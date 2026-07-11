ETV Bharat / state

இனாம் நிலப் பிரச்சினையில் மதத்தை வைத்து பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறது பாஜக- ஜோதிமணி குற்றச்சாட்டு

"கோயில் நிலத்தை எடுத்து மக்களுக்கு அரசாங்கம் வழங்கவில்லை. கோயில் நிலம் கோயிலுக்கே சொந்தம், மக்கள் நிலம் மக்களுக்கு தான் சொந்தம்" என்று ஜோதிமணி எம்.பி. தெரிவித்தார்.

கரூர் எம்.பி. ஜோதிமணி செய்தியாளர் சந்திப்பு
கரூர் எம்.பி. ஜோதிமணி செய்தியாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 3:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கரூர்: இனாம் நிலப் பிரச்சினையில் மதத்தை வைத்து பாஜக பொய் பிரச்சாரம் செய்கிறது என்று நாடாளுமன்ற கரூர் தொகுதி உறுப்பினர் ஜோதிமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கரூர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தில் காங்கிரஸ் எம்.பி. ஜோதிமணி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையர் வினய், ஜூலை 9-ஆம் தேதி, திருப்பூர் இந்து சமய அறநிலையத்துறை இணை ஆணையருக்கு கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி உள்ளார். அந்த கடிதத்தில் மைனர் இனாம் ஒழிப்பு சட்டத்தின் கீழ் தனிநபர்கள் பெயரில் ரயத்துவாரி பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டது தொடர்பாக, கரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள சில பத்திரப்பதிவு அலுவலகங்களில் தனிநபர் பெயரில் உள்ள நிலங்களை விற்பனை செய்யவோ, பத்திரப்பதிவு மேற்கொள்ளவோ விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையை நீக்கும்படி குறிப்பிட்டிருந்தார்.

இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையரின் கடிதம்
இந்து சமய அறநிலையத் துறை ஆணையரின் கடிதம் (ETV Bharat Tamilnadu)
இதையும் படிங்க.. எம்.சாண்ட் உள்ளிட்ட கனிமங்களை வெளிமாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்ல தடை விதிக்கலாம்: தமிழக அரசு அதிரடி

அந்த வகையில், புகழிமலை பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில், கரூர் கல்யாண பசுபதீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில், வாங்கல் குப்பிச்சிபாளையம் ரவீஸ்வரர் சுவாமி திருக்கோயில் வெஞ்சமாங்கூடலூர் விக்ருதீஸ்வரர் கோயில்கள் என நான்கு கோயில்களின் பெயர்களில் 3,084.95 ஏக்கர் நிலங்கள் உள்ளன.

அந்த நிலங்களின் உரிமையாளர்களான 3,390 பட்டாதாரர்கள், பத்திரப்பதிவு மேற்கொள்ள விதிக்கப்பட்டிருந்த தடையினை நீக்க கரூர் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் பரிந்துரைப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.

உண்மை நிலை இப்படி இருக்க, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் அவசர அவசரமாக அறநிலையத் துறை நிலம் தனியாருக்கு பட்டா போட்டு வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று புதிதாக குற்றச்சாட்டை முன் வைத்துள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியதைப் போல, இந்த நிலத்தில் ஒரு சென்ட் நிலம் கூட கோயில் நிலம் கிடையாது. அதற்கான முழு ஆவணங்கள் அரசிடம் உள்ளன. அவற்றை பரிசீலனை செய்தே இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

சுமார் ரூ.25,000 கோடி மதிப்புள்ள கோயில் நிலத்தை பட்டா போட்டு வழங்கி விட்டதாக பாஜக திட்டமிட்டு ஒரு பொய் பிரச்சாரத்தை கட்டவிழ்த்து விட்டுள்ளது. இப்படி பாஜக கூறியிருப்பது துரதிஷ்டவசமானது .

ஏனென்றால், காலங்காலமாக அந்த இடத்தில் வீடு கட்டி குடியிருப்பவர்களுக்கும், நிலம் வைத்து விவசாயம் செய்து வருபவர்களுக்கும் 1967-ஆம் ஆண்டு இனாம் நிலமாக வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கரூர் மக்கள் அதற்கான இழப்பீட்டுத் தொகையையும் கோயில்களுக்கு முறையாக செலுத்தி வந்து உள்ளனர். இவ்வாறு மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட நிலத்தை அறநிலையத்துறை ஆவணங்களில் இருந்து நீக்காமல் வைத்திருந்து விட்டு தற்பொழுது அதனை காரணம் காட்டி கோயில் நிலம் என்று கூறுவது ஏற்புடையது அல்ல.

வருவாய்த் துறை நில ஆவணப்படி மக்களுக்கு சொந்தமாக உள்ள அந்த இனாம் நிலமானது தற்பொழுது மக்கள் பத்திரப்பதிவு செய்வதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தடை விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதற்காக கரூர் மக்கள் சார்பில், இந்து சமய அறநிலையத் துறை அமைச்சர் ரமேஷ், வருவாய்த் துறை அமைச்சர் கே.ஏ.செங்கோட்டையன், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் ஆகியோருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம்.

இதையும் படிங்க.. 'இந்தியா' கூட்டணியில் திமுகவும், தவெகவும் இணைந்தால் என்ன? சட்டென கேட்ட திருமாவளவன்

மத்திய பாஜக அரசு, வடமாநிலங்களில் மதத்தை வைத்து அரசியல் செய்வதைப் போல தமிழ்நாட்டில் அரசியல் செய்ய நினைக்கிறார்கள். கோயில் நிலப் பிரச்சனை என்று கூறும் பாஜகவின் பொய் பிரச்சாரத்தை மக்கள் ஒருபோதும் ஏற்க மாட்டார்கள்.

வருவாய்த்துறை ஆவணங்களை சரியாக வைத்துள்ள மக்களுக்கு அந்த நிலம் தற்பொழுது சொந்தமாகி உள்ளது. மக்கள் நிலத்துக்காகத் தான் இங்கு ஒரு உரிமை போராட்டம் நடைபெற்று வருகிறது. கோயில் நிலத்தை எடுத்து மக்களுக்கு அரசாங்கம் வழங்கவில்லை. கோயில் நிலம் கோயிலுக்கே சொந்தம், மக்கள் நிலம் மக்களுக்குத்தான் சொந்தம்" என்றார்.

TAGGED:

TVK GOVT CM VIJAY
KARUR MP JOTHIMANI
TN BJP LEADER NAINAR NAGENDRAN
HRCE DEPARTMENT
JOTHIMANI DENIES NAINAR ALLEGATION

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.