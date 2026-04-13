தீப வழிபாட்டை தடுத்தவர்களுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள் - பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின்
என்.டி.ஏ அரசு அமைந்தால் விவசாயிகளுக்குப் பாதுகாப்பும் உரிய கௌரவமும் வழங்கப்படும் என நிதின் நபின் உறுதியளித்தார்.
Published : April 13, 2026 at 9:59 PM IST
தஞ்சாவூர்: தீப வழிபாட்டை தடுத்தவர்களுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள் என பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சையில் பாஜக வேட்பாளர் கருப்பு முருகானந்தத்திற்கு ஆதரவாக பிரச்சாரம் மேற்கொள்ள பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின் வருகை தந்துள்ளார். இந்த நிலையில், பாஜக நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் தஞ்சையில் இன்று நடைபெற்றது.
கூட்டத்திற்கு பிறகு பேசிய பாஜக தேசிய தலைவர் நிதின் நபின், "தமிழகத்தில் தற்போது ஒரு குடும்பத்தின் ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஊழல் அதிகரித்துள்ளது. இந்த குடும்ப ஆட்சியை மக்கள் வேரோடு பிடுங்கி எறிய விரும்புகிறார்கள்.
நாடு முழுவதும் வளர்ச்சி பணிகள் சிறப்பாக நடந்து வரும் வேளையில், தமிழகத்தில் திமுக அரசு ஊழலில் முதன்மையானதாக திகழ்கிறது.
தந்தை - மகன் (முதலமைச்சர் மற்றும் துணை முதல்அமைச்சர்) தங்களுக்குள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஊழல் செய்து வருகிறார்கள். ஒருபுறம் அவர்கள் ஊழலில் ஈடுபடும் வேளையில், மறுபுறம் நமது இளைஞர் சமூகத்தை போதைப் பழக்கத்திற்குத் தள்ளிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் புழக்கம் கவலைக்குரிய விஷயமாக உள்ளது.
தஞ்சை மண் விவசாயிகள் அதிகம் வாழும் பகுதி. பிரதமர் மோடி அவர்கள் 'கிசான் சம்மான் நிதி' போன்ற திட்டங்கள் மூலம் தமிழகத்தில் 40 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகளுக்குப் பல்வேறு மானியங்களையும், உதவிகளையும் வழங்கியுள்ளார்.
டெல்டா பகுதி விவசாயிகளுக்கு திமுக அரசு இழைக்கும் அநீதியை நாங்கள் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம். என்.டி.ஏ அரசு அமைந்தால் விவசாயிகளுக்குப் பாதுகாப்பும் உரிய கௌரவமும் வழங்கப்படும்.
'காசி தமிழ் சங்கமம்' மூலம் பிரதமர் தமிழ்ப் பண்பாட்டை உலகறிய செய்துள்ளார். ஆனால், தமிழக அரசோ சனாதன மரபுகளை இழிவுபடுத்தி வருகிறது. தீப வழிபாட்டை தடுத்தவர்களுக்கு மக்கள் தகுந்த பாடம் புகட்டுவார்கள்.
மீன்பிடித் தொழில் மற்றும் சுற்றுலாத் துறையில் சிறந்ததாக விளங்க வேண்டிய இந்த பகுதி, தற்போதைய ஆட்சியாளர்களின் ஊழலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வரும் காலத்தில் மீனவர்கள், விவசாயிகள் மற்றும் இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்த MSME (சிறு, குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள்) மூலம் விவசாயம் சார்ந்த தொழில்களை முன்னெடுப்போம்" என்றார்.
இக்கூட்டத்தில் தஞ்சை தொகுதி பாஜக வேட்பாளர் முருகானந்தம், தஞ்சை மாவட்ட பாஜக தலைவர் ஜெய் சதீஷ் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.