"விளாத்திகுளம் மாணவியின் கனவு சிதைப்பு" - நயினார் நாகேந்திரன் காட்டம்
தமிழ்நாட்டில் 2 வயது குழந்தை முதல் 60 வயது பாட்டி வரை பாலியல் தொல்லைக்கு ஆளாகுவதாகவும், அதற்கு கஞ்சா போதைதான் காரணம் எனவும் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : March 18, 2026 at 4:20 PM IST
சென்னை: விளாத்திகுளம் பள்ளி மாணவியின் கனவு சிதைக்கப்பட்டுவிட்டதாக நயினார் நாகேந்திரன் வேதனை தெரிவித்தார்.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சூழலில், அரசியல் களம் சூடு பிடித்துள்ளது. இந்நிலையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று (மார்ச் 18) திருநெல்வேலியில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது விளாத்திகுளம் பள்ளி மாணவி கொலை சம்பவம் குறித்து நிரூபர் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “எட்டு நாட்கள் ஆகியும் விளாத்திகுளம் மாணவி கொலை சம்பவத்தில் குற்றவாளிகள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை. 10ஆம் வகுப்பில் 495 மதிப்பெண்கள் பெற்று, சிறப்பாக படித்து வந்த மாணவியின் கனவு சிதைக்கப்பட்டுவிட்டது. இதை எப்படி பொறுத்துக் கொள்வது? அந்த சிறுமியின் பெற்றோர் மனது எப்படி துடித்திருக்கும்?
ஒன்றா, இரண்டா? தினமும் ஒரு சம்பவம் நடக்கிறது. இரண்டு வயது குழந்தை முதல் 60 வயது பாட்டி வரை என தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பற்ற சூழல் நிலவுகிறது. அதற்கு கஞ்சா போதையே முக்கிய காரணம். திமுகவின் இந்த 5 ஆண்டுக்கால ஆட்சியை மக்கள் சிந்தித்துப் பார்க்க வேண்டும்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “வேட்புமனுத் தாக்கலுக்கு இன்னும் 12 நாட்கள் உள்ளது. மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சென்னை வந்ததும், அவரது தலைமையில் விரைவில் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கும். மேலும், தவெக தனித்து போட்டியிடுவது குறித்து கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை. ஆரம்பத்தில் இருந்தே தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தவெக உடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தவில்லை என தெரிவித்து வந்தேன்” என்றார்.
வெற்றி பெற முடியாது என்பதால்தான் நெல்லை தொகுதியை விட்டுவிட்டு வேறு தொகுதிக்கு நயினார் நாகேந்திரன் செல்ல இருப்பதாக ஓ.பி.ரவீந்திரநாத் பேசியது தொடர்பான கேள்விக்கு, "நான் நாமினேஷன் தாக்கல் செய்த பிறகு தொகுதி மாற்றம் குறித்து பேசலாம்" என்றார்.
நடிகை குறித்து அதிமுக சி.வி.சண்முகம் சர்ச்சை பேச்சு குறித்த கேள்விக்கு, "அந்த செய்தியை நான் இன்னும் பார்க்கவில்லை. பார்த்த பிறகு அதுகுறித்து கருத்து தெரிவிப்பேன். நாட்டில் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஆனால், வீட்டு சிலிண்டர்கள் வழக்கம்போல் கிடைக்கிறது. போர் பதற்றம் காரணமாகவே வர்த்தக சிலிண்டர் விநியோகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலைமை 10 - 15 நாட்களில் சீராகும்” என உறுதி தெரிவித்தார்.
இதனிடையே, பாஜக தேர்தல் பொறுப்பாளர் மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் சென்னை வரவுள்ளதால், நயினார் நாகேந்திரன் நாளை நெல்லையிலிருந்து சென்னை புறப்பட்டு செல்ல இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமியை நாளை மாலை சந்தித்து கூட்டணிக் கட்சிகளின் தொகுதிகள் எண்ணிக்கை இறுதி செய்யப்படும் எனவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.