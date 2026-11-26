கள்ளக்குறிச்சி விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணை வேண்டும் - நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தல்
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தீபம் ஏற்றப்படாதது ஏன்? என நயினார் நாகேந்திரன் கேள்வி எழுப்பினார்.
Published : November 26, 2026 at 11:28 AM IST
தஞ்சாவூர்: பெண் அதிகாரிக்கு தவெக எம்.எல்.ஏ குறுஞ்செய்தி அனுப்பிய விவகாரத்தில் சிபிஐ விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தஞ்சாவூரில் நேற்று (நவ.25) பாஜக சார்பில் ‘ஜனநாயகம் காப்போம் அராஜகத்தை அகற்றுவோம்’ என்ற பெயரில் பேரணி மற்றும் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.
அப்போது அவர் அங்கு கூடியிருந்தவர்களைப் பார்த்து, சுனாமியே அடித்தாலும் நீச்சல் அடிக்கக் கூடியவன் பாஜக தொண்டன் என்பதை, சோழ மன்னன் ஆண்ட வீரம் மிகுந்த தஞ்சை மண்ணில் இன்று நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறீர்கள் என்று தொண்டர்களை பாராட்டினார்.
தொடர்ந்து திருப்பரங்குன்றத்தில் கார்த்திகை தீப விவகாரம் குறித்து பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “உச்ச நீதிமன்றம் தீபம் ஏற்ற உத்தரவிட்டிருந்தும் அது நடைபெறவில்லை. ஆனால் திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றும் வரை ஒவ்வொரு பாஜக தொண்டனும் ஓயமாட்டான், உறங்கமாட்டான்.
அங்கு தீபம் ஏற்றும் வரை வெள்ளிக்கிழமை தோறும், தமிழ்நாட்டிலுள்ள அனைத்து முருகன் கோயில்களிலும் குடும்பம் குடும்பமாக விளக்கேற்றி வலம் வர வேண்டும். இதற்காக முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கே.பி. ராமலிங்கம் தலைமையில் குழு அமைக்கப்படும்” என்றார். அதோடு, உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்து தமிழக அரசு மறு சீராய்வு மனு தாக்கல் செய்திருப்பதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தார்.
காவிரி நீர் குறித்து பேசிய அவர், “உரிய நேரத்தில் தண்ணீர் திறந்து விடாததால், காவிரி டெல்டா பகுதிகளில் பயிர்கள் நாசமாகி வருகின்றன. மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழக அரசு உறுதியாக செயல்படவில்லை. தமிழகத்தில் வெகு விரைவில் பாஜக ஆட்சி அமையும்” என்று தெரிவித்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த நயினார் நாகேந்திரன், “காவிரி மேலாண்மை ஆணைய உத்தரவின்படி நவம்பர் 4ஆம் தேதி வரை தமிழகத்திற்கு வழங்க வேண்டிய 67 டிஎம்சி தண்ணீரை கர்நாடக அரசு வழங்கவில்லை. இதனால் டெல்டா விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேகதாது அணை விவகாரத்தில் கர்நாடக முதல்வர் சிவக்குமாரிடம் தமிழக முதலமைச்சர் விஜய் பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும். வறட்சி நிவாரணத்தை அறிவிக்க வேண்டும்” என்று வலியுறுத்தினார்.
கள்ளக்குறிச்சி எம்எல்ஏ விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “இந்த விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்க்கும் பொறுப்பு இருக்கிறது. எனவே சிபிஐ விசாரணை நடத்த வேண்டும். நடிகர் என்ற முறையில் விஜய் மீது எனக்கு மிகுந்த மரியாதை இருக்கிறது. ஆனால் தற்போதைய அரசின் நிர்வாகம் குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுகின்றன” என்று தெரிவித்தார்.
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திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் விவகாரத்தில் நீதிமன்ற உத்தரவின்படி தீபம் ஏற்றப்படாதது ஏன்? எனக் கேள்வி எழுப்பிய அவர், மாவட்ட ஆட்சியரும் கோயில் நிர்வாகமும் இணைந்து நீதிமன்ற உத்தரவைச் செயல்படுத்தியிருக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக, ‘ஜனநாயகத்தைக் காப்போம்’ என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில், கொட்டும் மழையிலும் குடை பிடித்தபடி ஏராளமான தொண்டர்கள் பேரணியாக வந்து பங்கேற்றனர். இந்நிகழ்ச்சியில் பாஜக மாவட்ட தலைவர்கள் ஜெய்சதீஷ், பூண்டி வெங்கடேசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.