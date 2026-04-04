நெருங்கும் தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல்: பிரதமர் மோடி தலைமையில் பாஜக உயர்மட்டக் குழுக் கூட்டம்
சென்னை பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி விமானம் மூலம் கேரளா சென்றடைந்தார்.
Published : April 4, 2026 at 4:32 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலை முன்னிட்டு பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் தமிழ்நாடு பாஜக நிர்வாகிகள், தேர்தல் பொறுப்பாளர்கள், மேலிட பார்வையாளர்கள் பங்கேற்ற உயர்மட்டக் குழுக் கூட்டம்சென்னையில் நடைபெற்றது.
தேர்தல் பிரச்சாரம் உள்ளிட்ட கட்சி சார்ந்த நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக இரண்டு நாள் பயணமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நேற்று (ஏப்.3) நண்பகல் சென்னை வந்தார். பின்னர் புதுச்சேரியில் ரோடு ஷோ சென்ற பிரதமர், அங்கு நடைபெற்ற தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டார். அதைத் தொடர்ந்து, தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி கட்சிகளின் சார்பில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அவர் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
பின்னர், புதுச்சேரி பயணத்தை முடித்துக் கொண்டு மீண்டும் சென்னை திரும்பிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, கிண்டியில் உள்ள நட்சத்திர விடுதியில் நேற்றிரவு தங்கினார். அதன் தொடர்ச்சியாக, இன்று (ஏப்ரல் 04) நட்சத்திர விடுதியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் பாஜகவின் உயர்மட்டக் குழு மற்றும் மையக்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது.
இந்த கூட்டத்தில் பாஜகவின் தமிழ்நாடு தேர்தல் பொறுப்பாளரும், மத்திய அமைச்சருமான பியூஸ் கோயல், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், முன்னாள் ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பாஜகவின் முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை, மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், பாஜகவின் தேசிய மகளிரணி தலைவர் வானதி ஸ்ரீனிவாசன், கட்சியின் மேலிட பார்வையாளர்கள் அரவிந்த் மேனன், சுதாகர் ரெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் பணிகள், தேர்தல் வியூகம் உள்ளிட்டவை குறித்து பிரதமர், நிர்வாகிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார். அத்துடன் வரும் ஏப்ரல் 15- ஆம் தேதி கன்னியாகுமரியில் நடைபெற உள்ள பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
சுமார் ஒன்றரை மணிநேரம் ஆலோசனைக்கு பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடி, சென்னையில் இருந்து தனி விமானம் மூலம் கேரளா சென்றடைந்தார். அங்கு தேசிய ஜனநாயகக் கட்சியின் சார்பில் நடைபெறவுள்ள தேர்தல் பிரச்சாரப் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார்.
இதனிடையே, சட்டமன்றத் தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாமலைக்கு, தேசிய அளவில் கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பு வழங்குவது குறித்து பாஜக மேலிடம் ஆலோசனை நடத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.