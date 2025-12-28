ETV Bharat / state

முதலமைச்சரின் இரும்பு கரம் துருப்பிடித்துவிட்டது - நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சனம்

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினை முதலமைச்சராக வேண்டும் என்பதுதான் மு.க.ஸ்டாலினின்ஒரே நோக்கம் என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கூறியுள்ளார்.

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன்
பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 28, 2025 at 10:16 AM IST

திண்டுக்கல்: தமிழகத்தில் எங்கு தவறு நடந்தாலும் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கப்படும் என்று கூறிய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் இரும்பு கரம் துருப்பிடித்துவிட்டது என்று பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.

பாஜக சார்பில் 'தமிழகம் தலைநிமிர தமிழனின் பயணம்' என்ற பெயரில் தேர்தல் பிரச்சார பரப்புரை திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டன்சத்திரம் தாராபுரம் சாலையில் நடைபெற்றது. இதில், அக்கட்சியின் மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். இதில், அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன், பாஜக எம்எல்ஏ வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்ட அக்கட்சியின் நிர்வாகிகள், பொதுமக்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.

அப்போது பிரச்சாரத்தில் பேசிய அவர், "தமிழகத்தில் பாலியல் வன்கொடுமைகள், போதைப் பொருள்கள் புழக்கம் அதிகரித்துவிட்டது. முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்பதற்கு முன்னால், ‘தமிழகத்தில் எங்கு தவறு நடந்தாலும் இரும்பு கரம் கொண்டு அடக்கப்படும்’ என்றார். ஆனால், தற்போது அந்த இரும்பு கரம் துருப்பிடித்து விட்டது” என்று நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.

மேலும், "சாத்தான்குளத்தில் அதிமுக ஆட்சியில் நடந்த லாக்கப் மரணத்தில் இரண்டு பேர் உயிரிழந்தனர். இதற்கு தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்கள் ஆட்சி முடியும் வரை திமுகவினர் போராடினர். ஆனால், திமுக ஆட்சியில் தற்போது வரை 72 லாக்கப் மரணங்கள், 7,500 கொலைகள் நிகழ்ந்துள்ளன. நாள் ஒன்றுக்கு சராசரியாக 6 கொலைகள் நடைபெறுகின்றன. இதைப்பற்றி முதலமைச்சர் கவலைப்படவில்லை” என்று அவர் சாடினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், " முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக வெளிநாடுகளுக்கு செல்வதாக கூறிவிட்டு, முதலமைச்சர் , துபாய்க்கு சென்று சைக்கிள் ஓட்டிக்கொண்டு இருக்கிறார். மோசமான சூழ்நிலையை நோக்கி தமிழகம் சென்றுக்கொண்டிருக்கிறது. துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலினை முதலமைச்சராக வேண்டும் என்பதுதான் மு.க.ஸ்டாலினின் ஒரே நோக்கம். இதற்காகதான் கூட்டணியை இறுக பிடித்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் ஆட்சியில் பங்கு வேண்டும் என கேட்டுள்ளதாக தகவல் வந்துள்ளது. திமுகவின் கூட்டணி வலுவிழந்து வருகிறது. பொங்கலுக்கு பிறகு அதிமுக - பாஜகவின் கூட்டணி வலுப்பெற்று, 2026 தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்கும்" என்று நயினார் நாகேந்திரன் கூறினார்.

