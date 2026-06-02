ETV Bharat / state

டெல்லி புறப்பட்ட நயினார் நாகேந்திரன்; அண்ணாமலைக்காக பாஜக மாநிலத் தலைவர் பதவி பறிக்கப்படுகிறதா?

நயினார் நாகேந்திரன் பாஜக மாநிலத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு கட்சி பெரிய அளவில் வளர்ச்சி பெறவில்லை என்பது பாஜகவில் உள்ள சிலரின் கருத்தாக இருந்து வருகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 2, 2026 at 7:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

நெல்லை: பாஜகவில் இருந்து அண்ணாமலை விலக விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படும் நிலையில், அக்கட்சியின் தலைமை அழைத்ததன் பேரில் தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் டெல்லிக்கு புறப்பட்டுள்ளார்.

சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அரசியலில் பல்வேறு பரபரப்பு நகர்வுகள் இருந்து வருகின்றன. குறிப்பாக சுமார் 50 ஆண்டுகால வரலாற்றை கொண்ட திராவிட கட்சிகளை வீழ்த்தி தமிழக வெற்றிக் கழகம் முதல் தேர்தலிலையே வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது. அதிமுக இரண்டாக பிளவுப்பட்டது என அடுத்தடுத்து பல்வேறு அரசியல் மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தன.

மேலும் அதிமுக தயவோடு எப்படியாவது தமிழகத்தில் வலுவான இடத்தை பிடிக்கலாம் என எதிர்பார்த்த பாஜகவுக்கும் இந்த தேர்தல் முடிவுகள் பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது. பாஜக அங்கம் வகித்த அதிமுக கூட்டணி படுதோல்வி அடைந்து 3-வது இடத்துக்கு சென்றது.

இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் பாஜகவின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை பாஜகவில் இருந்து விலகி தனிக்கட்சி ஆரம்பிக்க உள்ளதாக கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு மேலாக தகவல் வெளியாகி வந்தது.

இந்நிலையில், தற்போது டெல்லி சென்றுள்ள அண்ணாமலை பாஜக தேசியத் தலைவர் நிதின் நபினை சந்தித்து தனது விலகல் கடிதத்தை வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது. தொடர்ந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷாவை அண்ணாமலை சந்தித்து தனது ராஜினாமா முடிவு தொடர்பாக விளக்கியதாகவும் தெரிகிறது.

அண்ணாமலையின் இந்த முடிவு பாஜகவினிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள சூழலில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை உடனடியாக டெல்லி வருமாறு பாஜக தலைமை இன்று அழைப்பு விடுத்ததாக தகவல் வெளியானது. இதனையடுத்து திருவனந்தபுரம் வழியாக நயினார் நாகேந்திரன் டெல்லிக்கு புறப்பட்டு சென்றுள்ளார்.

தேர்தலில் படுதோல்வி எதிரொலி

நயினார் நாகேந்திரன் பாஜக மாநில தலைவராக பொறுப்பேற்ற பிறகு கட்சி பெரிய அளவில் வளர்ச்சி பெறவில்லை என்பது தமிழக பாஜகவில் உள்ள சிலரின் கருத்தாக இருந்து வருகிறது. எனவே நயினார் நாகேந்திரனை மாற்ற பாஜக தேசிய தலைமை முடிவெடுத்து இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும் நயினார் நாகேந்திரன் டெல்லி செல்லும் நிலையில் தமிழக பாஜகவில் சில அதிரடி முடிவுகளை எடுக்க பாஜக தலைமை திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதற்கிடையே, அண்ணாமலையை சமாதானப்படுத்தும் நோக்கில் தமிழக பாஜக தலைவர் பதவியில் இருந்து நயினார் நாகேந்திரன் நீக்கப்பட்டு, மீண்டும் அண்ணாமலையை அந்த இடத்திற்கு கொண்டுவர அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

TAGGED:

BJP
STATE PRESIDENT
நயினார் நாகேந்திரன்
அண்ணாமலை
NAINAR NAGENDRAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.