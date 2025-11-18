ETV Bharat / state

''தமிழ்நாட்டில் 200 தொகுதிகளுக்கும் மேல் வெற்றி பெறுவோம்'' - நயினார் நாகேந்திரன் நம்பிக்கை!

பணி நிரந்தரம் கோரி தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களை அடித்து துரத்தி வீடு வரை சென்று மிரட்டினர். இன்று அவர்களை காலையில் அழைத்து சோறு போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன்
செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 18, 2025 at 7:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: தமிழ்நாட்டில் வரவிருக்கும் சட்டப் பேரவை தேர்தலில் 200 தொகுதிகளுக்கும் மேல் வெற்றி பெறுவோம் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

'கப்பலோட்டிய தமிழன்', 'செக்கிழுத்த செம்மல்' வ.உ.சிதம்பரனார் கடந்த 1872 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரத்தில் பிறந்தார். கடந்த 1936 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 18 அன்று காலமான நிலையில் வ.உ.சிதம்பரனார் 89 ஆவது நினைவு தினம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இன்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.

இதையொட்டி வ.உ.சிதம்பரனார் பிறந்து வாழ்ந்த ஒட்டப்பிடாரம் இல்லத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவதற்காக பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் இன்று வருகை தந்தனர். அதனடிப்படையில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வருகை தந்து வ.உ.சிதம்பரனார் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.

இதன் பிறகு நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, ''பிரதமர் மோடி கோயம்புத்தூருக்கு வருகை தர இருக்கிறார். தமிழகத்தில் 40 லட்சத்திற்கும் மேலானவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 6 ஆயிரம் ரூபாய் பிரதமர் மோடி கொடுத்து வருகிறார். அதே போல் இயற்கை விவசாயத்தை ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாளை கோயம்புத்தூர் வருகிறார்.

நாடாளுமன்றத்தில் வ.உ. சிதம்பரனாருக்கு சிலை வைப்பது மட்டுமின்றி, பாரத ரத்னா விருதும் கொடுக்கப்படும். தவெக வாக்காளர் சிறப்பு திருத்தத்திற்கு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தி உள்ளது. ஆர்எஸ்எஸ் கூட்டணி என்று அப்பாவு கூறியுள்ளார். ஒவ்வொரு கட்சியினரும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஆர்ப்பாட்டம் செய்து இருக்கிறார்கள். அதுக்கும், எங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது? என்று தெரியவில்லை.

அரசு ஊழியர்கள் அரசாங்கத்திற்கு எதிராக போராட்டம் செய்ய விரும்புகிறார்கள். அதை திசை திருப்பி மடைமாற்றி மிரட்டி பணிய வைத்து இருக்கிறது. பணி நிரந்தரம் கோரி தூய்மைப் பணியாளர்கள் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்களை அடித்து துரத்தி வீடு வரை சென்று மிரட்டினர். இன்று அவர்களை காலையில் அழைத்து சோறு போட்டுக் கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை. முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் காவல் துறையை சரியான வகையில் இயக்கவில்லை. முதல்வர் 234 தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம் என்கிறார். நாங்கள் 200 தொகுதிகளுக்கும் மேல் வெற்றி பெறுவோம்.

இதையும் படிங்க: பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை டிசம்பருக்குள் அமல்படுத்த வேண்டும் - தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஜாக்டோ ஜியோ கெடு!

முதலமைச்சர் தொகுதியான கொளத்தூரில் 9 ஆயிரம் வாக்குகளை அதிகமாக சேர்த்து வைத்து இருக்கிறார்கள். ஏற்கனவே மக்கள் தயாராகி விட்டனர். இன்றைக்கு எங்கு பார்த்தாலும் கஞ்சா வியாபாரம், பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடக்கின்றன. விடியா அரசுக்கு முடிவு கட்டுவோம்'' என்று பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

TAGGED:

BJP STATE PRESIDENT
TAMIL NADU ELECTION 2026
நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநில தலைவர்
NAINAR NAGENDRAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.