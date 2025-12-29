ETV Bharat / state

விஜய் அணியாக வந்தால் அணைத்துக் கொள்ளப்படுவார் - தமிழிசை செளந்தரராஜன்

திமுகவின் நிரந்தர அடிமையாக திருமாவளவன் மாறிவிட்டார் என பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் விமர்சித்தார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன்
பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 29, 2025 at 2:10 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய் அணியாக வந்தால் தமிழக மக்களால் அணைத்து கொள்ளப்படுவார். தனியாக வந்தால் தனிமைப்படுத்தப்படுவர் என்று பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் கூறினார்.

பாஜக மூத்த தலைவர் தமிழிசை செளந்தரராஜன் கோயம்புத்தூர் செல்வதற்காக சென்னை விமான நிலையம் வந்தார். அங்கு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்து பேசிய அவர், “காமாலை கண்ணுக்கு அனைத்தும் மஞ்சளாக தெரிவது போல் திருமாவளவன் கண்ணனுக்கு அனைவரும் சங்கிகளாக தெரிகின்றனர். அவர், ‘விஜய், சீமான் என அனைவரும் சங்கிகள். தமிழ்நாட்டில் ஆர்எஸ்எஸ் ஊருடுவிவிட்டது. அதிமுக கொள்கை அடிமை’ என கூறியுள்ளார்.

அதிமுக அவர்களது கொள்கையை பேசுகின்றனர். நாங்கள் எங்கள் கொள்கையை பேசுகிறோம். ஆனால், திருமாவளவன் திமுகவின் நிரந்தர அடிமையாக மாறிவிட்டார். வேங்கைவயல் விவகாரத்தில் திமுகவை எதிர்த்து போராட திருமாவளவனுக்கு துணிச்சல் இருந்ததா? அடிமைகளாகிய இவர்கள் பிறரை அடிமை என கூறி வருகின்றனர். பாஜக - அதிமுக கூட்டணி பலமாக உள்ளது. நிச்சயமாக நாங்கள் வெற்றி பெறுவோம்” என்றார்.

தமிழிசை செளந்தரராஜன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

தொடர்ந்து, “தமிழக அரசு ரூ.9 லட்சம் கோடி கடனில் உள்ளது. தமிழர்கள் ஒவ்வொருவர் தலையிலும் ரூ.1 லட்சத்து 27 ஆயிரம் கடன் உள்ளது. இதற்கு ரூ.65 ஆயிரம் கோடி வட்டி கட்டுகிறோம். ஒரு குடும்பத்திற்கு ரூ.5 லட்சம் கடன் உள்ளது. மாதம் ரூ.1000 கொடுத்து விட்டு, அவர்களது குடும்பத்தின் மீது ரூ.5 லட்சம் கடன் வைத்தது தான் இவர்கள் படைத்த சாதனை. காங்கிரஸ் கட்சியினரே பொறுக்க முடியாமல் இது குறித்து பேசத் தொடங்கி விட்டனர்” என்றார்.

இதையும் படிங்க: விஜய்யை முதலமைச்சராக ஏற்பவர்கள் மட்டுமே கூட்டணிக்கு வர முடியும் - செங்கோட்டையன்

மேலும், அரசு மருத்துவமனைகள் குறித்த கேள்விக்கு, “ தனியார் மருத்துவமனைகளில் கிடைக்க வேண்டிய வசதிகள், அரசு மருத்துவமனைகளிலும் கிடைக்க வேண்டும். திராவிட மாடல் என்று கூறுவதை விட்டு விட்டு அரசு மருத்துவமனைகளை மேம்படுத்த வேண்டும். மக்களின் உயிருடன் விளையாடக் கூடாது” என்றார்.

“தவெக தலைவர் விஜய் தனியாக வருவது சரியா? அணியாக வருவது சரியா? என கேட்கிறார்கள். அணியாக வந்தால் தமிழக மக்களால் அணைத்து கொள்ளப்படுவீர்கள். தனியாக வந்தால் தனிமைப்படுத்தப்படுவீர்கள். தமிழக மக்களின் நலனுக்காக முடிவெடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் உள்ளோம். பாஜக தவெகவுடன் பேச்சுவார்த்தை எதுவும் நடத்தவில்லை. நாங்கள் பலமாக உள்ளோம். விஜய் பலவீனம் ஆகிவிடக் கூடாது என்பதற்காக சமுதாய அக்கறையில் கருத்து தெரிவிக்கிறேன்” என்று தமிழிசை சௌந்தரராஜன் கூறினார்.

தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
TVK VIJAY
திருமாவளவன்
விஜய்
TAMILISAI SOUNDARARAJAN

