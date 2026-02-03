ஸ்டாலினுக்கு எதிரி இல்லாமல் இருக்கலாம்.. ஆனால் அவரது ஆட்சிக்கு தமிழக மக்கள் அனைவருமே எதிரிகள் - நயினார் நாகேந்திரன்
தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது செய்ய விரும்புபவர்கள் என்டிஏ கூட்டணிக்கு வரலாம் என தவெக தலைவர் விஜய்க்கு பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் மறைமுகமாக அழைப்பு விடுத்தார்.
Published : February 3, 2026 at 6:57 PM IST
சென்னை: தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு எதிரிகள் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவரின் ஆட்சிக்கு தமிழக மக்கள் அனைவருமே எதிரிகள் தான் என தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
கொளத்தூரில் இன்று காலை நடைபெற்ற செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் "தமிழகத்தில் தனக்கு எதிரிகள் என்று யாரும் இல்லை" என தெரிவித்திருந்தார்.
இந்நிலையில் சென்னை தி.நகரில் உள்ள பாஜக தலைமை அலுவலகத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அக்கட்சி மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இது தொடர்பான கேள்விக்கு பதிலளித்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், “பள்ளி மாணவர்களிடம் கஞ்சா இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் வட மாநிலத்தவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை, சட்ட ஒழுங்கு இல்லை என்ற மோசமான சூழ்நிலையில் மாநிலம் சென்று கொண்டிருக்கிறது.ஆனால், முதலமைச்சர் எனக்கு யாரும் எதிரி இல்லை. அனைவரும் எனக்கு நண்பர்கள் என்கிறார். அவருக்கு நானும் எதிரி இல்லை, நண்பர்தான். அவருடைய ஆட்சி, நிர்வாகம்தான் சரியில்லை என்கிறோம். காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கும் முதலமைச்சரால் பணியை சரிவர செய்ய முடியவில்லை. அவருடைய ஆட்சிக்கு தமிழக மக்கள் எல்லோருமே எதிரியாகத்தான் இருக்கிறார்கள்.
ஏனென்றால், தேர்தல் அறிக்கையில் சத்துணவு ஊழியர்களுக்கு காலமுறை ஊதியம், பணி பாதுகாப்பு, ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்டவை வழங்கப்படும் என்று தெரிவித்தது. இதுவரை எதுவும் செய்யவில்லை. திமுக அரசு என்றைக்குமே சொன்னதை செய்ததே கிடையாது. போராட்டம் நடத்திய தூய்மைப் பணியாளர்கள் சமாதானம் செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அதே நிலைதான் இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கும். எதிர்க்கட்சிகளாக இருந்தபோது ஓடோடி போய் நியாயம் கேட்ட தற்போதைய முதலமைச்சர், ஆட்சி முடியும் தறுவாயில் அவர்களை கைது செய்து துன்பப்படுத்துவது எந்த வகையில் நியாயம்?
திமுக விஜய்யை பார்த்து மட்டுமல்ல, எல்லாரையும் பார்த்துப் பயப்படுகிறது. தேர்தல் அறிக்கையில் கூறிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை ஜூலை மாதம் நிறைவேற்றித் தருகிறோம் என்கிறார்கள். அதையும் ஜாக்டோ ஜியோ அமைப்பு எப்படி நம்பியது என்று தெரியவில்லை. இந்த ஆட்சி மோசமான ஆட்சி. இதனால், அனைத்து சமுதாய அமைப்புகளும் தே.ஜ கூட்டணிக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வருகின்றனர். திமுக ஆட்சிக்கு மோசமான காலகட்டம் ஆரம்பித்துவிட்டது. இதனால், விரைவில் தே.ஜ கூட்டணி ஆட்சி அமைக்கும்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “கட்சி பொறுப்பிலிருந்து விலகிய அண்ணாமலை உரிய விளக்கம் அளித்துள்ளார். ஆனால், ஊடகங்கள் ஏன் பொய்யை பரப்புகின்றனர் என்பது தெரியவில்லை. அதேபோல, பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு என்னென்ன தேவை என்பது குறித்து உள்ளது. எவ்வளவு தேவை என்பது இனிமேல் ஒதுக்கப்படும். எனவே முதலமைச்சர் பட்ஜெட்டை படித்துப் பார்த்து அறிக்கை கொடுக்க வேண்டும். திமுக - காங்கிரஸ் இடையே 3 மாதங்களுக்கு முன்பே குழப்பம் தொடங்கிவிட்டது. அவர்களுடைய கூட்டணி உடையும், அதை இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் பார்க்கலாம்.
உட்கட்சி பிரச்சனையில் நாங்கள் தலையிடமாட்டோம். ஓபிஎஸ்-ஐ கூட்டணிக்குள் கொண்டு வருவோமா என்பதை தலைமை தான் முடிவு செய்யும். தேமுதிக கூட்டணிக்கு வருகிறதா என்பதை எடப்பாடி முடிவு செய்வார். எங்கள் கூட்டணி பலமாக உள்ளது. தவெக விஜய் எங்களுடன் சேர வேண்டுமா என்பது மற்றொருபுறம் இருக்கட்டும். தமிழ்நாட்டிற்கு நல்லது செய்ய நினைக்கும் அனைவரும் எங்கள் கூட்டணிக்கு வரலாம்” என்றார்.