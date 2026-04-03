வெளியானது பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல்: தொகுதி மாறினார் நயினார் நாகேந்திரன் - அண்ணாமலைக்கு சீட் மறுப்பு

கடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் திருநெல்வேலி தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்ற பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், இந்த முறை விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் தொகுதியில் களமிறங்குகிறார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 3, 2026 at 3:38 PM IST

சென்னை: தமிழக சட்டப் பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட்டும் பாஜக வேட்பாளர் பட்டியலை அக்கட்சி தலைமை இன்று வெளியிட்டுள்ளது.

அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்து சட்டப் பேரவை தேர்தலை சந்திக்கும் பாஜகவுக்கு 27 தொகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டன. இந்நிலையில், பாஜக வேட்பாளர்களை தேர்வு செய்வதற்கான பாஜக உயர்மட்ட நிர்வாகிகள் குழு கூட்டம் கடந்த சில நாட்களாக டெல்லியில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது வேட்பாளர்கள் இறுதி செய்யப்பட்டு பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது.

அதன்படி, கோவை வடக்கு தொகுதியில் பாஜகவின் தற்போதையை சட்டமன்ற உறுப்பினர் வானதி சீனிவாசன் போட்டியிடுகிறார். மயிலாப்பூர் தொகுதியில் தெலங்கானா மாநில முன்னாள் ஆளுநரும், பாஜக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான தமிழிசை சௌந்தரராஜன் போட்டியிடுகிறார். சாத்தூர் தொகுதியில் பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் களமிறங்கியுள்ளார்.

மேலும், தற்போது தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்புத் துறை இணையமைச்சராக உள்ள எல். முருகனுக்கு இந்த தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் அவிநாசி தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார். பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலைக்கு சட்டப் பேரவை தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை.

பாஜக வேட்பாளர் பட்டியல்

  1. ஆவடி – ராஜசிம்ம மகிந்திரா
  2. மயிலாப்பூர் – தமிழிசை சௌந்தரராஜன்
  3. தளி – டாக்டர் நாகேஷ் குமார்
  4. திருவண்ணாமலை – சி. ஏழுமலை
  5. ராசிபுரம் (தனி) – டாக்டர் எஸ்டி பிரேம்குமார்
  6. மொடக்குறிச்சி – கிருத்திகா சிவக்குமார்
  7. உதகை – போஜ ராஜன்
  8. அவினாசி (தனி) – எல். முருகன்
  9. திருப்பூர் தெற்கு – தங்கராஜ்
  10. கோவை வடக்கு – வானதி சீனிவாசன்
  11. திருவாரூர் – கோவி சந்துரு
  12. தஞ்சை – எம். முருகானந்தம்
  13. கந்தர்வக்கோட்டை – உதயகுமார்
  14. புதுக்கோட்டை – ராமச்சந்திரன்
  15. அறந்தாங்கி – கவிதா ஸ்ரீகாந்த்
  16. திருப்பத்தூர் – கே.சி. திருமாறன்
  17. மானாமதுரை (தனி) – பால கணபதி
  18. மதுரை தெற்கு – ராம சீனிவாசன்
  19. சாத்தூர் – நயினார் நாகேந்திரன்
  20. ராமநாதபுரம் – கே. நாகேந்திரன்
  21. திருச்செந்தூர் – கேஆர்எம் ராதாகிருஷ்ணன்
  22. வாசுதேவநல்லூர் (தனி) – ஆனந்தன் ஐயாசாமி
  23. ராதாபுரம் – பாலகிருஷ்ணன்
  24. நாகர்கோயில் – எம்.ஆர். காந்தி
  25. கொளச்சல் – டி. சிவக்குமார்
  26. பத்மநாபபுரம் – பி. ரமேஷ்
  27. விளவங்கோடு – எஸ். விஜயதாரணி

தேஜகூ வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம்

இதனிடையே பாஜக வேட்பாளர்களுக்கு அக் கட்சியின் முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார். இது தொடர்பாக அவர் எக்ஸ் தளத்தில், "நமது பிரதமர் மோடியின் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ் இந்தியா அனைத்து துறைகளிலும் முன்னேறியுள்ளது. தேசம் முன்னேறி கொண்டிருக்கும் வேளையில், சுயநலமிக்க திமுக அரசால் தமிழ்நாடு பின்தங்கியுள்ளது.

வரவிருக்கும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி 210 இடங்களை வெல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில், ஒரு தொண்டனாகிய நான், பாஜக மற்றும் பிற தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி வேட்பாளர்கள் அனைவருடனும் தோளோடு தோள் நின்று பிரச்சாரம் செய்வேன்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.

