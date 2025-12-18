ஆன்மீகம் தழைத்தோங்கவே அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி - நயினார் நாகேந்திரன் விளக்கம்
போதைப்பொருள் புழக்கம் அதிகரிப்பால், தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 50 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.
Published : December 18, 2025 at 11:54 AM IST
வேலூர்: தமிழ்நாட்டில் ஆன்மீகம் தழைத்தோங்க வேண்டும் என்ற ஒற்றை காரணத்துக்காவே, அதிமுகவுடன் பாஜக கூட்டணி அமைத்துள்ளது என பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
பாஜக சார்பில் “தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்” என்ற பெயரில் பிரமாண்ட பொதுக்கூட்டம் வேலூரில் நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் சிறப்பு அழைப்பாளராக கலந்துகொண்டார். இந்த பொதுக்கூட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சிகளின் நிர்வாகிகள், தொண்டர்கள் மற்றும் ஏராளமான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் கூட்டத்தில் பேசிய நயினார் நாகேந்திரன், “தமிழ்நாட்டிற்கு மத்திய அரசு என்ன செய்துள்ளது என கேள்வி எழுப்புபவர்கள் உண்மையை மறைக்கின்றனர். பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவியேற்ற நாளிலிருந்து, தமிழகத்தில் விவசாயிகள் நலன், பாலங்கள், தேசிய நெடுஞ்சாலைகள், ரயில் நிலையங்கள் மேம்பாடு உள்ளிட்ட பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு இதுவரை ரூ.14 லட்சம் கோடியே 83 ஆயிரத்திற்கு மேல் நிதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. 11 மருத்துவக் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால், கடந்த 5 ஆண்டு ஆட்சியில் திமுக அரசு ஒரு மருத்துவ கல்லூரியாவது கொண்டு வந்ததா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “தமிழக அரசு சுமார் ரூ.8 லட்சம் கோடிக்கு மேல் கடனில் சிக்கியுள்ளது. தமிழகத்தில் பள்ளிகள், கல்லூரிகள், கிராமங்கள் என அனைத்து பகுதிகளிலும் போதைப் பொருட்கள் பெருகி வருகிறது. இந்த போதைப் பொருளால் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் 50 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. இதனால் புத்தகங்களை சுமக்க வேண்டிய வயதில், மாணவிகள் குழந்தைகளை சுமக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதில், வேலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் 415 குழந்தைகள் முறையற்ற வழியில் பிறந்துள்ளன. 59 குழந்தை திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது” என்றார்.
அதிமுகவுடன் ஏன் கூட்டணி?
மேலும் பேசிய அவர், “மதுரைக்கு அடுத்ததாக அதிக ஊழல் செய்த மாநகராட்சியாக வேலூர் உள்ளது. பெண்களுக்கு 1000 ரூபாய் மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கிவிட்டு, பெண்களை இழிவாக பேசுகிற ஒரே கட்சி திமுக. வரும் சட்டமன்றத் தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி பெறும். தமிழாநாட்டில் ஆன்மீகம் தழைத்தோங்க வேண்டும் என்பதற்காக அதிமுகவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான பாஜக கூட்டணி அமைத்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்ற, பொதுமக்கள் யாரும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை. எதிர்ப்பு தெரிவித்த ஒரே நபர் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் தான். நீதிபதிக்கு எதிராக அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்த ஒரே கட்சி திமுக. இந்த ஆட்சியில் 700-க்கும் மேற்பட்ட கொலைகளும், 4500-க்கும் அதிகமான பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களும் நடந்துள்ளன” எனக் குற்றம்சாட்டினார்.