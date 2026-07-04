ETV Bharat / state

அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஜான் ஆரோக்கியசாமி, விஷ்ணு ரெட்டி - ஆளுநரிடம் நயினார் நாகேந்திரன் புகார் மனு

தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், தவெக அரசின் மீது பல்வேறு புகார்களை முன்வைத்து மனு அளித்துள்ளார்.

ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்து புகார் மனு அளித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
ஆளுநர் அர்லேகரை சந்தித்து புகார் மனு அளித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 4, 2026 at 4:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தவெக ஆதரவாளர்களான ஜான் ஆரோக்கியசாமி மற்றும் விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியவர்கள் கலந்துகொண்டது குறித்து நடவடிக்கை கோரி தமிழ்நாடு ஆளுநரை சந்தித்து பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் புகார் மனு அளித்துள்ளார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையில் தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் சந்தித்தார். அப்போது, தவெக அரசின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்து, அதற்கான உரிய நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி புகார் மனு அளித்தார்.

குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் கடந்த மாதம் நடைபெற்ற அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தவெக ஆதரவாளர்களான ஜான் ஆரோக்கியசாமி மற்றும் விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோர் கலந்துகொண்டது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்த சந்திப்பிற்கு பின்னர் ஆளுநர் மாளிகை வாயிலில் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய அவர், ”அமைச்சரவை கூட்டத்தில் தவெக ஆதரவாளர்களான ஜான் ஆரோக்கியசாமி மற்றும் விஷ்ணு ரெட்டி ஆகியோர் கலந்து கொண்டிருந்தனர். இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு ஆளுநரை சந்தித்து மனு அளித்துள்ளோம்.

தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற 54 நாட்களில் 151 பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள், 85க்கும் மேற்பட்ட படுகொலைகள், 80க்கும் மேற்பட்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் சம்பவங்கள் நடைபெற்றுள்ளது. இதை வைத்து பார்க்கும்பொழுது கடந்த கால திமுக அரசிற்கும், தற்போதைய தவெக அரசிற்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் இல்லை. இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காதது குறித்து ஆளுநரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளோம்.

ஆளுநரை அர்லேகரை சந்தித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
ஆளுநரை அர்லேகரை சந்தித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், தமிழ்நாடு அரசியலில் குதிரை பேரம் நடைபெற்றுள்ளது. ஆட்சிப் பொறுப்பேற்பதற்கு முன்பாகவே அமமுக கட்சியை சார்ந்த காமராஜரை அழைத்துச் சென்று, குதிரை பேரத்தை நடத்தியது தவெக” எனக் குற்றம்சாட்டினார்.

அமைச்சர் சரத்குமார் குறித்த வீடியோ வெளியாகி சர்ச்சை ஏற்படுத்தியது குறித்து பேசிய அவர், அதுகுறித்து எழுத்துப்பூர்வமாக புகார் கொடுக்கவில்லை, இருப்பினும் ஆளுநரிடம் தெரிவித்துள்ளோம்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், “இதுபோன்று தவெக அமைச்சர்கள் பலர் மீது தொடர் புகார்கள் முன்வைக்கப்படுகிறது. இதற்கு முதலமைச்சர் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கவுள்ளார்” என கேள்வி எழுப்பினார்.

திருப்பரங்குன்றம் விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “சட்டத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் சட்டம் படித்துள்ளார் என்பதை தவிர அவருக்கு சட்டத்தை பற்றி தெரியுமா? என்ற சந்தேகம் எங்களுக்கு உள்ளது. திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றலாம் என்று நீதிபதி தெரிவித்த பிறகும், அதை முடியாது என்று சொன்னால் இவர் சட்டத்துறை அமைச்சராக எப்படி நீடிக்கிறார் என்று தெரியவில்லை” என விமர்சித்தார்.

வைகை ஆறு விவகாரத்தில் ஆளுநரின் செயலுக்கு எதிர்ப்பு எழுந்தது குறித்து பேசிய அவர், “இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் 167இன் படி, ஆளுநர் மத்திய அரசின் திட்டங்களை ஆய்வு செய்யவும், அவர் செல்லும் இடங்களில் அரசு துறை சார்ந்த திட்டங்களை ஆய்வு செய்யவும் அவருக்கு முழுமையாக அதிகாரம் உள்ளது. இதை அரசியல் ஆக்கக்கூடாது.

ஆளுநர் எந்த முறையிலும் தமிழ்நாடு அரசின் அதிகாரத்தை எடுப்பதற்கான முயற்சியை செய்யவில்லை. தமிழ்நாடு அரசு எழுதிக் கொடுத்ததை அப்படியே சட்டப்பேரவையில் வாசித்தார். மேலும், மாணவர்களின் எதிர்கால நலன் கருதி பல்கலைக்கழகங்களுக்கு துணைவேந்தர்களை உடனடியாக நியமிக்க வேண்டுமெனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

இவ்வாறாக ஆளுநர் தமிழ்நாடு அரசிலுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கும்பொழுது, அதை கொச்சைப்படுத்தி பேசுவது ஒரு அமைச்சருக்கு அழகல்ல” என தெரிவித்தார்.

பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனுடன் சந்திப்பிற்கு பின்பு ஆளுநர் மாளிகை வெளியிட்ட செய்தியில், தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் இரண்டு தனி நபர்கள் பங்கேற்றது மற்றும் உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் விஸ்வநாதன் குறித்து எழுந்த சர்ச்சை குறித்து விசாரணை நடத்தி நடவடிக்கை எடுக்க புகார் மனு அளிக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

BJP NAINAR NAGENDRAN
GOVERNOR RAJENDRA ARLEKAR
தவெக அரசு மீது பாஜக புகார்
பாஜக நயினார் நாகேந்திரன்
NAINAR NAGENDRAN MET GOVERNOR

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.