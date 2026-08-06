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விவசாயிகள் உள்பட அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஏமாற்றம் தான் மிச்சம் - பட்ஜெட் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்

வேளாண் பட்ஜெட் மக்களின் எதிர்பார்ப்பை முற்றிலும் ஏமாற்றி உள்ளதாக நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு
நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 6, 2026 at 5:48 PM IST

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சென்னை: தமிழ்நாடு பட்ஜெட் காலிப் பத்திரம் சத்தம் போடுவது போல் உள்ளது என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.

தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகான முதல் நிதிநிலை அறிக்கை மற்றும் வேளாண் நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில், தவெக அரசின் பொது பட்ஜெட் மற்றும் வேளாண் பட்ஜெட் குறித்து பாஜகவின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.

இதுதொடர்பாக, பாஜக மாநிலத் தலைமை அலுவலகமான கமலாலயத்தில் இன்று அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, "தமிழ்நாடு அரசு தாக்கல் செய்துள்ள பொது பட்ஜெட்டிலும், வேளாண் பட்ஜெட்டிலும் தமிழ்நாடு மக்களுக்கு எந்தவிதமான புதிய அறிவிப்புகளோ, முன்னேற்றத்திற்கான திட்டங்களோ இல்லை. இவை காலி பாத்திரம் சத்தம் போடுவது போல் உள்ளது.

தேர்தலின்போது பல்வேறு திட்டங்களை அறிவித்த அரசு, நிதிநிலை அறிக்கையில் அவற்றில் எதையும் இடம்பெறச் செய்யவில்லை. இளைஞர்கள் மற்றும் ஜென்சி தலைமுறையினருக்கு எந்தவிதமான புதிய திட்டங்களும் இல்லை. மாணவர்களுக்கு ரூ.4,000 உதவித்தொகை, பெண்களுக்கு மாதம் ரூ.2,500 உதவித்தொகை, ஆண்டிற்கு 6 இலவச சிலிண்டர்கள்உள்ளிட்ட தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் எதுவும் பட்ஜெட்டில் இடம்பெறவில்லை.

வேளாண் பட்ஜெட்டில் ரூ.700 கோடி நிதி குறைக்கப்பட்டிருப்பது விவசாயிகளை இந்த அரசு புறக்கணிப்பதையே காட்டுகிறது. விவசாயத்தை நம்பி இருக்கும் நாட்டில் இது மிகவும் வருத்தத்திற்குரியது.

விவசாயிகள், மீனவர்கள் உட்பட தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நம்பி வாக்களித்த அனைத்து தரப்பினரும் தற்போது ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர். மத்திய அரசின் 125 நாள் வேலைவாய்ப்பு திட்டம், ஜல் ஜீவன் திட்டம் மற்றும் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டம் ஆகியவற்றை பெயர் மாற்றி செயல்படுத்தியுள்ளனர். மேலும், 'தாலிக்கு தங்கம்' திட்டம் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக் காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்டது.

தற்போது தாலிக்கு தங்கம் வழங்கும் திட்டத்திற்கு மாற்றான புதிய திட்டத்தை அறிவித்து அதற்கு ரூ.812 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தாலும், எத்தனை பேருக்கு பயன் கிடைக்கும் என்பது தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை. ஹஜ் பயணத்திற்கு நிதி ஒதுக்கிய அரசு, அறுபடை வீடு உள்ளிட்ட இந்து ஆன்மிகப் பயணங்களுக்கு எந்த நிதியும் ஒதுக்கவில்லை. மேலும், "கடன் அடைப்போம், கடன் அடைப்போம்" என்று கூறிய அரசு, தற்போது நிதித்துறை செயலர் மூலம் இன்னும் 50 ஆண்டுகளுக்கும் கடனை அடைக்க முடியாது, தொடர்ந்து கடன் வாங்க வேண்டிய நிலை இருப்பதாக கூறுவது முரண்பாடானது.

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மொத்தத்தில் இந்த பட்ஜெட் அனைத்து தரப்பினரையும் ஏமாற்றிய, தேர்தல் வாக்குறுதிகளை மறந்த பட்ஜெட்டாக அமைந்துள்ளது. இவ்வளவு மோசமான பட்ஜெட்டை இதுவரை தமிழ்நாடு பார்த்ததில்லை. இது வெள்ளை அறிக்கை இல்லை. கருப்பு‌ அறிக்கை. இது ஏமாற்றம் அளிக்கக்கூடிய பட்ஜெட்.

தமிழகத்தில் அவரவர் மத வழிபாட்டுக்கு முழு உரிமை உள்ளது. முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு மதம் சார்ந்து இருக்கிறாரோ என்ற சந்தேகம் எழுகிறது. பட்ஜெட்டில் கல்விக்கு குறைந்த அளவு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேகதாது அணை விவகாரத்தில் அனைத்துக்கட்சி கூட்டத்தை முதலமைச்சர் கூட்ட வேண்டும்” என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

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NAINAR NAGENDRAN CRITICISE
தமிழ்நாடு நிதிநிலை அறிக்கை
NAINAR NAGENDRAN CRITICISE BUDGET

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