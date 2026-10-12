முதல்வருக்கு பொன்னாடை அணிவித்ததை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் - நயினார் நாகேந்திரன் வேண்டுகோள்

முதல்வருக்கு பொன்னாடை அணிவித்ததை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் - நயினார் நாகேந்திரன் வேண்டுகோள்
மின்வெட்டை சரிசெய்ய அக்கறை காட்டாமல், பிரதமரோடு நான் மேடையில் அமர்ந்தது குறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை என நயினார் நாகேந்திரன் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : October 12, 2026 at 3:32 PM IST
சென்னை: முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பொன்னாடை அணிவித்ததை கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.
சென்னை தியாகராய நகரில் உள்ள பாஜக தலைமையகமான கமலாலயத்தில் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தலைமையில் அக்கட்சியின் மையக்குழுக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில், வானதி சீனிவாசன், தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பொன். ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட மையக்குழு நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். கட்சியின் வளர்ச்சிப்பணிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டன.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் 25 கால பொது வாழ்வை பாராட்டி தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "பிரதமர் மோடி, ஐ.நா, அயோத்தி, மலேசியா என எங்கு சென்றாலும் திருக்குறள் பற்றி பேசுகிறார். பிரதமரை பாராட்டி இன்று மையக்குழுவில் தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. பிரதமர் நிகழ்ச்சியில் மேடையில் நேற்று நான் அமர்ந்தது ஏன் என கேட்கின்றனர். அதுகுறித்து நான் கருத்து கூற முடியாது.
விஐபிக்களாக நிகழ்ச்சிக்கு அழைக்கப்படுபவர்கள் மேடையில் அமரலாம். நான் மேடையில் அமர்ந்ததுதான் நாட்டிற்கு இப்போது தேவையான பிரச்சனையா?. மின்வெட்டை சரிசெய்யாமல் இதுகுறித்து அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டாம்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பிரதமரும் - முதலமைச்சரும் கைகோர்த்து மெட்ரோ திட்டத்தை தொடங்கி வைத்ததே மத்திய - மாநில அரசு இணக்கமாக இருப்பதற்கு சாட்சியாக உள்ளது. முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் வைத்த கோரிக்கையே தமிழக பாஜகவின் கோரிக்கையாக உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் தவெக ஆட்சியில் சட்டம் ஒழுங்கு எங்கும் சரியில்லாமல் உள்ளது. வன்புணர்வு அதிகரித்துள்ளது. முதலமைச்சர் - பிரதமர் நேற்று தனியாக சந்தித்தனரா? என எனக்கு தெரியாது. எங்களுக்கு பிடித்த நிறத்தில் திருவள்ளுவரை நாங்கள் கமலாலயத்தில் வைத்துள்ளோம். இதை விமர்சிப்பவர்கள் தங்கள் அலுவலகத்தில் திருவள்ளுவர் சிலையை வைத்துள்ளனரா?
நான் அணிவித்த சால்வையை வைத்து முதலமைச்சர் யாரும் கொச்சைப்படுத்த வேண்டாம். நமது முதலமைச்சரை நாம் கவுரவப்படுத்த வேண்டும். மரபின் அடிப்படையிலேயே முதலமைச்சர் நேற்று பிரதமரை வரவேற்றார். வழி அனுப்பி வைத்தார். ராகுல் ஆங்கிலத்தில் பேசியதாகவும், மோடி இந்தியில் பேசியதாகவும் காங் மாநில தலைவர் கூறியுள்ளார். இந்தி நம் நாட்டு மொழி. ஆங்கிலம் அந்நிய நாட்டு மொழி. எனவே இந்தியில் பேசியதில் எந்த தவறும் இல்லை" என்றார்.
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செவிலியர் போராட்டம் தொடர்பாக பேசிய அவர், "செவிலியர் போராட்டத்தை எதிர்க்கட்சியாக இருந்தபோது தவெக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆதரித்தார். இப்போது தவெக அரசு அவர்களை அடித்து இழுத்து சென்று கைது செய்கிறது.
தலைமைச் செயலகம் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு முழுவதுமே மின்வெட்டில் மூழ்க போகிறது. முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் இதில் தனி கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு நீதிமன்றத்தில் உள்ளது. இதுகுறித்து இப்போது பேச முடியாது. குண்டர் சட்டத்தில் கைதானவர்கள், கற்பழிப்பு வழக்கில் உள்ளவர்கள் எல்லாம் அந்நிய நாட்டிடம் பணம் பெற்று கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி என்ற போர்வையில் போராட்டத்தில் ஈடுபடுகின்றனர். காங்கிரஸ் ஆளும் கர்நாடகா, கேரளாவில் எஸ்ஐஆர்-க்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தவில்லை. தமிழ்நாட்டிற்கு பணம் வருகிறது. அதனை பெற்றுக் கொண்டு போராட்டத்தில் ஈடுப்படுகின்றனர்" எனத் தெரிவித்தார்.