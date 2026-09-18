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AI தொழில்நுட்ப புகைப்படங்களை வைத்து நடவடிக்கை எடுப்பதா? பாஜக தலைமை மீது கருப்பு முருகானந்தம் ஆவேசம்

போலிச் செய்திகளையும், வதந்திகளையும் பரப்புவோர் மீது மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று கருப்பு முருகானந்தம் எச்சரித்துள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன்- கோப்புப்படம்
நயினார் நாகேந்திரன்- கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 18, 2026 at 8:29 PM IST

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சென்னை: கட்சியின் பொறுப்பில் இருந்து கருப்பு முருகானந்தம் விடுவிக்கப்படுவதாக பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அறிவித்திருந்த நிலையில், கருப்பு முருகானந்தம் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

பாஜக தலைமைக்கு பறந்த புகார்

திருச்சியைச் சேர்ந்த பாஜக ஓபிசி அணியின் மாநிலச் செயலாளர் திவ்யா சேஷாத்ரி என்பவர் பாஜகவின் பொதுச்செயலாளராக இருந்த கருப்பு முருகானந்தம் மீது பாஜகவின் தேசியத் தலைவர் நிதின் நபின், தேசிய பொதுச்செயலாளர் பி.எல்.சந்தோஷ், தமிழ்நாடு பாஜகவின் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் மற்றும் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோருக்கு புகார் கடிதம் அனுப்பியிருந்தார்.

'திருமணம் செய்துக் கொள்வதாகக் கூறி ஏமாற்றம்'

அந்த புகார் கடிதத்தில், "தன்னுடன் பழகி தன்னை திருமணம் செய்துக் கொள்வதாக கருப்பு முருகானந்தம் ஏமாற்றியுள்ளார். தனது குழந்தைகளின் பள்ளிப் பதிவேடுகளில் அவரே பாதுகாவலராக கையெழுத்திட்டுள்ளார்; 2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் ஸ்ரீரங்கம் தொகுதியில் போட்டியிட வாய்ப்பு வாங்கித் தருவதாகவும் உறுதியளித்திருந்தார்; ஆடியோ, வீடியோ ஆதாரங்களையும், சாட்சிகளின் விவரங்களையும் சமர்ப்பிக்கத் தயாராக உள்ளேன். புகார் குறித்து விசாரணை நடத்தி முருகானந்தத்தைப் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும்" என வலியுறுத்தியிருந்தார்.

கட்சி பொறுப்பில் இருந்து விடுவிப்பு

இதையடுத்து, முருகானந்தத்தை உடனடியாக கட்சியின் பொறுப்பில் இருந்து விடுவிக்கப்படுவதாக பாஜகவின் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று (செப்.18) அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிக்கையில், "பாஜகவின் மாநில பொதுச் செயலாளர் கருப்பு முருகானந்தம், கட்சியின் நற்பெயருக்கு களங்கம் விளைவிக்கும் செயல்களில் ஈடுபட்டு வந்ததால் கட்சியின் பொறுப்பில் இருந்து உடனடியாக விடுவிக்கப்படுகிறார்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கருப்பு முருகானந்தத்தின் விளக்கம்

கருப்பு முருகானந்தம் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பில் தொடங்கிய எனது இந்த நெடிய பயணம், பாரதிய ஜனதா கட்சியில் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக எவ்விதப் புகாருமின்றித் தூய்மையான முறையில் அர்ப்பணிப்புடன் தொடர்ந்த ஒன்றாகும். இத்தகைய சூழலில், முற்றிலும் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில், கட்சியின் ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழுவின் மூலமாக எவ்வித முறையான விசாரணையும் நடத்தப்படாமல், என்னை உடனடியாகப் பொறுப்பிலிருந்து விடுவித்தது மிகுந்த கண்டனத்திற்குரியது.

ஏஐ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் போலி புகைப்படங்கள்

இதுதொடர்பாக தேசியப் பொதுச் செயலாளர் சந்தோஷ் ஜி, மாநிலப் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனன் ஜி ஆகியோரிடம் நான் ஏற்கெனவே பேசியுள்ளேன். ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழு முழுமையாக விசாரித்த பிறகே உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

ஆனால், அவ்வாறான எவ்வித விசாரணையுமின்றி, செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் போலியாக உருவாக்கப்பட்ட புகைப்படங்கள் மற்றும் புனையப்பட்ட போலிப் புகார் மனுவை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு என் மீது நடவடிக்கை எடுத்திருப்பதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. மேலும், இத்தகைய போலிச் செய்திகளையும், வதந்திகளையும் பரப்புவோர் மீது மிகக் கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

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கருப்பு முருகானந்தம்
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