ஏப்ரல் 10இல் தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை தேர்தலா? நயினார் நாகேந்திரன் பேச்சு!
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு தேர்தல் ஆணையம் இன்னமும் தேர்தல் தேதியை அறிவிக்காத நிலையில், ஏப்ரல் 10இல் தேர்தல் நடைபெறும் என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 8, 2025 at 10:41 PM IST
தர்மபுரி: தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தல் ஏப்ரல் 10ஆம் தேதி நடைபெறும் என்று தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், 'தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்’ என்ற முழக்கத்துடன் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு வருகிறார். அந்தவகையில் தர்மபுரி பி.எஸ்.என்.எல் அலுவலகம் அருகே இன்று பாஜக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் பாலக்கோடு சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே.பி.அன்பழகன் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
இதனை தொடர்ந்து பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பேசும்போது, ''தமிழ்நாட்டில் வரும் ஏப்ரல் மாதம் 10 ஆம் தேதி தேர்தல் நடக்க இருக்கிறது. எடப்பாடி பழனிசாமி தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் தலைவராக இருக்கிறார். எத்தனை பேர் கூட்டணியில் இருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியமல்ல. எப்படிப்பட்ட கூட்டணி? என்பது தான் முக்கியம். இந்தக் கூட்டணி தான் வெற்றி பெறக்கூடிய கூட்டணி, உறுதியான கூட்டணி.
மத்தியிலும், மாநிலத்திலும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய கூட்டணியாக எங்கள் கூட்டணி இருக்கும். மத்தியில் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தமிழகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி இருவரும் சேர்ந்தால் தான் ஒரு டபுள் இன்ஜின் சர்க்கார் செயல்படும். டபுள் இன்ஜின் சர்க்காராக செயல்பட்டால் மட்டுமே மத்தியில் இருந்து நிதி வரும். கடந்த ஆட்சியில் மத்தியில் இருந்து எடப்பாடி பழனிசாமி 40 ஆயிரம் கோடி ரூபாயை தமிழகத்திற்கு பெற்றுக் கொடுத்தார்.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் மக்களுக்கு என்ன செய்தார்? ஒன்றுமே செய்யவில்லை. கடந்த 11 ஆண்டுகளில் மட்டும் 14 லட்சம் கோடி ரூபாயை தமிழகத்திற்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தந்துள்ளார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "திமுக ஆட்சி விரட்டியடிக்கப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு இந்த கூட்டணி உருவாக்கி இருக்கிறது. இந்த கூட்டணி உறுதியாக வெல்லும். இந்த ஆட்சியில் நாட்கள் எண்ணப்பட்டு வருகிறது. ஏப்ரல் 10 ஆம் தேதி என்றால் இன்னும் நூற்று நாற்பது நாட்கள் கவுண்டவுன் தொடங்கிவிட்டது. ஆட்சி நாட்கள் எண்ணப்படுகிறது. திமுக ஆட்சிக்கு எடப்பாடி முன்னுரை எழுதியுள்ளார். பாரதிய ஜனதா கட்சி அதற்கு முடிவுரை எழுதும்' என்றார்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைக்கு இந்திய தேர்தல் ஆணையம் இன்னமும் தேர்தல் தேதியை அறிவிக்கவில்லை. அப்படி இருக்கையில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இரண்டாவது முறையாக வரும் ஏப்ரல் மாதம் 10 ஆம் தேதி தமிழகத்தில் தேர்தல் நடக்கும் என்று கூறியுள்ளார்.