மீனவர்களை காப்பாற்றுவது எல்லாம் திரைப்படத்தில் மட்டும் தான்: முதல்வர் விஜய் குறித்து நயினார் நாகேந்திரன் ஆவேசம்
"தமிழகத்தில் துக்ளக் தர்பார் போன்ற ஆட்சி தான் நடைபெற்று வருகிறது. தொழில்துறை அமைச்சருக்கு பதிலாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் லண்டன் செல்கிறார். வனப்பகுதியில் நிதியமைச்சர் ஆய்வு செய்கிறார். மின்சாரத்துறை சார்ந்த பதிலை அறநிலையத்துறை அமைச்சர் கூறுகிறார்"
Published : September 16, 2026 at 7:15 PM IST
சென்னை: மீனவர்களை காப்பாற்றுவது போல திரைப்படங்களில் நடித்து விட்டு, நிஜத்தில் மீனவர்களின் இருப்பிடங்களை இடிக்கும் முயற்சியில் முதல்வர் விஜய் ஈடுபட்டு வருவதாக பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டினார்.
சுதந்திரப் போராட்ட வீரரும், முன்னாள் அமைச்சருமான ராமசாமி படையாட்சியாரின் பிறந்த நாளான இன்று, சென்னை கிண்டியில் உள்ள அவரது சிலைக்கு நயினார் நாகேந்திரன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் லண்டன் பயணம் சென்றுள்ளார். அவர் லண்டனுக்கு எதற்காக போயிருக்கிறார் என்று இதுவரையில் சொல்லப்படவில்லை. தொழில் முதலீடுகளை ஈர்க்கப் போவதாக கூறுகிறார்கள். ஏற்கனவே இருக்கும் தொழில் முதலீடுகளை தான், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஈர்த்து வருகிறார். ஆதலால், முதல்வர் விஜய் லண்டனுக்கு சுற்றுப்பயணம்தான் சென்றிருப்பார் என நினைக்கிறேன்.
புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைப்பதில் எந்தவித திட்டமிடலும் இல்லை. இடமும் தேர்வு செய்யப்படவில்லை. திட்ட அறிக்கையை கூட தயாரிக்கவில்லை. ஆனால் எதுவுமே தயாரிக்காமல் ரூ.1200 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்திருக்கிறார்கள் என்றால், எதன் அடிப்படையில் இந்த நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது என்று தெரியவில்லை.
மீனவர்களை காப்பாற்றுவது போன்று திரைப்படங்களில் நடித்து விட்டு, தற்போது புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்காக மீனவர்கள் இருப்பிடங்களை எல்லாம் இடிக்கும் முயற்சியில் முதல்வர் ஈடுபட்டு வருகிறார். இது முற்றிலும் கண்டனத்துக்குரியது. புதிய தலைமைச் செயலகத்துக்கு வேறு இடத்தை தேர்வு செய்ய தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.
துக்ளக் தர்பார் ஆட்சி - ஜெயக்குமார் விமர்சனம்
தொடர்ந்து, ராமசாமி படையாட்சியார் சிலைக்கு அதிமுக சார்பில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமார் மாலை அணிவித்தார். தொடர்ந்து அவர் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "தமிழக அரசு அனைத்திற்கும் வெள்ளை அறிக்கை கொடுக்கிறது. ஆனால், தொழில் முதலீடுகளை ஈர்த்தது தொடர்பாக எந்த தகவலும் வெளியாகவில்லை. இதுதொடர்பாகவும் வெள்ளை அறிக்கையை அரசு வெளியிட வேண்டும்.
புதிய முதலீடுகள் எவ்வளவு? எத்தனை பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகிறது? புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் எப்பொழுது செயலாகத்திற்கு வரும்? என்பது தொடர்பாக ஒரு வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட வேண்டும். முதல்வரின் லண்டனம் பயணம் பல்வேறு வகையில் சர்ச்சைக்கு உள்ளாகியுள்ளது.
லண்டன் செல்வதற்கான நோக்கம் நிறைவேறியதா? என்று தெரியவில்லை. தமிழ்நாட்டில் தற்போது துக்ளக் தர்பார் போன்ற ஆட்சி தான் நடைபெற்று வருகிறது. தொழில்துறை அமைச்சருக்கு பதிலாக விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் லண்டன் செல்கிறார். வனப்பகுதியில் நிதியமைச்சர் ஆய்வு செய்கிறார். மின்சாரத் துறை சார்ந்த பதிலை இந்து சமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சொல்கிறார்.
தடி எடுத்தவன் எல்லாம் தண்டல்காரன் என்பதை போன்று, இஷ்டத்திற்கு தலைகால் புரியாமல் யார் யாரோ கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாடு முழுவதும் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டு இருக்கிறது. மின்சாரத் துறையில் தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத காரணத்தினால் 4000 மெகாவாட் பற்றாக்குறை உள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் எங்கேயும் மின்வெட்டு இல்லை என வாய் கூசாமல் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சொல்கிறார். போக்குவரத்து நெரிசல், மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் என எதையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், அடக்கு முறையின் மூலமாக அப்பகுதியில் புதிய தலைமைச் செயலகம் அமைக்க முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
அரசின் இந்த அடக்குமுறையை எதிர்கொள்ள மீனவர்கள், பொதுமக்கள் தயங்க மாட்டார்கள். இந்த விவகாரத்தில் அரசு மவுனத்தை கலைக்க வேண்டும்" என ஜெயக்குமார் கூறினார்.