யுங்கள்! - தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சவால்!
பீகார் மக்கள் குறித்தும், சனாதனம் குறித்தும் திமுகவை சார்ந்தவர்கள் பேசியதை பீகார் தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் அவர்களால் பேச முடியுமா? என தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
Published : November 5, 2025 at 10:00 PM IST
சென்னை: சனாதனத்தை விமர்சித்து பீகாரில் திமுகவால் பேச முடியுமா? என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் சவால் விடுத்துள்ளார்.
சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், “சுதந்திரமடைந்து இத்தனை ஆண்டுகளாகியும் பெண்களால் தனியே வெளியே செல்ல முடியாத சூழ்நிலை நிலவுகிறது. தமிழகத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் வன்கொடுமை உள்ளிட்ட குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. தற்போது, கோவையில் மாணவியை மூன்று பேர் சேர்ந்து கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் வேதனை அளிக்கிறது. இதனை கண்டித்து, பாஜக சார்பில் நாளை தமிழ்நாடு முழுவதும் போராட்டம் நடைபெற உள்ளது.
ஆனால், திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சியினர் இதற்கு குரல் கொடுக்கவில்லை. இதுவே உ.பி, மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் இதுபோன்ற ஒரு சம்பவம் நடைபெற்றிருந்தால் திமுக கூட்டணி கட்சிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருப்பார்கள். தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா விற்பவர்களும், போதை ஆசாமிகளும் தான் சுதந்திரமாக உள்ளனர். பெண்கள் சுதந்திரமாக இல்லை. போக்சோ உள்ளிட்ட பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற வழக்குகளை கையாளுவதில், தமிழகம் பின்தங்கியுள்ளது” என வேதனை தெரிவித்தார்.
மேலும், “கண்ணகி நகர் கார்த்திகா கபடி போட்டியில் வெற்றி பெற்று சாதனை படைத்துள்ளார். அதேபோல ஹரியானாவில் ஒரு பெண் சாதனை படைத்துள்ளார். அப்பெண்ணுக்கு ஹரியானா அரசு ரூ.3 கோடி பரிசளித்துள்ளது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் நிதி குறைவாகக் கொடுத்துள்ளார்கள்” என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “நாடு சுதந்திரம் அடைய வேண்டும் என்பதற்காக ‘வந்தே மாதரம்’ பாடல் எழுதப்பட்டதன் 150-வது ஆண்டு தொடக்கம். இதனை நாடு முழுவதும் கொண்டாட வேண்டுமென மனதில் குரல் நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் மோடி கூறியதன் அதனடிப்படையில் நாடு முழுவதும் வந்தே மாதரம் பாடல் ஓங்கி ஒலிக்க வேண்டும் என்பதற்காக 7 நாள் நிகழ்ச்சி தமிழ்நாடு முழுவதும் நடைபெறவுள்ளது.
பாஜக ஆளும் மாநிலங்களில் இதனை அரசு விழாவாகக் கொண்டாடுகிறார்கள். அதேபோன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து பள்ளி மற்றும் பொது இடங்களிலும் இதனை அரசு விழாவாக தமிழக முதலமைச்சர் கொண்டாட வேண்டும். குறிப்பாக, இந்நிகழ்ச்சி அரசியல் கட்சிகள் பேதமின்றி கட்சி கொடிகள் இன்றி தேசியக் கொடியுடன் மட்டுமே நடைபெறவுள்ளது. அப்போது, பாரதியார் பாடலும் வந்தே மாதரம் பாடலும் இசைக்க உள்ளது. இதில் அனைத்து கட்சி தோழர்களும் பங்கேற்க வேண்டும்.
உண்மையான காங்கிரஸ் கட்சி தொண்டராக இருந்தால், மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வைத்து, இதனைக் கொண்டாட வைக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்தால் நான் செல்வப்பெருந்தகைக்கு மாலை அணிவித்து, மரியாதை செய்கிறேன்.
பீகார் பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் பேசியது முதலமைச்சர் திரித்துக் கூறுகிறார். தமிழ்நாட்டில் வந்து பேச முடியுமா? என்று முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார். தமிழ்நாட்டிற்கு வந்து பிரதமர் பேசுவார். ஆனால் பீகார் மக்களைப் பற்றியும், சனாதனத்தை பற்றியும், ராமாயணத்தை பற்றியும் உதயநிதி, பொன்முடி, தயாநிதி மாறன் உள்ளிட்டவர்கள் பேசியதை பீகாருக்கு சென்று தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் இவர்களால் பேச முடியுமா” என கேள்வி எழுப்பினார்.