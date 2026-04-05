கன்னியாகுமரி, கோவைக்கு வரும் பிரதமர் - அப்டேட் கொடுத்த நயினார் நாகேந்திரன்

சாத்தூரில் நாளை தனது வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்யவிருப்பதாகவும், இதில் மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் கலந்துக் கொள்ளவிருப்பதாகவும் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 5, 2026 at 4:02 PM IST

திருநெல்வேலி: தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் பரப்புரையில் ஈடுபட பிரதமர் மோடி விரைவில் தமிழகம் வரவுள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நிலையில் அதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் நாளையுடன் (ஏப்ரல் 06) நிறைவடைகிறது. இந்த நிலையில், அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் மற்றும் வேட்பாளர்கள், வீடு வீடாகச் சென்று பொதுமக்களைச் சந்தித்துத் தீவிர வாக்குச்சேகரிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. இதனால் தமிழ்நாடு தேர்தல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது.

இந்நிலையில் திருநெல்வேலியில் இன்று (ஏப்ரல் 05) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான பாஜகவின் தேர்தல் அறிக்கை இரண்டு தினங்களில் வெளியிடப்படும்; காங்கிரஸ் கூட்டணியில் சலசலப்பு இருக்கிறது. சலசலப்புக்கு மத்தியில் தான் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இணைந்துள்ளது. மாணிக்கம் தாகூர் மற்றும் மூத்த தலைவர்கள் விருப்பமில்லாமல் திமுக கூட்டணியில் இருக்கின்றனர்.

விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன், தொகுதியில் இருந்து வெளியே வந்திருப்பதும் கூட்டணியில் சலசலப்பைக் காட்டுகிறது. திமுக தேர்தல் அறிக்கை ஹீரோ என்று கூறினார்கள். ஆனால் அந்த அறிக்கை ஒரு ஜீரோ அறிக்கை ஆகும். அது ஹீரோயின் என்றும் சொன்னார்கள். அது ஹெராயின் அறிக்கையாக தான் பார்க்கின்றேன்.

இதையும் படிங்க: திமுக அமைச்சர்களை கடுமையாக விமர்சித்த அன்புமணி

தமிழ்நாட்டில் சொத்து வரி உயர்வு, மின் கட்டணம் உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது. பொய்யான வாக்குறுதியை திமுக கொடுத்துள்ளது. ஐந்து ஆண்டுகால ஆட்சியில் சட்டம்-ஒழுங்கு சரியில்லை. இரண்டு வயது குழந்தை முதல் 70 வயது பெண்கள் வரை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகின்றனர். இதற்கு மது, போதைப்பழக்கம் தான் காரணம்; முழுக்க முழுக்க திமுக அரசு தான் காரணம். வரும் ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி அதற்கான பதில் நிச்சயம் தெரியும்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கன்னியாகுமரிக்கும், கோயம்புத்தூருக்கும் தேர்தல் பிரசாரத்துக்கு வரவிருக்கிறார். நடிகர் விஜய்க்கு கூடும் கூட்டத்திற்கும், வாக்குக்கும் சம்மந்தமில்லை; அவர் ஒரு சினிமா நடிகர்; தேர்தல் முடிந்த பிறகு அதற்கான விளக்கம் தெரியும்; நாளை (ஏப்ரல் 06) நண்பகல் 12.00 மணிக்கு சாத்தூரில் வேட்பு மனுவைத் தாக்கல் செய்கிறேன். எனது மனுத்தாக்கலுக்காக மகாராஷ்டிரா முதலமைச்சர் தேவேந்திர பட்னாவிஸ் தமிழ்நாடு வருகிறார். மத்திய அமைச்சர்களின் பிரச்சாரத்திற்கான தேதி பின்னர் அறிவிக்கப்படும்" என்றார்.

