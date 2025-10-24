ETV Bharat / state

தமிழகத்தில் மக்களுக்கான ஆட்சி நடைபெறவில்லை: நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு!

தமிழகத்தில் விவசாயிகளுக்கு எதிரான ஆட்சி நடைபெற்று வருவதாக நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 24, 2025 at 7:11 PM IST

சென்னை: திமுக ஆட்சியில் விவசாயிகளிடம் இருந்து கூட லஞ்சம் வாங்கப்படுவது வேதனையாக உள்ளதாக தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர், "பாரதிய ஜனதா கட்சியின் சார்பாக இரண்டாவது கட்ட சுற்றுப்பயணம் இன்று மாலை பெரம்பலூரிலும், அதனை தொடர்ந்து அரியலூரில் நடைபெற உள்ளது. அதில் தமிழகத்தில் நடைபெற்று கொண்டிருக்கும் ஆட்சியின் குறைபாடுகளை சுட்டிக் காட்டி உரையாற்ற உள்ளேன்.

மேலும், தஞ்சாவூரில் சேதமடைந்துள்ள நெல் மூட்டைகளை பார்த்து விட்டு விவசாயிகளுக்கு ஆறுதல் கூறவும் திட்டமிட்டுள்ளேன். 17 சதவிகிதமாக இருக்கும் நெல்லின் ஈரப்பதத்தை 22 சதவிகிதமாக உயர்த்தி கொள்முதல் செய்வதற்கான ஆய்வுக் குழுவை மத்திய அரசு அனுப்பி உள்ளது.

தமிழகத்தில் நடை பெறும் ஆட்சி நல்ல ஆட்சியாக இருந்திருந்தால், உடனடியாக நெல் மூட்டைகளை கொள்முதல் செய்து அந்தந்த பகுதிகளுக்கு அனுப்பி இருக்க வேண்டும். ஆனால், கொள்முதல் செய்வது தாமதமாகிறது. அதிலும் கொள்முதல் நிலையங்களில் விவசாயிகளிடம் இருந்து மூட்டைக்கு ரூ.40 கமிஷன் லஞ்சமாக கேட்கிறார்கள் என்ற தகவலும் இருக்கிறது. நெல் கொள்முதலை தமிழக அரசு முறையாக கையாளவில்லை என்பது தான் எங்களின் குற்றச்சாட்டு" என்றார்.

தென் மாவட்டங்களில் நடைபெறும் கனிமவள கொள்ளையில் ஆளும் கட்சியின் முக்கிய பிரமுகர்களுக்கு பங்கு உள்ளது என அன்புமணி குற்றச்சாட்டு குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் மட்டுமல்ல, தமிழ்நாடு முழுவதுமே ஆளும் கட்சியினர் தான் அனைத்து கல்குவாரிகளிலும் ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார்கள். ஒரு லாரிக்கு குறிப்பிட்ட தொகை என மாவட்ட செயலாளர், மாவட்ட அமைச்சர்கள் பெற்று கொண்டு இந்த செயலில் ஈடுபடுவதாக தகவல்கள் உள்ளது. அதிகாரிகள் நியாயமாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் எல்லாருடைய எண்ணமாக இருக்கிறது. ஆனால், அவர்கள் ஆளும் கட்சிக்கு சாதகமாக மட்டுமே நடந்து கொள்கிறார்கள். மக்களை பற்றியோ, இயற்கை வளம் சூறையாடப்படுவதை பற்றியோ அரசுக்கு அக்கறையில்லை. ஆனால், மக்கள் இதை பார்த்துக்கொண்டுள்ளார்கள், அவர்களுக்கு அரசு பதில் கூறியே ஆக வேண்டும்" என்றார்.

செம்பரம்பாக்கம் நீர் திறப்பு தொடர்பாக ஆய்வு செய்த செல்வப்பெருந்தகை அதிகாரிகள் பற்றி கூறிய கருத்துக்கள் சர்ச்சையான நிலையில், அது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அரசு அதிகாரிகளை நாகரிகமாக நடத்த வேண்டும். செல்வப்பெருந்தகை எந்த நேரத்தில் அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தினார் என்பதை பார்த்து தான் கருத்து கூற வேண்டும். அதிகாரிகளை மதிக்காத கூட்டணி தான் திமுக கூட்டணி. அதில் காங்கிரஸ் கட்சியும் இருக்கிறது. எனவே, அவர்களை இந்த மாதிரியான கருத்து கூறுவதில் ஆச்சரியமில்லை" என்றார்.

