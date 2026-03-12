ETV Bharat / state

தூத்துக்குடி கொடூரம்: ஆறுதல் கூற வந்த பாஜகவினரிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட சிறுமியின் உறவினர்கள்

மாணவி உயிரிழந்த விவகாரத்தில் விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர் பிரவீணா பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

பாஜகவினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட உயிரிழந்த மாணவியின் உறவினர்கள்
பாஜகவினருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட மாணவியின் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 12, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

தூத்துக்குடி: உயிரிழந்த மாணவியின் குடும்பத்திற்கு ஆறுதல் தெரிவிக்க வந்த பாஜகவினருக்கும், சிறுமியின் உறவினர்களுக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் குளத்தூர் அருகே வேடநத்தம் பகுதியை சேர்ந்த விவசாயியின் 17 வயது மகள் அரசுப் பள்ளியில் 12 ஆம் வகுப்பு படித்து வந்தார். இந்நிலையில், நேற்று முன்தினம் மாலை சுமார் 5.30 மணியளவில் வீட்டிலிருந்து வெளியே சென்ற மாணவி, நீண்ட நேரமாகியும் திரும்பி வராததால் சந்தேகமடைந்த அவரது தந்தை, அக்கம்பக்கத்தில் தேடியுள்ளார்.

மகள் கிடைக்காததால், பதற்றமடைந்த மாணவியின் தந்தை புகாரளிக்க குளத்தூர் காவல் நிலையத்திற்கு சென்ற போது, விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கும்படி போலீசார் அறிவுறுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதன்படி நேற்று விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், நேற்று மதியம் வேடநத்தம் அருகே உள்ள காட்டுப் பகுதியில் முகம் மற்றும் உடலில் காயங்களுடன் மாணவி சடலமாக கிடந்ததை அவரது உறவினர்கள் கண்டுபிடித்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்து சென்ற போலீசார், மாணவியின் உடலை மீட்டு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

நெல்லையை உலுக்கிய இந்த சம்பவத்தில், தொடர்புடைய குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும், காவல் நிலையத்தில் புகாரளிக்கச் சென்ற போது போலீசார் மிகவும் தகாத வார்த்தைகளை பயன்படுத்தினர். புகார் அளித்த போதே உரிய நடவடிக்கை எடுத்து, தேடியிருந்தால் இப்படிப்பட்ட துயர சம்பவம் நடந்திருக்காது. ஆகவே, காவல்துறை மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் குடும்பத்தினர் தெரிவித்து வந்தனர்.

போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிறுமியின் உறவினர்கள்
போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சிறுமியின் உறவினர்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இது தொடர்பாக பேசிய நெல்லை சரக டி.ஐ.ஜி சரவணன், “குற்றவாளிகளை பிடிக்க 6 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. பல்வேறு கோணங்களில் விசாரணை தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. சிசிடிவி கேமரா காட்சிகள் மற்றும் பல்வேறு தொழில்நுட்பரீதியாலான விசாரணையும் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது“ என தெரிவித்தார்.

இந்நிலையில், அதே கிராமத்தை சேர்ந்த 4 பேரிடம் சந்தேகத்தின் பேரில் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மேலும், புகார் வந்த போதே முறையாக விசாரணை நடத்தாத விளாத்திகுளம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய காவல் ஆய்வாளர் பிரவீணா பணியிடை நீக்கம் செய்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் மதன் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

இதையும் படிங்க: மயக்கப் பொடி தூவி பாலியல் வன்கொடுமை: சென்னை வந்த திருச்சி மாணவிக்கு நேர்ந்த கொடூரம்

இதற்கிடையே, குற்றவாளிகளை கைது செய்யும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம் என வலியுறுத்தி தூத்துக்குடியில் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாணவியின் உறவினர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். மாணவி உயிரிழந்த சம்பவத்திற்கு அரசியல் கட்சியினர் பலரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், தகவலறிந்த பாஜக வடக்கு வடக்கு மாவட்ட தலைவர் சரவண கிருஷ்ணன் தலைமையிலான கட்சி நிர்வாகிகள், இன்று தூத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் பெற்றோரை சந்திப்பதற்காக வந்தனர்.

அப்போது மாணவியின் உறவினர்கள், “அரசியல் செய்வதற்காக பாஜக கட்சியை சேர்ந்த நீங்கள் இங்கு வந்திருக்கிறீர்கள். வெளியே செல்லுங்கள்” என்று கூறியதாகத் தெரிகிறது. அதற்கு பதிலளித்த பாஜக நிர்வாகிகள், “நாங்கள் ஏன் வெளியே செல்ல வேண்டும்?” என்று கேள்வி எழுப்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. அதனால், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. இந்த சம்பவத்தால், மருத்துவமனை வளாகத்தில் சிறிது நேரம் பதற்றமான சூழல் நிலவியது.

TAGGED:

தூத்துக்குடி மாணவி உயிரிழப்பு
வேடநத்தம்
THOOTHUKUDI
THOOTHUKUDI GIRL DEATH
VEDANATHAM 12TH STD DIED ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.