இடைத்தேர்தலில் வாக்குக்கு ரூ.6 ஆயிரம் வரை கொடுக்க தவெக திட்டம் - நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு
சிங்கப்பெண் படை தொடங்கப்பட்ட பிறகுதான் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன என பா.ஜ.க மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் விமர்சித்துள்ளார்.
Published : October 5, 2026 at 7:20 AM IST
சென்னை: இடைத்தேர்தலில் வாக்குக்கு 6 ஆயிரம் ரூபாய் வரை கொடுக்க தவெக திட்டமிட்டுள்ளதாக பா.ஜ.க மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளையொட்டி பா.ஜ.க சார்பில் நாடு முழுவதும் சேவை மாதம் கடைபிடிக்கப்பட்டு, பல்வேறு நலத்திட்ட நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பா.ஜ.க மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் கலந்துகொண்டார்.
தொடர்ந்து, செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “கடந்த சில மாதங்களில் தமிழகத்திற்குப் பிரம்மாண்ட திட்டங்களைக் கொடுத்துள்ளதாக முதல்வர் கூறி வருகிறார். ஆனால், முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா ஆட்சிக்காலத்தில் தாலிக்கு தங்கம் திட்டத்தின் கீழ், 8 கிராம் தங்கம் வழங்கப்பட்டது. தற்போதைய அரசு புதிதாக எதுவும் செய்துவிடவில்லை.
மேலும், மாநிலத்தின் சட்ட ஒழுங்கு மிகவும் சீர்குலைந்துள்ளது. சிங்கப்பெண் படை தொடங்கப்பட்ட பிறகுதான் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. விஜயின் ஆட்சியில் 500-க்கும் மேற்பட்ட குற்ற சம்பவங்கள் நடந்துள்ளது” எனக் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
வெற்றி பயணம் திட்டம் குறித்து பேசிய அவர், ”இலவச பேருந்து சேவை என்று கூறிவிட்டு, தற்போது லிமிடெட் ஸ்டாப் பேருந்துகளை மட்டுமே இயக்கி பொதுமக்களை ஏமாற்றி வருகின்றனர்” என்றார்.
தொடர்ந்து இடைத்தேர்தலில் வாக்குக்கு த.வெ.க காசு கொடுத்ததாக குற்றம்சாட்டிய அவர், “முன்பெல்லாம் பொதுத்தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் குறைந்த அளவிலான தொகுதிகளுக்கு மட்டுமே சென்ற முதல்வர், தற்போது கிராமம் கிராமமாக சென்று பிரச்சாரம் செய்து வருகிறார். இது அவருடைய தோல்வி பயத்தையும், பதற்றத்தையும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.
|இதையும் படிங்க: இபிஎஸ், ஸ்டாலினுக்கு தோல்வி பயம் வந்துவிட்டது - மாணிக்கம் தாகூர்
வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து ஆட்களைக் கொண்டுவந்து இறக்குவதும், அமைச்சர்களை முகாமிட வைப்பதும் த.வெ.க-வின் பலவீனத்தையே காட்டுகிறது. தேர்தல் பயத்தினால் வாக்குக்கு ரூ. 6,000 வரை கொடுக்கவும் திட்டமிட்டு வருகின்றனர்” என குற்றம் சாட்டினார்.
இதையடுத்து பேசிய அவர், “இந்தியா கூட்டணியை I.N.D.I கூட்டணி என்று மட்டுமே அழைக்க வேண்டும். எதிர்க்கட்சிகள் எத்தனை கூட்டணிகளை உருவாக்கினாலும், பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் திறமையான மற்றும் தொலைநோக்கு தலைமையின் கீழ் இயங்கும் பாரதிய ஜனதா கட்சியை எவராலும் அசைக்க முடியாது. உலகம் முழுவதும் பரவியுள்ள மிகப்பெரிய சக்தியாகவும், ஆயிரக்கணக்கான எம்.எல்.ஏ-க்கள் மற்றும் எம்.பி-க்களைக் கொண்ட வலிமையான இயக்கமாகவும் பாஜக திகழ்கிறது” என தெரிவித்தார்.