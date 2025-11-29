ETV Bharat / state

"செங்கோட்டையனின் முடிவு தவறானது" - நயினார் நாகேந்திரன் கருத்து

முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் திமுக அறிவுரைப்படிதான் செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளதாக நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புதுக்கோட்டை: தவெகவில் இணைந்திருக்கும் செங்கோட்டையனின் முடிவு தவறானது என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

மத்திய அரசு நலத்திட்ட பிரிவின் மாநில இணை அமைப்பாளர் முருகானந்தம் வீட்டில் அடுத்த வாரம் நடக்கவுள்ள நிச்சயதார்த்த நிகழ்விற்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதற்காக, பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் நேற்று (நவ.28) இரவு புதுக்கோட்டை சென்றிருந்தார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “செங்கோட்டையன் மிகப்பெரிய தலைவர் என்பதில் மாற்றுக் கருத்து இல்லை. ஆனால், யாரும் இருக்கும் இடத்தில் இருந்தால் தான் மரியாதையாக இருக்கும். 1977-ல் இருந்து செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் பல்வேறு பொறுப்புகளில் இருந்துள்ளார். நாங்கள் இதுவரை அவரை மதித்தோம், இனிமேலும் மதிப்போம்.

செங்கோட்டையன் ஆண்ட கட்சியில் தான் மாவட்டச் செயலாளராக, அமைச்சராக இருந்தார். அப்படி இருந்து விட்டு, தற்போது தூய்மையான ஆட்சி குறித்து அவர் பேசுவது எந்தவிதத்தில் நியாயம்? என்னை பொறுத்தவரை தவெகவில் இணைந்திருக்கும் செங்கோட்டையனின் முடிவு தவறானது. இது என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து, கட்சியின் கருத்து அல்ல.

நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

பாஜக தான் திட்டமிட்டு செங்கோட்டையனை தவெகவிற்கு அனுப்பியதாக கூறுவது முற்றிலும் தவறானது. செங்கோட்டையன் தனது எம்எல்ஏ பதவியை ராஜிநாமா செய்த பின்னர், முதலமைச்சர் உத்தரவின்படி அமைச்சர் சேகர்பாபுவை சந்தித்து விட்டு தான், தவெகவில் இணைந்துள்ளார். எனவே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் திமுக அறிவுரைப்படி தான் செங்கோட்டையன் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்துள்ளார் என்பது தெரிகிறது என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஜெயலலிதாவுக்கு போல் அன்பு இளவல் விஜய்க்கும் வழிகாட்டியாக இருப்பேன் - செங்கோட்டையன் பேச்சு

மேலும் பேசிய அவர், “எம்.ஜி.ஆர் முதலமைச்சராக இருந்த போது, திமுகவால் ஆட்சியை பிடிக்க முடியவில்லை. பின்னர், எம்.ஜி.ஆர் மறைவுக்குப் பிறகு அதிமுக இரண்டாக உடைந்ததும் திமுக ஆட்சிக்கு வந்தது. தொடர்ந்து, ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்த பிறகும் திமுகவால் ஆட்சிக்கு வர முடியவில்லை. ஜெயலலிதாவின் மறைவுக்கு பிறகு, எதோ ஒரு சூழலில் திமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துள்ளது.

அப்படி ஆட்சிக்கு வந்த முதலமைச்சர் என்ன செய்தார்? தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை. எங்கு பார்த்தாலும், கஞ்சா, போதைப் பொருள் புழக்கம். தமிழ்நாட்டில் நடக்கும் அனைத்து குற்றச் செயலுக்கும் போதை தான் காணமாக உள்ளது. அதேபோல, கோவை மாணவி பாலியல் வழக்கில் உண்மையான குற்றவாளிகளை பிடிக்காமல், வேறு குற்றவாளிகளை சுட்டுப் பிடித்துள்ளனர்” என குற்றம் சாட்டினார்.

மேலும், “தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சரியில்லை என கூறி வந்த ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவியை சபாநாயகர் அப்பாவு தீவிரவாதி எனக் கூறியுள்ளார். என்ன இருந்தாலும், சபாநாயகர் அப்பாவு ஆளுநர் குறித்து அப்படி கூறியிருக்கக் கூடாது. சபாநாயகராக இருந்து கொண்டு சாதாரண மாணவர்களைப் போல் அவர் கூறியிருப்பது வருத்தமளிக்கிறது” என்றார்.

TAGGED:

NAINAR NAGENDRAN
நயினார் நாகேந்திரன்
செங்கோட்டையன்
SENGOTTAIYAN
NAINAR NAGENDRAN ON SENGOTTAIYAN

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.