நடிகை த்ரிஷா குறித்து அவதூறு: வருத்தம் தெரிவித்த நயினார் நாகேந்திரன்
நடிகை த்ரிஷா சார்பில் சட்டப்பூர்வமான அறிக்கை வெளியிடப்பட்ட சில மணி நேரங்களிலேயே, நயினார் நாகேந்திரன் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : February 16, 2026 at 4:20 PM IST
திருநெல்வேலி: நடிகை த்ரிஷா தொடர்பாக தெரிவித்த சர்ச்சை கருத்துக்கு தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் திமுக, பாஜக, அதிமுக ஆகிய முக்கிய அரசியல் கட்சிகள் குறித்து கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்து வருகிறது. அதற்கு சம்பந்தப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளும் பதிலடி கொடுத்து வருகிறது.
இதுபோன்ற சூழலில், தவெக விஜய் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், “விஜய் முதலில் வீட்டை விட்டு வெளியே வரவேண்டும். த்ரிஷாவிடம் இருந்து வெளியே வர வேண்டும். அப்படி வந்தால்தான் எல்லாமே நடக்கும்” என்ற சர்ச்சை கருத்தை தெரிவித்திருந்தார். பிரபல நடிகையை விஜயுடன் இணைத்து பேசிய சம்பவம், அரசியல் வட்டாரத்தில் பூகம்பமாக வெடித்தது. அரசியல் கட்சியை சேர்ந்த பலரும் நயினாரின் பேச்சுக்குக் கண்டனம் தெரிவித்து வந்தனர்.
இதுபோன்ற சூழ்நிலையில் நடிகை த்ரிஷா தரப்பிலிருந்து அறிக்கை ஒன்று வெளியானது. அதில், “மாநில அரசியலில் உயர் பதவியில் இருக்கும் ஒருவர், இதுபோன்று கருத்தை தெரிவிப்பார் என நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. கலை ரீதியாக மட்டுமே என்னைப் பற்றி பேச வேண்டுமே தவிர, அரசியலில் என்னைப் பற்றி பேசுவதை விரும்பவில்லை. மிகமுக்கியமாக, எனது தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை பொது விமர்சனம் மற்றும் விவாதத்திற்கு உட்படுத்த வேண்டாம்” என வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார்.
இந்த நிலையில், நடிகை த்ரிஷா தொடர்பாக பேசிய விவகாரத்தில் நயினார் நாகேந்திரன் வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார். இதுதொடர்பாக, திருநெல்வேலியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "என்னுடைய நீண்ட கால அரசியல் வாழ்க்கையில், நான் ஒருபோதும் யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் விமர்சிப்பதில்லை. அத்தகைய நாகரிகமற்ற விமர்சனங்களை நான் ஒருபோதும் அனுமதிப்பதும் இல்லை. இதுவரை நான் அவ்வாறு பேசியதும் இல்லை. அன்று ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் தற்செயலாக, வாய் தவறி ஒரு வார்த்தை வந்துவிட்டது. அது தவறான ஒரு வார்த்தைதான் என்பதை நான் உணர்கிறேன்.
இதுகுறித்து பாஜக தேசிய மகளிரணி தலைவரும், சட்டமன்ற உறுப்பினருமான வானதி சீனிவாசன் என்னிடம் பேசியிருந்தார். அதேபோல், நேற்று முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலையை, அவரது இல்லத்தில் சந்தித்தபோது அவரும் இந்த விவகாரம் குறித்து என்னிடம் விரிவாக கேட்டறிந்தார். இந்த விவகாரத்தில் யாராவது மன வருத்தம் அடைந்திருந்தால் அல்லது யாருடைய மனமாவது புண்பட்டிருந்தால், அதற்காக என்னுடைய மனப்பூர்வமான வருத்தத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" எனத் தெரிவித்தார்.