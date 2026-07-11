3,085 ஏக்கர் கோயில் நிலத்தை தனியாருக்கு பட்டா போட்டு கொடுத்த தவெக அரசு - நயினார் நகேந்திரன் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு
மாவட்ட ஆட்சியர், இணை ஆணையரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு உடனடியாக கோயில் நிலம் தனியாருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
Published : July 11, 2026 at 7:48 AM IST
கோயம்புத்தூர்: கரூரில் இந்து சமய அறநிலைய துறைக்கு சொந்தமான 3,085 ஏக்கர் நிலம் அவசர அவசரமாக தனியாருக்கு பட்டா போட்டு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது என தவெக அரசு மீது பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் பரபரப்பு குற்றசாட்டை முன்வைத்துள்ளார்.
கோவை பீளமேடு பாஜக அலுவலகத்தில் மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், கரூரில் இந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான நான்கு கோவில்களின் 25,000 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள 3,085 ஏக்கர் நிலத்தை அவசர அவசரமாக தனியாருக்கு தவெக அரசு பட்டா போட்டு கொடுத்ததாக குற்றம்சாட்டினார்.
இதுகுறித்து பேசிய அவர், “ நான்கு கோயில்களின் 3085 ஏக்கர் நிலத்தை ரூ.25 ஆயிரம் கோடிக்கு ஜூலை 9 ஆம் தேதி காலையிலேயே மாவட்ட ஆட்சியர், இணை ஆணையரால் பரிந்துரைக்கப்பட்டு உடனடியாகவே அவசர அவசரமாக பட்டா போட்டு கொடுத்திருக்கின்றனர். முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் இந்து கோவில்களின் நிலத்தை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக இதை செய்து இருக்கின்றாரா? இதற்கு உறுதுணையாக இந்து சமய அறநிலைத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் இருக்கின்றாரா? எதற்காக இந்த அவசரம் ?” என பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்தார்.
பாஜக சார்பில் இதை வன்மையாக கண்டிப்பதாக தெரிவித்த அவர், இதுகுறித்து முழுமையாக ஆய்வு செய்த பின்னர் இந்து அறநிலையத்துறை இடங்களை மீட்க பாஜக நிச்சயமாக மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்தும் என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.
கோயில் நிலத்தை முதலமைச்சருக்கு வேண்டியவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கலாம் என குற்றம்சாட்டிய அவர், “இது தொடர்பாக தெளிவாக விசாரித்து சொல்கின்றேன். இதற்கான அரசாணை போடப்பட்டுள்ளது. அதில் யார் பெயர்கள் இருக்கிறது என்பதை பார்த்துவிட்டு சொல்கிறேன்” என அவர் தெரிவித்தார்.
கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு அரசுப் பணிக்கான ஆணை வழங்கியது குறித்து பேசிய அவர், “சாலை விபத்தில் மரணம் அடைந்தவர்கள் ஏராளமானோர் இருக்கின்றனர். மின்சாரத் துறை, போக்குவரத்து துறை, வருவாய்த்துறை, கூட்டுறவுத் துறை என ஏராளமான துறைகளில் வாரிசுகள் ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு வேலை வழங்க வேண்டி இருக்கிறது. குரூப் 1 உட்பட பல்வேறு அரசு போட்டித் தேர்வுகளுக்கு படித்து தேர்வு எழுதியவர்களும் இருக்கின்றனர்.
இவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் முன்னுரிமை கொடுக்கவில்லை. கரூர் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவர்களுக்கு அரசு வேலையை இப்போது கொடுத்தது தவறு, அவர்களுக்கு சீனியாரிட்டி அடிப்படையில் கொடுத்திருக்கலாம். அது சரியாக இருந்திருக்கும்” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பணம் கொடுப்பது மட்டும் லஞ்சம் இல்லை, தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு செய்யும் உதவி கூட லஞ்சம்தான். விஜய் கூட்டத்திற்கு வந்து இறந்தவர்களுக்கு மட்டும் வேலை வழங்கியிருப்பதும் ஒரு லஞ்சம்தான். வேலை வழங்கியது தவறு என சொல்லவில்லை, முன்னுரிமை அடிப்படையில் வழங்கி இருக்க வேண்டும்” என விமர்சித்தார்.
கரூரில் முதலமைச்சர் விஜய் பேசியதை அரசு பள்ளியில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “இது போன்ற சம்பவங்கள் இதுவரை நடந்ததில்லை, சினிமாவில் தான் பார்த்திருக்கின்றோம். அவர் வரும்போது பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடுவது, அவரது காட்சிகளை பள்ளியில் ஒளிபரப்புவது போன்றவை தவறான விஷயம். மாணவர்களை தவறான வழியில் கொண்டு செல்ல வழிவகுக்கும். இதனை வன்மையாக கண்டிக்கிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து விசிக தலைவர் திருவாளவனன் குறித்து பேசிய அவர், “திருமாவளவன் தன்னுடைய நிலைப்பாட்டுகளை மாற்றிக் கொண்டே இருக்கிறார். திமுக கூட்டணியில் இருந்தவர், தவெகவுக்கு சென்றவுடன் அவரது பேச்சு மாறி இருக்கின்றது. திருமாவளவன் என்ன எண்ணத்தில் இருக்கிறார் என்பது தெரியவில்லை. ஆனால், 2029 தேர்தலில் எல்லோரும் சேர்ந்து பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்க்க தயாராகின்றனர் என்பது தெரிகிறது. பாஜகவை பார்த்து அனைவரும் பயப்படுகின்றனர்” என நயினார் நாகேந்திரன் தெரவித்தார்.