"விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் கிடையாது" - நயினார் நாகேந்திரன்

தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையும் புதிய கட்சிகள் எது என்பது குறித்து ஒரு வாரத்திற்குள் தெரியும் என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

நயினார் நாகேந்திரன்
நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 26, 2026 at 9:31 PM IST

1 Min Read
திருநெல்வேலி: தவெக விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் பாஜகவுக்கு இல்லை என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு, தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று (ஜன.26) செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது, சென்னையில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்பதற்காக பொதுக் கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தோம். ஆனால் அது மாநாடாகவே அமைந்துவிட்டது. இதுவரை எந்த அரசியல் கட்சியும் நடத்தாத அளவுக்கு இந்த கூட்டம் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த மாநாட்டில் சுமார் 5 லட்சம் பேர் பங்கேற்றார்கள். எனவே, நிச்சயமாக தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி ஆட்சி தான் அமையும்” என்று உறுதி தெரிவித்தார்.

கூட்டணி குறித்துப் பேசிய அவர், “தேமுதிக மற்றும் பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் ராமதாஸ் அணி எங்களது தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணைவது தொடர்பாக ஒரு வாரக் காலத்துக்குள் பதில் கிடைக்கும். கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் முழுக்க முழுக்க பொய்யான தகவல்களை மட்டுமே வழங்கி வருகிறார்.

நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

திமுக ஆட்சியில் விலைவாசி, மின் கட்டணம் உள்ளிட்டவை உயர்வு. பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் அமல்படுத்துவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றி விட்டார். இதன் மூலமாக அவர் அரசு ஊழியர்களுக்கு திருநெல்வேலி அல்வா கொடுத்துள்ளார். பெண்களுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் மட்டும் வருகிறது. பொங்கல் பரிசு என இந்த ஆண்டு ரூ.3 ஆயிரம் கொடுத்துள்ளனர். அதற்கு காரணம், தேர்தல் வருவதால் திமுகவிற்கு பயமும், நடுக்கமும் வந்துவிட்டது” என விமர்சித்தார்.

மேலும் பேசிய அவர், “இங்கு யாரையும் யாருக்கும் அடிமையாக வைக்கக்கூடிய கட்சி பாஜக இல்லை. அனைவரும் சுதந்திரமாக செயல்படலாம். விஜய்க்கு அவரது கட்சியில் எத்தனை மாவட்டச் செயலாளர்கள் இருக்கிறார் என்பது கூட தெரியாது. தவெக முதலில் தேர்தலை சந்திக்கட்டும். அதேபோல, விஜய்க்கு அழுத்தம் கொடுக்க வேண்டிய எந்த அவசியமும் பாஜகவுக்கு இல்லை. பாஜகவில் ஊழல் இல்லை. நாங்கள் தீய சக்தியும் இல்லை. ஆகையால் தான் பா.ஜனதாவை பற்றி விஜய் பேசியிருக்க மாட்டார்.

திமுகவை ஆட்சியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் என்ற ஒற்றை எண்ணத்தில் இருக்கும் அனைத்து கட்சிகளும் ஒரே குடைக்குள் வர வேண்டும் என்பதே எனது விருப்பம். அந்த வகையில் தான் அமமுக டிடிவி தினகரனும் எங்கள் கூட்டணிக்கு வந்துள்ளார். அரசியலில் நிரந்தர நண்பரும் இல்லை, நிரந்தர எதிரியும் இல்லை என்று முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதியே சொல்லி இருக்கிறார்” என அவர் கூறினார்.

