தவெக ஆட்சி அமைக்க முடியாமல் இருப்பதற்கு பாஜக காரணமா? எல். முருகன் பதில்

மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன்
Published : May 8, 2026 at 3:19 PM IST

சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய்யை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்காத விவகாரத்தில் பாஜகவின் ரோல் கிடையாது என மத்திய இணை அமைச்சர் எல்.முருகன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. ஆனால், ஆட்சி அமைக்க 118 சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் ஆதரவு வேண்டும். எனவே காங்கிரஸ், இடதுசாரிகள், விடுதலை சிறுத்தைகள் ஆகிய கட்சியிடம் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சி ஆதரவு கேட்டது.

இதில் ஐந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர்களை கொண்ட காங்கிரஸ் கட்சி, ஏற்கனவே தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளது. இதுதவிர, இடதுசாரிகளும், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியும் இன்று (மே 8) தனித்தனியே ஆலோசனை நடத்தி தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவு அளிப்பதா? இல்லையா? என்ற தனது முடிவை அறிவிக்க உள்ளனர்.

இதற்கிடையில் இரண்டு முறை தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சித் தலைவர் விஜய், ஆளுநரிடம் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்குமாறு கோரியும், ஆளுநர் தரப்பில் அதற்கு மறுப்பு தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க 118 தொகுதிகள் தேவை. ஆனால், அது தவெக-விடம் இல்லை. ஆகையால் ஆட்சி அமைக்க அழைப்பு விடுக்கவில்லை என ஆளுநர் தரப்பில் பதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆளுநரின் இந்த நிலைப்பாட்டுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்து எதிர்ப்பலைகள் எழுந்த வண்ணம் உள்ளது. குறிப்பாக, தமிழக வெற்றிக் கழகம், தனி பெரும் கட்சியாக வெற்றி பெற்றுள்ளது. சட்டத்தின்படி அவர்களை ஆட்சி அமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்க வேண்டும், பெரும்பான்மை இருக்கிறதோ? இல்லையா? அதை சட்டமன்றத்தில் தான் நிரூபிக்க வேண்டும்.

இந்த இழுபறியின் பின்னணியில் பாஜக இருக்கிறது. அதுவே தமிழக வெற்றி கழகத்தை ஆட்சி அமைக்க விடாமல் தடுக்கிறது என்று பல்வேறு அரசியல் கட்சிகள் தங்களின் குற்றச்சாட்டுக்களை முன் வைத்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், டெல்லியில் இருந்து விமானம் மூலம், சென்னை விமான நிலையம் வந்தடைந்த மத்திய இணை அமைச்சர் எல். முருகனிடம், தமிழகத்தில் தவெக-வை ஆட்சி அமைக்க விடாமல் தடுப்பது பாஜக தான் என அரசியல் கட்சிகள் சில குற்றச்சாட்டுகின்றன. இதற்கான உங்களின் பதில் என்ன? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். இதற்கு, "இதில் எங்களது ரோல் எதுவுமே கிடையாது" என பதில் அளித்துவிட்டு, வந்தவேகத்தில் அங்கிருந்து அவர் புறப்பட்டு சென்று விட்டார்.

இதனிடையே அதிமுக - திமுக இரு திராவிட கட்சிகளும் தனது கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களிடம் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது. மேலும், இரு கட்சிகளும் இணைந்து கூட்டணி அமைக்க உள்ளதாகவும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பெரும் அதிர்ச்சியான தகவல்கள் வெளியாகி வருகிறது.

