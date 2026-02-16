விஜய் குறித்த சர்ச்சை கருத்து: நயினார் நாகேந்திரன் மழுப்பல் பதில்
தவெகவின் எல்லா கூட்டத்திலும் உயிரிழப்பு ஏற்படுவது, அவர்களுக்கு நல்ல சகுனம் தானே என நயினார் நாகேந்திரன் சர்ச்சையாக பேசியுள்ளார்.
Published : February 16, 2026 at 2:33 PM IST
மதுரை: விஜயை நடிகையுடன் இணைத்து பேசியது தொடர்பான கேள்விக்கு நயினார் நாகேந்திரன் மழுப்பலாக பதிலளித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடு பிடித்துள்ள நிலையில், தே.ஜ கூட்டணியின் அரசியல் பொதுக்கூட்டம் மதுரை நடைபெறவுள்ளது. மார்ச் 1ம் தேதி நடக்கவுள்ள இந்நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பங்கேற்று உரையாற்றவுள்ளார். இதற்கான முதல்கட்ட பணிகளான முகூர்த்தக்கால் நடும் விழா மண்டேலா நகர் அருகே இன்று (பிப்.16) நடைபெற்றது. இதில், பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அதிமுக மூத்த நிர்வாகிகள் செல்லூர் ராஜு, ஆர்.பி.உதயகுமார், ராஜன் செல்லப்பா உள்ளிட்ட பாஜக மற்றும் கூட்டணிக் கட்சி நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரனிடம், தவெக தலைவர் விஜய் பற்றிய சர்ச்சை கருத்து தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த அவர், “என்னைப் பொறுத்தவரை யாருடைய மனதும், தனிப்பட்ட முறையில் புண்படக்கூடாது என்று நினைப்பவன். கரூர் கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்தனர். அதற்கு தமிழக அரசும், விஜயும் காரணம். 12 மணிக்கு வர வேண்டிய நபர், மாலை 7 மணிக்கு வருகிறார். மக்களுக்கு குடிக்கத் தண்ணீர் கூட ஏற்பாடு செய்யவில்லை.
தற்போதுகூட, சேலத்தில் நடந்த பொதுக்கூட்டத்தில் ஒருவர் உயிரிழந்திருக்கிறார். அவருடைய எல்லா கூட்டத்திலும் இப்படி உயிரிழப்பு ஏற்படுவது, அவர்களுக்கு நல்ல சகுனம் தானே. அதேபோல, விஜய்யும் பாஜகவை விமர்சித்து கொண்டுதான் உள்ளார். நானும் அவரை திட்டிக் கொண்டுதான் உள்ளேன்” எனத் தெரிவித்தார்.
மேலும் பேசிய அவர், “வருகிற சட்டமன்ற தேர்தல் அதிமுக, பாஜக, தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி.கே.வாசன், பாமக அன்புமணி ராமதாஸ், ஜான் பாண்டியன், ஏ.சி சண்முகம், டி.டி.வி.தினகரன் உள்ளிட்ட பல சமுதாய அமைப்புகளுடன் ஆட்சி அமைக்கின்ற தேர்தலாக அமையவுள்ளது. இதற்கான முதல் பொதுக்கூட்டம் மதுராந்தகத்தில் நடைபெற்றது. அதை மாநாடு என்றே சொல்லலாம். தொடர்ந்து, ‘நெற்றிக் கண் திறப்பினும் குற்றம் குற்றமே’ என்று சொன்ன மதுரையில் கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. பிரதமர் மோடி கலந்து கொள்ளவுள்ள இதை பொதுக்கூட்டமா அல்லது மாநாடா என்று மக்கள் தீர்மானிப்பார்கள்.
அதிமுக தலைமையிலான தே.ஜ கூட்டணி வலுவாக உள்ளது. தேமுதிக இணைவது குறித்து மார்ச் 1ம் தேதி பார்க்கலாம். ஆனால், திமுகவை பொறுத்தவரை கனிமொழி ராகுல்காந்தியை சமாதானம் செய்கிறார். திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி அமையுமா? என்பதே கேள்விக்குறிதான். எடப்பாடி பழனிசாமி ரூ.2000 ஆயிரம் கொடுப்போம் என்பதை திமுக காப்பி அடித்திருக்கிறார்கள்.
கோடைக்காலம் காரணமாக கூடுதலாக ரூ.2,000 என எந்த முதலமைச்சரும் செய்யாத சாதனையை மு.க.ஸ்டாலின் செய்துள்ளார். மக்கள் வெறுக்கின்ற ஆட்சியாக திமுக உள்ளது. அதை சமாளிப்பதற்காக தேர்தலை முன்னிட்டு, பணம் கொடுக்கிறார்கள். திமுக தேர்தலுக்கான ஆட்சி, குடும்ப ஆட்சி, உதயநிதியை முதலமைச்சர் ஆக்க வேண்டும் என்பதற்கான முயற்சி” என்றார்.