எங்கள் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை டெல்லியில் நடத்தினால் என்ன பெங்களூரில் நடத்தினால் என்ன? ஸ்டாலினுக்கு நயினார் கேள்வி
Published : March 22, 2026 at 5:59 PM IST
சென்னை: "எங்கள் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை டெல்லியில் நடத்தினால் என்ன பெங்களூரில் நடத்தினால் என்ன? தமிழக முதலமைச்சருக்கு டெல்லியை கண்டால் நடுக்கம் ஏற்பட்டு விடுகிறது. ஐந்து ஆண்டுகளில் மக்கள் நலம் சார்ந்த பிரச்சினைகளை பேசாமல் 'டெல்லி-டெல்லி' எனவே எப்போதும் பேசி வருகிறார்" என முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினை நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நெல்லையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் வைத்து இன்று (ஞாயிறு) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "பாஜக கூட்டணி வெற்றி கூட்டணியாக உள்ளது. மத்திய அமைச்சர் பியூஸ் கோயல் நாளை சென்னை வருகிறார். அவர் வந்த பின்னர் சென்னையில் வைத்து தொகுதி பங்கீட்டு பேச்சுவார்த்தை மேற்கொள்ளப்படும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "டெல்லி என்றாலே தமிழக முதலமைச்சருக்கு ஒரு நடுக்கம், பயம் வந்து விடுகிறது. அது ஏன் என தெரியவில்லை. எங்கள் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையை டெல்லி-பெங்களூரு என எங்கு வேண்டுமானாலும் மேற்கொள்வோம். நாளை தான் தமிழகத்தில் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையே நடக்க போகிறது. ஆனால், நாங்கள் கூட்டணி பேச்சு வார்த்தையை தொடங்கும் முன்னரே எங்களைப் பற்றி திமுக-வும், அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் பேச தொடங்கிவிட்டன.
திமுக, மக்களைப் பற்றி நினைக்க மாட்டார்கள். மாதத்திற்கு ஒரு முறை மின் கட்டணத்தை கணக்கெடுப்போம் என சொல்லிவிட்டு, அதனை அவர்கள் செய்யவில்லை. விலைவாசி உயர்வை ஏற்றி விட்டார்கள். இதை எல்லாம் செய்ததற்காக மக்கள் மன்றத்தில் திமுக பதில் சொல்லியே ஆக வேண்டும். ஆனால், இதையெல்லாம் விட்டுட்டு டெல்லி-டெல்லி என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் பேசி வருகிறார். 5 ஆண்டுகளில் எதனையும் தமிழக முதலமைச்சர் செய்யவில்லை மக்களின் நலன் சார்ந்த பிரச்சனையை பேசாமல் டெல்லி டெல்லி என மட்டுமே பேசி வருகிறார்" என முதலமைச்சர் முக ஸ்டாலினை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
இதைத்தொடர்ந்து, "திமுக கூட்டணியில் உள்ள விடுதலை சிறுத்தைகள் மற்றும் கம்யூனிஸ்டுகள் கட்சிகளுக்கு எத்தனை சீட்டுகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன? மக்கள் நலன் சார்ந்த கூட்டணியாக மதசார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி இருந்ததா? விளாத்திகுளம் மாணவியை படுகொலை செய்த குற்றவாளியை ஜெயிலில் இருந்து பரோலில் எடுக்க கையெழுத்திட்டது யார்? அவர் கையில் கஞ்சா வந்தது எப்படி? தமிழக முதலமைச்சர் இதனை எல்லாம் தடுத்து நிறுத்தி உள்ளாரா? என்போன்ற கேள்விகளையும் அவர் எழுப்பினார்.
|இதையும் படிங்க: ஓபிஎஸ் பிரச்சார கூட்டத்திற்கு ரூ.500 கொடுத்து அழைத்தாலும் மக்கள் செல்ல விரும்பவில்லை - செல்லூர் ராஜு
தொடர்ந்து, "சரத்குமார் தனியாக நிர்வாகிகளை சந்தித்து ஆலோசனை நடத்துவதில் எந்த தவறும் இல்லை. எனது வீட்டிற்கும் அதிகமான தொண்டர்கள் வருகிறார்கள், கூட்டம் போட்டு பேச தான் செய்கிறோம். இதையெல்லாம் தவறாக சொன்னால் எப்படி?" என அவர் கூறினார்.
மேலும், "தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் தான் அதிகம் உள்ளது. எந்த கூட்டணியின் தாக்கமும் இந்த தேர்தலில் இருக்காது. பாஜக தனியாக நின்றால் ஜெயிக்க முடியாது என ஓபிஎஸ் பேசி வருகிறார். இப்போது தான் தெரிகிறது அவர் ஏன் கட்சி ஆரம்பிக்கவில்லை என்று. புரட்சித்தலைவர், புரட்சித்தலைவி அம்மா என சொல்லிவிட்டு இப்போது திமுகவில் அவர் போய் சேர்ந்துள்ளார்" என முன்னாள் முதலமைச்சர் ஓபிஎஸ் பன்னீர் செல்வத்தையும் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம் செய்தார்.