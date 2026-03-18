"ஆட்சி மாற்றம் தான் ஒரே முடிவு" - விளாத்திகுளம் மாணவி குடும்பத்தை சந்தித்த நயினார் பேச்சு

தமிழ்நாட்டில் டிஜிபி கூட போட முடியாத அளவுக்குத்தான் திமுகவின் நிர்வாகம் உள்ளது. இதற்கெல்லாம் ஆட்சி மாற்றம் தான் ஒரே முடிவு என நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்தார்.

Published : March 18, 2026 at 8:38 PM IST

தூத்துக்குடி: விளாத்திகுளத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட பள்ளி மாணவியின் குடும்பத்தை நேரில் சந்தித்த நயினார் நாகேந்திரன் ஆறுதல் தெரிவித்தார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், விளாத்திகுளத்தில் காணாமல் போன 12ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவி, மார்ச் 11ஆம் தேதி கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், சடலமாக மீட்கப்பட்டார். இச்சம்பவம் தொடர்பாக வழக்குப் பதிவு செய்துள்ள குளத்தூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். குற்றவாளிகளை கைது செய்ய 10 தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்கிடையே, குற்றவாளிகளை கைது செய்தால் மட்டுமே உடலை வாங்கிக் கொள்வோம் என கொலை செய்யப்பட்ட மாணவியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் 8-வது நாளாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்நிலையில், பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் பாதிக்கப்பட்ட மாணவியின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவித்து வருகின்றனர். அந்த வகையில், பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று மாணவியின் குடும்பத்தை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார்.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “மாணவி காணாமல் போனதும், அவரது பெற்றோர் குளத்தூர் காவல்நிலையத்தில் புகாரளிக்க சென்றுள்ளனர். அப்போது, அங்கிருந்த உதவி ஆய்வாளர் உங்களது மகள் யாருடனாவது ஓடிப்போயிருக்கும் என்று தகாத முறையில் பேசியுள்ளார். மறுபுறம் ஊர்மக்கள் மாணவியை தேடியுள்ளனர். மறுநாள் அந்த குழந்தையை சடலமாக கண்டெடுத்துள்ளனர். சிறுமியின் உடலில் 22 இடங்களில் காயம் இருந்துள்ளது. அதிலும் 14 காயங்கள் சொல்லக்கூடாத இடத்தில் இருந்துள்ளது.

இங்கு மட்டுமல்ல, சிவகங்கையிலும் இதேபோன்ற ஒரு சம்பவம் நடந்துள்ளது. காவல்துறை அதிகாரிகளே இப்படி கூறினால், குறையை யாரிடம் போய் முறையிட முடியும். தமிழ்நாட்டில் காவல்துறை உள்ளதா? இல்லையா? என்ற நிலை வந்துள்ளது. மேலும், காவல்துறையிடம் முறையிட போனால், பெண்களை கேவலமாகப் பேசும் நிலை தமிழக காவல்துறை அதிகாரிகளிடம் வழக்கமாக இருக்கிறது. அதற்காக அனைத்து போலீசாரையும் சொல்லவில்லை. கீழ்மட்டத்தில் பலர் இப்படி கட்டுப்பாடு இல்லாமல் நடக்கிறார்கள்.

சம்பவம் நடந்து 9 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இதுவரை ஒரு குற்றவாளி கூட கைது செய்யப்படவில்லை என்றால் காவல்துறைக்கு திறமை இல்லையா? அல்லது காவல்துறை கைகள் கட்டப்பட்டிருக்கிறதா? தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிராக குற்றங்கள் அதிகரித்துவிட்டது. இரண்டு வயது குழந்தை முதல் 60 வயது பெண்கள் வரையிலும் இன்றைக்கு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகக்கூடிய ஒரு மோசமான சூழல் நிலவுகிறது.

அதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் கஞ்சா போன்ற போதைப் பொருட்கள்தான். 22 லட்சம் கிலோ கஞ்சா பிடிபட்டதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது. இந்த 5 ஆண்டில் மட்டும் எப்படி இவ்வளவு மோசமான நிலை வந்தது என்பதே மக்களின் கேள்வி. காலம் தான் அதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும்” என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், “இதுவரை தமிழ்நாட்டில் 8,900 கொலைகள் நடந்துள்ளது. அதில், 1,977 பெண்களுக்கும், 389 குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றங்கள். ஆனால், தமிழக முதலமைச்சர் அனைத்தையும் மறுத்து வருகிறார். இன்று முதலமைச்சரின் கண்காணிப்பில் காவல்துறையும் இல்லை, டிஜிபியும் இல்லை. ஒரு டிஜிபி கூட போட முடியாத அளவுக்குத்தான் அவர்களது நிர்வாகம் உள்ளது. இதற்கெல்லாம் ஆட்சி மாற்றம் தான் முடிவு” என்றார்.

